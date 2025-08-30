Eclipsele aduc magie: Dragoste karmică pentru 5 zodii până pe 7 septembrie 2025

Până pe 7 septembrie 2025, cinci semne zodiacale vor trece prin schimbări puternice și pozitive în viața sentimentală. Intrăm în sezonul eclipselor, iar evenimentele astrologice din această săptămână vor deschide porți către vindecare, reconectare și noi începuturi.

Totul începe pe 1 septembrie, când Saturn retrograd revine în Pești, readucând în prim-plan lecțiile de iubire și maturitate începute încă din 2023. Apoi, pe 2 septembrie, Mercur intră în Fecioară și aduce claritate, realism și puterea de a exprima adevărul în relații.

Punctul culminant vine pe 7 septembrie, odată cu Eclipsa de Lună în Pești, un moment de magie și revelații. Destinul își face simțită prezența, aducând împăcări neașteptate, șanse noi în dragoste și întărirea legăturilor deja existente.

Iată care sunt cele 5 zodii privilegiate în dragoste în această perioadă:

♍ Fecioară – Relații mai stabile și șanse de căsătorie

Pentru Fecioare, Saturn revine în casa parteneriatelor și aduce maturitate, stabilitate și angajamente serioase. Dacă îți doreai o relație stabilă sau chiar o căsătorie, perioada până în februarie 2026 este ideală. Ce construiești acum are șanse să dureze o viață.

♓ Pești – Dragoste magică și declarații sincere

Ești vedeta acestei săptămâni! Alinierea Nodului Nord cu Jupiter și Eclipsa de Lună din Pești te ajută să-ți deschizi inima și să spui ce simți. Comunicarea cu partenerul se îmbunătățește, iar dacă ești singur(ă), universul îți poate aduce în cale o iubire neașteptată.♏ Scorpion – Noi începuturi în dragoste

Pentru Scorpioni, Jupiter aduce șanse de relații noi, cu multă pasiune și sens. Ai ocazia să cunoști persoane importante prin călătorii sau schimbări de viață. Este un moment în care destinul te împinge spre o poveste de dragoste profundă și transformatoare.

♐ Săgetător – Schimbări neașteptate în iubire

Uranus retrograd în Gemeni îți zguduie viața sentimentală și aduce surprize. Poți să te reîndrăgostești de cineva din trecut sau să fii atras(ă) de o persoană complet diferită de tiparul tău obișnuit. Universul te învață să renunți la frici și să accepți schimbările ca pe oportunități.

♋ Rac – O iubire cu adevărat transformatoare

Eclipsa de Lună în Pești îți deschide inima și îți aduce o nouă viziune asupra dragostei. Dacă ești singur(ă), o călătorie sau o relocare ar putea să îți aducă persoana sortită. Dacă ești într-o relație, e momentul să îi dai un sens mai profund și să îți trăiești povestea de iubire cu curaj.