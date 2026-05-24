3 Zodii aleg iubirea după 24 mai 2026

Această perioadă astrologică îi face pe mulți să înțeleagă că legăturile autentice nu apar întâmplător, ci trebuie construite pas cu pas. Pentru unele semne zodiacale, curajul de a face primul pas va schimba complet atmosfera din viața lor.

Rac

Racii realizează că, deși apreciază momentele petrecute singuri, izolarea începe să îi apese mai mult decât își doresc să recunoască.

Luna în creștere în Fecioară îi ajută să înțeleagă că au puterea să schimbe această situație. În loc să rămână blocați în tristețe sau nostalgie, aleg să se deschidă și să permită oamenilor să se apropie din nou.

Pe măsură ce energia Lunii crește, și încrederea lor în sine devine mai puternică. Racii își dau seama că nu au fost excluși de nimeni, ci s-au retras singuri în propria carapace. Iar pe 24 mai decid că este timpul să lase trecutul în urmă.

Balanță

Balanțele sunt înconjurate de oameni, însă în ultima perioadă au păstrat distanța emoțională chiar și față de cei apropiați.

Singurătatea pe care o resimt vine, de fapt, din tendința lor de a ține lumea la distanță. Totul începe să se schimbe odată cu Luna în Fecioară.

O conversație profundă cu o persoană nouă le poate aminti cât de importantă este conexiunea autentică. Balanțele descoperă că au multe lucruri în comun cu cineva neașteptat, iar acest lucru le redă entuziasmul și dorința de a se implica din nou în relații.

Vărsător

Vărsătorii nu recunosc ușor că se simt singuri. Deși au multe preocupări și oameni în jurul lor, există momente în care simt lipsa unei conexiuni reale și sincere.

Frica de a nu fi răniți din nou i-a făcut să ridice ziduri în jurul lor. Însă energia Lunii în creștere în Fecioară îi determină să privească diferit relațiile și apropierea emoțională.

Din momentul în care acceptă că își doresc iubire, prietenie și sprijin autentic, sentimentul de singurătate începe să dispară. Pentru Vărsători, această perioadă poate marca începutul unei etape mult mai calde și mai echilibrate în plan emoțional.