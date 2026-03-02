Eclipsa totală de lună din 3 martie 2026: schimbări fatale pentru toate zodiile

Eclipsa totală de lună din 3 martie 2026, cunoscută drept Luna Sângerie și Luna Viermelui, marchează finalul unui ciclu karmic de șase luni. Această perioadă aduce schimbări decisive și încheieri neașteptate în viața fiecărei zodii.

Eclipsa totală de lună din 3 martie 2026 schimbă viața tuturor zodiilor: iată ce trebuie să știi

Primele două săptămâni ale acestui an au părut un carusel de evenimente neașteptate? Nu e de mirare. Sezonul primelor eclipse din 2026 a început odată cu Luna Nouă și eclipsa inelară de soare în Vărsător pe 17 februarie. De atunci, decizii cruciale, întâmplări fatale și schimbări neașteptate au marcat viața multora. Totul va ajunge la apogeu pe 3 martie 2026, când va avea loc eclipsa totală de lună în Fecioară, cunoscută și ca Luna Sângerie și Luna Viermelui.

O eclipsă totală de lună apare atunci când Pământul se situează exact între Soare și Lună, proiectându-și umbra pe satelitul natural și conferindu-i o culoare roșiatică intensă. Această Lună Sângerie are și denumirea de Luna Viermelui, simbolizând începutul primăverii și renașterea naturii.

Energia eclipsei în Fecioară vizează în special munca, rutina zilnică, sănătatea și limitele personale. Este momentul ideal să renunți la anxietăți, critici și responsabilități care te copleșesc, să lași să plece relații sau proiecte care nu mai servesc scopului tău.

Cum afectează fiecare zodie:

Berbec: Echilibrul între muncă și viața personală, sănătate, rutină

Taur: Hobby-uri, viața amoroasă, exprimarea de sine

Gemeni: Viața privată, familie, cămin

Rac: Educație, comunitate locală, comunicare

Leu: Încredere în sine, stabilitate financiară, confort

Fecioară: Identitate, aspect fizic, auto-percepție

Balanță: Inconștient, vise, proiectări

Scorpion: Comunitate extinsă, prietenii, aspirații

Săgetător: Reputație, carieră, succes

Capricorn: Călătorii în străinătate, studii superioare, credințe

Vărsător: Vulnerabilitate, tabu-uri, complexități financiare

Pești: Căsătorie, contracte și angajamente

Este esențial să te lași purtat de fluxul eclipsei și să nu încerci să controlezi ce se întâmplă. Aceasta este perioada în care destinul și circumstanțele vor dicta încheieri fatale și transformări majore în viața ta, potrivit Collective World.