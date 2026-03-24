Final de martie 2026 cu noroc pentru 3 zodii

Miercuri, 25 martie, Soarele formează o conjuncție cu Saturn, un tranzit cunoscut pentru întârzieri, oboseală și senzația că lucrurile se mișcă mai greu decât ne-am dori. Apoi, joi, 26 martie, Venus se află în conjuncție cu Chiron, „vindecătorul rănit”, un aspect care ne face să ne gândim la trecut, mai ales la relații, răni emoționale și probleme de stimă de sine. Este, însă, un moment bun pentru vindecare și pentru a lăsa în urmă ceea ce ne-a durut.

Deși Mercur nu mai este retrograd, încă resimțim efectele acestei perioade, așa că pot apărea informații noi, schimbări de direcție sau răsturnări de situație. Chiar dacă săptămâna vine cu provocări, după ce trecem de ele, lucrurile încep să se așeze mult mai bine pentru trei zodii.

Gemeni

Pentru Gemeni, această săptămână aduce probleme legate de limitele personale și de relațiile cu ceilalți. Conjuncția Soare–Saturn scoate la suprafață tensiuni în cercul de prieteni sau în mediul social. Este posibil să fie nevoie să stabilești limite clare și să decizi cât de mult ești dispus să faci pentru alții.

Pot apărea și situații legate de responsabilitate sau conflicte sociale. Dacă simți că ai fost nedreptățit, persoana sau instituția cu care ai problema ar putea fi nevoită să îți recâștige încrederea.

Pentru a evita problemele, verifică atent documentele, nu lua decizii importante în grabă și încearcă să îți păstrezi un program stabil. Odihna este esențială în această perioadă, iar în discuțiile cu ceilalți încearcă să găsești puncte comune. Mercur a fost retrograd, iar efectele încă se simt.

Rac

Pentru Raci, conjuncția Soare–Saturn aduce în prim-plan probleme legate de carieră sau un conflict mai vechi de la locul de muncă. Este posibil să te simți neapreciat sau prins între muncă și viața personală.

Primul pas este să îți stabilești prioritățile. Există o situație la muncă ce necesită mai mult timp și implicare? Ești dispus să faci acest lucru? Dacă da, este important să le comunici clar celorlalți intențiile tale. Dacă nu, va trebui să stabilești limite.

Este o săptămână obositoare, iar tranzitele lui Saturn pot aduce epuizare fizică și mentală. Ai nevoie de timp pentru tine, de odihnă și de activități care te ajută să te echilibrezi. Dacă ai grijă de tine, vei trece cu bine peste această perioadă, iar după această săptămână lucrurile încep să se îmbunătățească.

Leu

Pentru Lei, săptămâna aduce provocări în relații. Este posibil să te simți trădat sau nedreptățit, mai ales spre finalul săptămânii. Poate fi vorba despre partenerul de viață, dar și despre un coleg sau o altă persoană apropiată.

Conjuncția Soare–Saturn te face să îți susții principiile și valorile, chiar dacă nu toată lumea este de acord cu tine. De asemenea, poți auzi ceva care contrazice valorile tale și care poate duce la un conflict.

Conjuncția Venus–Chiron te încurajează să fii sincer în relații și să spui ce simți. În același timp, vei aștepta aceeași sinceritate și de la ceilalți. Este important să eviți drama, bârfele și conflictele inutile. Concentrează-te pe lucrurile care contează cu adevărat pentru tine și lasă restul să treacă. Uneori, puțin timp petrecut singur te poate ajuta să îți recapeți echilibrul.