Energia Maimuței de Lemn deschide un nou drum pentru 4 zodii chinezești, pe 9 iulie 2026

Energia Zilei Maimuței de Lemn favorizează renunțarea la ceea ce nu mai este util și deschiderea către schimbări care aduc liniște, claritate și echilibru. Pentru acești nativi, viața începe să devină mai simplă și mai frumoasă.

Maimuță

Viața începe să se schimbe în bine prin... ordine. Simți nevoia să faci curățenie în casă, să renunți la obiectele care nu îți mai folosesc și să reorganizezi spațiul în care trăiești.

O simplă schimbare de decor sau de atmosferă îți poate ridica moralul și îți oferă senzația unui nou început. Energia pozitivă pe care o creezi în jurul tău va fi remarcată și de cei din familie.

Mesajul zilei: fă loc noului, iar starea ta de bine va crește considerabil.

Câine

După o perioadă în care ai amânat o decizie dificilă, pe 9 iulie găsești curajul să spui ceea ce simți.

Poate fi vorba despre o relație care și-a consumat rostul sau despre o situație care îți apăsa sufletul de prea mult timp. Surprinzător, discuția decurge mai bine decât te așteptai, iar povara pe care o purtai dispare.

Mesajul zilei: ascultă-ți instinctul și nu mai amâna schimbările necesare.

Mistreț

Începi să elimini din viața ta sursele de stres și de energie negativă. Fie că alegi să nu mai intri în discuții tensionate, fie că te îndepărtezi de persoane toxice, vei observa rapid cât de mult se schimbă starea ta de spirit.

Cu fiecare pas făcut în această direcție, te vei simți mai liniștit și mai echilibrat.

Mesajul zilei: uneori, fericirea începe prin a spune „nu” lucrurilor care îți consumă energia.

Șobolan

Pe 9 iulie iei o hotărâre pe care o amânai de mult timp. Renunți la o situație care îți provoca mai multe probleme decât beneficii și alegi, în sfârșit, să mergi mai departe.

Deși desprinderea nu este ușoară, vei simți aproape imediat că ai făcut alegerea corectă. Această decizie deschide un capitol nou și mai liniștit în viața ta.