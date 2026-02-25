Gata cu tristețea: rănile se închid pentru 3 zodii, pe 25 februarie 2026

Este momentul în care trecutul își pierde puterea, iar rănile emoționale încep, în sfârșit, să se închidă.

Viața funcționează în cicluri, iar chiar și cele mai grele emoții au un termen de expirare. Tristețea acumulată în ani nu este menită să ne definească pentru totdeauna. Din acest punct astral înainte, aceste zodii ajung la un moment de închidere a cercului și de reconectare cu bucuria de a trăi.

Rac

Pentru Rac, data de 25 februarie marchează un moment profund de eliberare. După mult timp în care ai purtat cu tine o tristețe tăcută, începi să recunoști un adevăr esențial: ți-ai refuzat singur fericirea.

La un nivel profund, ai crezut că meriți să fii trist sau vinovat. Acum înțelegi că acest lucru nu este adevărat. Este momentul să pui punct relației tale cu durerea și să intri într-o nouă etapă de vindecare emoțională. Ai stat suficient în trecut. De acum, viața ta se mută în prezent – și da, va fi bine.

Pești

Pentru Pești, această zi aduce o liniște interioară pe care nu au mai simțit-o de mult. Povara emoțională acumulată în timp devine prea grea pentru a mai fi dusă, iar sufletul tău spune clar: „ajunge”.

Ai voie să refuzi tristețea copleșitoare. Ai voie să alegi micile bucurii ale vieții. Din 25 februarie, lucrurile se mai ușurează, dar menținerea acestei stări depinde de tine. Crede în valoarea ta și amintește-ți că nu ești aici doar ca să supraviețuiești, ci ca să iubești, să simți și să te bucuri.

Tristețea a avut un rol – te-a învățat ceva. Dar nu este locul tău permanent. Ai plătit deja prețul. De acum, începe era vindecării.

Săgetător

Pentru Săgetător, 25 februarie este ziua în care îți amintești cine ești și cât valorezi cu adevărat. Ai coborât ștacheta pentru tine însuți în încercarea de a face pace cu trecutul, dar acum înțelegi că ești mai mult decât experiențele dureroase prin care ai trecut.

În această zi apare un sentiment de ușurare, speranță și lumină. Întunericul se retrage, iar tu nu mai vrei să-l aduci înapoi. Optimismul revine, iar tristețea este privită ca o lecție închisă și arhivată în istoria ta personală.

Adevărul vindecă, iar tu ești un căutător al adevărului. De acum, intri într-o etapă în care speranța nu mai este un risc, ci o alegere firească.