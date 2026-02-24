După o săptămână dificilă, 3 zodii au parte de un nou început pe 1 martie 2026

Perioada este una intensă din punct de vedere astrologic, marcată de energie imprevizibilă, influențe puternice ale planetelor Uranus și Marte, dar și de sezonul eclipselor.

Pe 26 februarie, Mercur intră în mișcare retrogradă, deschizând o etapă de trei săptămâni în care accentul cade pe revizuire, reflecție și reevaluare, nu pe începuturi noi. Este un moment bun pentru a relua legături cu oameni din trecut, însă comunicarea poate deveni mai dificilă, motiv pentru care este esențial să alegem cu grijă cuvintele.

Pe 27 februarie, Marte formează un careu tensionat cu Uranus, aspect care poate declanșa evenimente neașteptate, conflicte sau rupturi bruște. Totuși, în aceeași zi, Mercur se aliniază cu Venus, aducând o doză binevenită de armonie, în special în relații, și temperând tensiunile.

Pentru următoarele trei zodii, provocările acestei săptămâni devin punctul de cotitură spre o perioadă mult mai bună.

♓ Pești

Pentru Pești, dificultățile acestei săptămâni pornesc din modul de gândire și din comunicare. Mercur retrograd în zodia ta poate aduce confuzie, îndoieli de sine și o senzație de aglomerare mentală.

Careul Marte–Uranus poate scoate la suprafață probleme mai vechi, aparent rezolvate. Este important să faci diferența între fricile trecutului și realitatea prezentă. Odihna, introspecția și chiar meditația te pot ajuta enorm acum.

Pot apărea tensiuni sau izbucniri de furie, fie din interior, fie din partea unei persoane apropiate. Evită reacțiile impulsive. Dacă lași timpul să lucreze în favoarea ta, situațiile se vor clarifica. După această perioadă, lucrurile se așază vizibil în bine pentru tine.

♒ Vărsător

Pentru Vărsători, Mercur retrograd aduce provocări legate de comunicare și bani. Pot apărea cheltuieli neprevăzute sau neînțelegeri cu superiorii ori cu persoane aflate în poziții de autoritate.

Careul Marte–Uranus afectează relațiile, atât profesionale, cât și personale, și poate crea instabilitate. Flexibilitatea este cheia acestei săptămâni. Evită deciziile radicale și reacțiile pripite, mai ales la locul de muncă.

Este important să verifici informațiile de două ori și să nu te lași dus de un exces de încredere. Chiar dacă perioada pare tensionată, după această săptămână, viața ta intră pe un făgaș mult mai echilibrat și favorabil.

♉ Taur

Pentru Tauri, Mercur retrograd aduce riscul unor neînțelegeri, fie în plan personal, fie profesional. Mesajele pot fi interpretate greșit, iar comunicarea necesită mai multă atenție.

Careul Marte–Uranus poate aduce schimbări neașteptate în carieră sau presiuni din partea mediului profesional. Este esențial să rămâi calm, să documentezi deciziile importante și să eviți jocurile de culise.

În această perioadă, atenția ta începe să se îndrepte tot mai mult către sănătate și echilibru personal. Odihna, mișcarea și activitățile care reduc stresul devin prioritare. După această săptămână dificilă, perspectivele tale se îmbunătățesc considerabil.