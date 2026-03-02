Curaj răsplătit: Zodiile care câștigă bani în perioada 2–8 martie 2026

Cheia acestei perioade este adaptarea și deschiderea către direcții noi.

Marte intră în Pești pe 2 martie, amplificând ambițiile, dar și intuiția în plan financiar. Această energie te ajută să identifici modalități noi și semnificative de a-ți crește veniturile. Tot pe 2 martie, Venus intră în Berbec, accentuând determinarea și focusul.

La mijlocul săptămânii, Eclipsa de Lună Plină în Fecioară aduce oportunități neașteptate, iar aceste zodii știu cum să-și direcționeze atenția astfel încât banii să lucreze în favoarea lor.

1. Vărsător

Pune-ți visele în mișcare odată cu intrarea lui Marte în Pești, pe 2 martie. Această energie îți schimbă radical relația cu banii. Marte rămâne în Pești până pe 9 aprilie, ajutându-te să-ți crești veniturile și să trăiești mai împlinit.

Această perioadă îți reamintește că abundența nu înseamnă doar bani. Un loc de muncă bine plătit, dar care îți consumă toată energia și timpul personal, nu este o soluție pe termen lung. Marte în Pești te învață să cauți echilibrul între carieră, bani și viață personală. Este momentul ideal să transformi un vis într-un plan concret.

2. Leu

Fii atent la schimbările subtile aduse de Eclipsa de Lună Plină în Fecioară, pe 3 martie. Luna Plină marchează finaluri sau reînnoiri, iar pentru tine, Leu, această energie aduce o etapă care se încheie în plan financiar și una nouă care începe.

Eclipsa te ajută să-ți redefinești ideea de abundență. Este un moment excelent pentru introspecție: ce înseamnă banii pentru tine și ce îți dorești cu adevărat?

Această Lună Plină activează intențiile lansate la Lunile Noi din Fecioară din 2025 (23 august și 21 septembrie). Analizează acea perioadă și vei înțelege unde merită să investești timp, energie și bani acum. Chiar dacă unele proiecte încep să dea roade, ai dreptul să îți dorești mai mult.

3. Pești

Pentru tine, Pești, acesta este unul dintre cele mai abundente capitole ale vieții tale. Ai muncit constant pentru stabilitate și libertate financiară, însă până acum progresul a fost lent: câțiva pași înainte, apoi înapoi.

Situația se schimbă vizibil. Odată cu mutarea lui Saturn și Neptun în Berbec, ritmul se accelerează, iar intrarea lui Venus în Berbec pe 6 martie aduce un val de prosperitate. Este momentul în care eforturile tale din trecut încep să fie răsplătite.

Venus în Berbec favorizează oportunitățile noi de câștig și îți oferă senzația că universul te susține. Chiar dacă este important să fii atent la cheltuieli, această săptămână îți permite să faci pași importanți înainte în viața financiară.