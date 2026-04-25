Final de coșmar: 4 zodii scapă de necazuri după un ciclu greu de 8 ani

Potrivit astrologilor, data de 25 aprilie 2026 marchează un moment-cheie: încheierea unui ciclu dificil început în 2018, odată cu intrarea lui Uranus în Taur.

Odată cu trecerea lui Uranus în Gemeni, energia devine mai ușor de gestionat, iar haosul din ultimii ani începe să se transforme în claritate și stabilitate. Deși schimbările nu se opresc complet, ele devin mai blânde și mai constructive.

Taur

Pentru tine, Taur, ultimii opt ani au fost o adevărată provocare. Ai avut parte de schimbări neașteptate și situații care ți-au testat răbdarea și dorința de stabilitate.

După 25 aprilie, lucrurile încep să se liniștească. Uranus iese din zodia ta, iar viața devine mai previzibilă. Chiar dacă perioada a fost dificilă, ea a avut rolul de a te scoate din stagnare. Acum, urmează o etapă mai calmă, cu mai mult echilibru și oportunități favorabile.

Leu

Leu, ai trecut printr-o perioadă epuizantă, atât pe plan emoțional, cât și financiar. Problemele din relații și presiunile materiale ți-au consumat energia.

Vestea bună este că acest ciclu se încheie. După 25 aprilie, intri într-o etapă în care lucrurile încep să se stabilizeze. Cariera poate prinde avânt, iar relațiile devin mai clare și mai echilibrate. Este momentul tău să îți atingi potențialul și să construiești viața pe care ți-o dorești.

Scorpion

Dacă există o zodie care a simțit din plin tensiunile ultimilor ani, aceea ești tu, Scorpion. Conflictele de familie și blocajele profesionale ți-au dat senzația că stagnezi.

După 25 aprilie, începi să vezi lucrurile diferit. Relațiile care nu îți mai sunt utile dispar din viața ta, iar claritatea revine. Chiar dacă mai există mici turbulențe, acestea reprezintă ultimul pas înainte de o perioadă mult mai echilibrată.

Vărsător

Pentru tine, Vărsător, ultimii ani au adus schimbări constante în viața personală și în zona familiei. Instabilitatea te-a obligat să te adaptezi permanent.

Odată cu intrarea lui Uranus în Gemeni, lucrurile se schimbă radical. Energia se mută către creativitate, exprimare și bucurie. Vei începe să îți regăsești vocea și să construiești relații mai autentice. Este începutul unei perioade în care te reconectezi cu tine și cu ceea ce îți dorești cu adevărat.