Dragostea revine în viața acestor zodii, în săptămâna 6 – 12 aprilie 2026

Pe 9 aprilie, Marte intră în Berbec, aducând energie de început, curaj și dorința de a merge mai departe. Este o perioadă a deciziilor importante în iubire, dar astrologii recomandă ca acestea să fie luate cu răbdare și maturitate.

Balanță

Pentru Balanțe, perioada aduce mai multă motivație în viața sentimentală, însă deciziile nu trebuie luate impulsiv. Energia lui Marte în Berbec îi ajută pe nativi să investească mai mult timp și energie în relație.

Dacă sunt singuri, viața socială devine mai activă și pot apărea oportunități de a întâlni o persoană importantă.

Rac

Pentru Raci, această perioadă aduce vindecare emoțională. Este momentul să lase în urmă supărări sau conflicte mai vechi, pentru a putea merge mai departe.

Pentru cei singuri, este o perioadă bună pentru a închide capitole din trecut și pentru a face loc unei noi povești de iubire.

Leu

Pentru Lei, săptămâna aduce transformări importante în relație. Este o perioadă în care relația poate deveni mai profundă, iar comunicarea sinceră joacă un rol esențial.

Nativii pot ajunge la un nivel nou de apropiere emoțională și pot descoperi lucruri noi despre partener.

Scorpion

Pentru Scorpioni, această perioadă poate aduce un nou început în iubire. Poate fi vorba despre o surpriză din partea partenerului sau despre începutul unei relații.

Pentru cei singuri, există șanse mari să apară o persoană importantă în viața lor.

Fecioară

Pentru Fecioare, această perioadă aduce recompense în plan sentimental. Relațiile care au trecut prin momente dificile se pot stabiliza și pot deveni mai puternice.

Pentru cei singuri, această perioadă poate aduce o întâlnire importantă care le poate schimba viața.