EXPLOZIE de energie pozitivă: 5 zodii au o săptămână excelentă între 20 – 26 aprilie 2026

Săptămâna începe sub influența Lunii în Gemeni, care facilitează comunicarea și conexiunile după energia intensă a Lunii Noi în Berbec. Este momentul să fim mai atenți la modul în care ne exprimăm, chiar dacă tentația de a spune lucrurilor pe nume este mare.

Pe 21 aprilie, Luna în Rac aduce inteligență emoțională și empatie, în timp ce pe 23 aprilie, Luna în Leu vine cu optimism, energie și noi începuturi. Finalul săptămânii este marcat de un tranzit major: Uranus intră în zodia Gemeni pe 25 aprilie, deschizând o nouă etapă pentru mulți nativi.

Taur

Pentru Tauri, perioada vine cu un nou început. Odată cu intrarea Soarelui în zodia lor, accentul cade pe iubirea de sine și echilibru. După ani de schimbări aduse de Uranus, lucrurile încep să se așeze.

Este un moment excelent pentru reflecție și reorganizare, mai ales în plan financiar. Relațiile cu familia și prietenii devin mai armonioase, iar stresul acumulat în ultimii ani începe să dispară.

Gemeni

Pentru Gemeni, această săptămână este una de transformare majoră. Intrarea lui Uranus în semnul lor marchează începutul unei perioade de schimbări importante pe termen lung.

Nativii strălucesc în plan profesional și educațional, fiind remarcați pentru inteligență și idei. Totuși, este important să își tempereze orgoliul și să comunice cu mai multă empatie, mai ales în prima parte a săptămânii.

Rac

Racii intră într-o etapă de redescoperire personală. Energia lui Uranus îi îndeamnă să renunțe la trecut și să își urmeze intuiția.

Luna în zodia lor aduce optimism și susținere emoțională, iar ideile creative pot duce la realizări importante. Este o perioadă favorabilă pentru construirea unor proiecte noi, dar și pentru stabilirea unor obiective realiste.

Leu

Leii sunt printre favoriții acestei săptămâni. Au înțelepciunea și claritatea necesare pentru a-și urma planurile și pentru a construi ceva durabil.

Cercul social se extinde, iar susținerea din partea celor din jur este esențială. Totuși, schimbările aduse de Uranus pot veni cu surprize, așa că este recomandat să fie flexibili și să își aleagă cu grijă luptele.

Capricorn

Capricornii simt o eliberare după intensitatea sezonului Berbecului. Energia Taurului îi ajută să se stabilizeze și să își organizeze mai bine viața.

Comunicarea se îmbunătățește, iar relațiile profesionale devin mai productive. Este o săptămână în care își descoperă puterea interioară și demonstrează că pot depăși orice obstacol.