Un sat din Normandia s-a opus vizitei șefului Pentagonului la ceremonia „Zilei Z”

Totul a început în Langrune-sur-Mer, o comună franceză cu aproximativ 2.000 de locuitori, unde urma să aibă loc una dintre ceremoniile dedicate împlinirii a 82 de ani de la Debarcarea din Normandia. Membrii unei asociații locale au publicat o scrisoare deschisă în care au criticat prezența lui Pete Hegseth, susținând că pozițiile sale politice sunt incompatibile cu valorile pentru care soldații aliați au luptat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, arată The Guardian.

Textul, semnat de aproximativ 40 de membri ai asociației Langrune en Commun, cerea anularea vizitei și invoca apărarea democrației, drepturilor omului și a memoriei soldaților americani, britanici și canadieni căzuți în Normandia. Inițiatorii spun că nu se așteptau ca demersul să aibă un impact major. Însă după ce Hegseth a susținut un discurs controversat la cimitirul militar american din Colleville-sur-Mer, reacțiile au explodat.

În intervenția sa, oficialul american a comparat provocările actuale legate de imigrație cu o nouă formă de „invazie” a Europei, declarații care au fost criticate de istorici, politicieni și organizații civice.

La câteva ore după discurs, organizatorii au fost informați că Pete Hegseth nu va mai participa la ceremonia programată în Langrune-sur-Mer. Potrivit relatărilor, nu a fost oferită o explicație oficială pentru anularea vizitei. Între timp, locuitorii implicați în protest spun că au primit sute de mesaje de susținere din întreaga lume, inclusiv din Statele Unite. Printre acestea s-au numărat și mesaje trimise de veterani americani care au apreciat poziția adoptată de comunitatea franceză.

Cazul a deschis o discuție mai amplă despre semnificația actuală a comemorărilor dedicate Zilei Z și despre modul în care valorile asociate eliberării Europei sunt interpretate în contextul politic contemporan. Pentru locuitorii din Langrune-sur-Mer, gestul lor a fost mai puțin unul politic și mai degrabă o încercare de a apăra simbolistica unui moment istoric care, în opinia lor, trebuie să rămână asociat cu libertatea, democrația și solidaritatea dintre națiuni.

(sursa: Mediafax)