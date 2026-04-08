De la Yang, la Yin: 4 zodii chinezești primesc o nouă șansă pe 9 aprilie 2026

Energia zilei de joi este influențată de Bivolul de Apă, într-un An al Calului și o lună a Tigrului aflată în tranziție către Iepure.

Această perioadă marchează trecerea de la energia Yang, activă și impulsivă, la energia Yin, mai intuitivă și profundă. Iar schimbările nu vin întâmplător: ele apar atunci când alegi conștient să faci pașii necesari pentru a-ți transforma viața.

Energia apei îți oferă intuiție, iar cea a Bivolului îți dă perseverența de a merge mai departe chiar și atunci când apar îndoieli.

Șobolan

Pentru tine, totul pornește de la decizii. Pe 9 aprilie începi să faci alegeri importante legate de viața ta.

Îți redefinești prioritățile:

alegi cu cine îți petreci timpul

renunți la activitățile fără sens

îți organizezi mai bine rutina

Nu mai cauți distracția de dragul distracției, ci sensul din spatele acțiunilor tale. Această schimbare de mentalitate îți aduce satisfacție și rezultate vizibile.

Devii arhitectul propriei tale vieți și încetezi să te mai îndoiești de tine.

Șarpe

Intuiția ta este mai puternică ca niciodată. Energia acestei zile te ajută să vezi clar ce nu funcționează în viața ta.

Poți descoperi adevăruri importante despre o persoană sau o situație care te-a afectat în trecut.

În loc să reacționezi impulsiv:

alegi să te retragi

îți protejezi energia

mergi mai departe fără conflicte

Decizia de a te distanța de ceea ce nu îți face bine îți aduce liniște și claritate.

Cocoș

Este o zi favorabilă pentru tine, deoarece energia Bivolului îți este compatibilă. Primești recunoaștere și validare pentru cine ești.

Începi să ai mai multă încredere în ideile tale și nu te mai îndoiești de alegerile făcute.

Chiar dacă există stres:

îl gestionezi mai bine

devii mai productiv

intri în ritmul potrivit al vieții

Nu mai ești influențat de circumstanțe, ci devii cel care le controlează.

Bivol

Pentru tine, această zi aduce o energie extrem de pozitivă. Atragi mai ușor ceea ce îți dorești.

Înveți că nu trebuie să forțezi lucrurile. În schimb:

lași viața să curgă natural

îți păstrezi calmul

acționezi cu echilibru

Ai claritate mentală și emoțională, ceea ce te ajută să iei decizii mai bune și să relaționezi armonios cu cei din jur.

Viața devine mai bună tocmai pentru că alegi să fii în armonie cu ea.