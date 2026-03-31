Final de lună cu schimbări uriașe pentru 3 zodii, pe 31 martie 2026

Alinierea Lunii cu Uranus aduce claritate, închidere de capitole și eliberare de probleme mai vechi. Este momentul în care luptele personale se termină, iar aceste zodii pot merge mai departe liniștite.

Pentru acești nativi, urmează o perioadă de eliberare, decizii importante și un nou început.

Rac

Pentru Raci, o rană mai veche se vindecă în această perioadă. Este finalul unei probleme care a durat mult timp și care a consumat multă energie.

Simți o ușurare puternică și îți dai seama că nu mai vrei să continui o luptă care nu mai are sens. Este momentul să mergi mai departe și să începi un nou capitol, fără poverile trecutului.

Lucrurile încep, în sfârșit, să se așeze pentru tine.

Scorpion

Scorpionii primesc o veste sau o clarificare care le aduce liniște sufletească. Este genul de moment în care înțelegi ceva important și reușești să lași trecutul în urmă.

Ai dus o povară mult timp, iar acum reușești să te eliberezi de ea. Este un moment de eliberare psihologică și de închidere a unui capitol.

De acum înainte, lucrurile încep să se așeze exact așa cum trebuie.

Vărsător

Pentru Vărsători, această perioadă aduce o schimbare importantă de identitate. Renunți la o versiune veche a ta și începi să devii cine ești cu adevărat.

Este o schimbare mare, chiar dacă nu pare la început. Ieși dintr-un tipar vechi și începi să îți construiești o viață nouă.

Este un moment de transformare și de început.