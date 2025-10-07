3 cupluri zodiacale sortite eșecului: când dragostea devine un câmp de bătălie

♍ Fecioară & ♎ Balanță — Perfecționismul întâlnește idealismul

Fecioarele sunt realiste, ordonate și mereu preocupate să facă lucrurile „ca la carte”. Ele văd lumea așa cum este, fără filtre și fără iluzii. Balanțele, în schimb, trăiesc într-o poveste dulce și idealizată, în care totul se rezolvă cu un strop de farmec și o doză de optimism.

De aici pornește și conflictul: atunci când Fecioara încearcă să fie realistă, Balanța o percepe ca fiind negativă. La rândul său, Fecioara se enervează pe tendința Balanței de a ignora faptele în favoarea viselor. Chiar dacă atracția inițială poate fi intensă, diferențele de abordare și viziune asupra vieții fac ca relația să devină, în timp, un teren minat.

♊ Gemeni & ♏ Scorpion — Mister și haos în doze incompatibile

Gemenii sunt spirite libere, pline de idei, care se mișcă repede de la o perspectivă la alta. Scorpionii, dimpotrivă, sunt profunzi, rezervați și foarte atenți cui își deschid sufletul.

Această combinație e ca o furtună emoțională: Gemenii aduc energie și schimbare, în timp ce Scorpionii caută stabilitate și control. Fluctuațiile și impulsivitatea Gemenilor îi fac pe Scorpioni să devină suspicioși și retrași, în timp ce Gemenii se simt sufocați de nevoia Scorpionului de siguranță. În final, farmecul diferențelor se stinge în fața neînțelegerilor constante.

♑ Capricorn & ♐ Săgetător — Planificare versus spontaneitate

Capricornii sunt pragmatici, calculați și mereu concentrați pe atingerea obiectivelor. Pentru ei, viața este o serie de pași logici, fiecare planificat cu atenție. Săgetătorii, în schimb, trăiesc clipa — sunt aventuroși, entuziaști și adoră libertatea.

Într-o relație, Capricornul vrea stabilitate și predictibilitate, în timp ce Săgetătorul fuge de rutină ca de foc. Dacă primul are un plan pe cinci ani, al doilea preferă să decidă în funcție de starea de spirit din acel moment. Pentru ca relația să funcționeze, Capricornul ar trebui să devină mai flexibil, iar Săgetătorul mai organizat — o combinație greu de obținut în realitate, potrivit Collective World.