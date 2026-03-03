După eclipsa din 3 martie, aceste 4 zodii intră într-o perioadă de succes

Această eclipsă, produsă în plin sezon de retrogradare a lui Mercur, marchează finalul unui ciclu profesional și începutul unei etape în care claritatea, disciplina și asumarea responsabilității devin esențiale.

Pentru zodiile vizate, Universul oferă șansa de a prelua controlul, de a-și redefini obiectivele și de a face pași concreți spre recunoaștere și stabilitate. Odată cu intrarea lui Saturn în Berbec, optimismul și curajul cresc, iar direcția devine mai limpede.

1. Fecioară

Fecioară, succesul mult meritat apare după eclipsa din propriul tău semn, mai ales pentru cei care au fost extrem de critici cu ei înșiși. Dacă ai impus standarde nerealiste, această perioadă te ajută să vezi valoarea reală a muncii tale și să îți ajustezi așteptările într-un mod sănătos.

Mercur retrograd poate aduce confuzie, dar te obligă să încetinești ritmul și să analizezi atent unde ai greșit și ce poate fi îmbunătățit. Presiunea lui Saturn s-a diminuat, iar lecțiile învățate îți permit să intri într-o etapă nouă, în care ți se cere mai mult leadership și maturitate.

Înveți să fii mai vizibil(ă), dar și mai diplomat(ă), atât în plan profesional, cât și personal. Colaborarea devine cheia succesului tău. Deși provocările nu dispar complet, planurile tale sunt solide, iar sprijinul celor din jur îți va confirma că ești pe drumul corect.

2. Săgetător

Pentru tine, Săgetătorule, eclipsa activează vârful hărții tale astrale, zona carierei și a statutului social. Promovările, recunoașterea publică sau schimbările profesionale importante sunt acum în prim-plan.

Mercur retrograd în Pești poate crea neînțelegeri sau situații tensionate, așa că evită conflictele și exprimă-te cât mai clar. Experiența acumulată până acum, mai ales în domenii academice sau de specializare, joacă un rol crucial.

Această eclipsă te obligă să îți reevaluezi obiectivele pe termen lung și să decizi cât ești dispus(ă) să muncești pentru visurile tale. Apar dorințe noi de perfecționare și învățare, însă răbdarea este esențială. Revizuirea proiectelor și reluarea unor colaborări sunt pași necesari înainte de succesul final.

3. Gemeni

Cu Mercur – planeta ta guvernatoare – retrograd, este posibil să te simți nesigur(ă) sau confuz(ă) în privința direcției tale, Gemeni. Îndoielile apar, dar nu trebuie să te lase pe loc.

Această eclipsă te provoacă să îți schimbi mentalitatea: greșelile fac parte din proces, iar cererea de ajutor nu este un semn de slăbiciune. Cu multe planete în Pești, sprijinul vine uneori subtil, iar alteori te poți simți dezorientat(ă).

Marte îți cere să mergi înainte chiar și atunci când progresul pare lent. Saturn în Berbec îți oferă stabilitate și încredere – un adevărat far în această perioadă tulbure. Ai nevoie de răbdare și grijă față de tine pentru a evita epuizarea. Succesul se apropie, chiar dacă încă nu îl vezi clar.

4. Pești

Pentru Pești, eclipsa se produce în opoziție cu semnul tău și pune reflectorul pe relații. Succesul mult așteptat vine atunci când renunți la idealizări și privești lucrurile cu onestitate, fie că este vorba despre viața sentimentală, prietenii sau parteneriatele profesionale.

Această perioadă scoate la iveală adevăruri importante și te ajută să îți afirmi talentele. Cu Marte și Mercur în semnul tău, discursul devine mai ferm, iar încrederea crește. Totuși, ai grijă la impulsivitate și analizează atent orice decizie majoră, mai ales dacă implică acte sau contracte.

Creativitatea este la cote ridicate. Ideile legate de artă, scris sau proiecte personale pot aduce surprize plăcute. Ai energia mentală necesară pentru a duce la bun sfârșit sarcini care până acum păreau dificile.