Greșelile pe care Mercur retrograd vrea să le corectezi, până pe 20 martie 2026

Mercur în Pești ne invită să reflectăm la lecțiile lăsate în urmă de Saturn în acest semn în ultimii ani. Mercur, planeta logicii și a comunicării, nu se simte confortabil în Pești, semn al visării și al intuiției. Tocmai de aceea, acest retrograd ne întoarce într-un „peisaj” familiar, oferindu-ne șansa de a schimba povestea, dacă anumite situații sunt încă nerezolvate, scrie yourtango.com.

Pentru cei care și-au făcut temele, perioada poate semăna cu un control de rutină: revizuire, corecturi și ajustări fine. Mercur revine în mers direct pe 20 martie 2026, în aceeași zi cu debutul sezonului Berbecului, Anul Nou astrologic și Echinocțiul de Primăvară — momentul în care putem privi înainte cu mai multă încredere.

Ce e bine să faci în Mercur retrograd (26 feb – 20 mart)

Fii răbdător cu tine și cu timpul

Așteaptă întârzieri, reprogramări și schimbări de plan

Evită lansarea unor proiecte majore (sau fii pregătit să le refaci)

Revizuiește, editează, corectează

♈ Berbec

Mercur în Pești îți amplifică intuiția și compasiunea. Este un moment bun să lucrezi cu emoțiile, nu să fugi de ele. Odihna și îngrijirea de sine devin esențiale. Visele pot aduce indicii importante.

♉ Taur

Se schimbă dinamica cercului de prieteni. Reflectezi la cine îți este cu adevărat alături. Discuțiile sincere pot clarifica neînțelegeri vechi. Profesional, înveți din greșeli și îți consolidezi obiectivele.

♊ Gemeni

Evită drama și adoptă diplomația. Ai visat mult, acum e timpul să muncești organizat. Colaborările sunt cheia. Temele neterminate din trecut revin pentru a fi rezolvate corect.

♋ Rac

Crește dorința de cunoaștere și dezvoltare personală. Este o perioadă favorabilă studiului și reflecției. Călătoriile pot aduce întârzieri — verifică atent documentele și planurile.

♌ Leu

Trecutul revine pentru a fi înțeles, nu rescris. Tranzitul ajută la vindecarea copilului interior și la maturizare emoțională. Sensibilitatea este crescută, dar îți construiești o armură solidă pentru viitor.

♍ Fecioară

Relațiile sunt în prim-plan. Pot reapărea persoane din trecut, însă nu relua legături toxice. Lecțiile lui Saturn te ajută să fii mai selectiv și să alegi conexiuni sănătoase.

♎ Balanță

Perioadă intensă de vindecare interioară și muncă „din culise”. În carieră pot apărea întârzieri sau revizuiri. Comunicarea atentă și răbdarea sunt esențiale.

♏ Scorpion

Creativitatea este stimulată. Blocajele artistice se pot dizolva. În dragoste, optimismul crește, dar deciziile mari se amână până după 20 martie.

♐ Săgetător

Accent pe familie, rădăcini și istorie personală. Este o etapă de vindecare și posibile reconcilieri. Planificarea studiilor sau a unei schimbări de carieră este favorizată, dar acțiunea se amână.

♑ Capricorn

Reia proiecte vechi, schițe sau idei abandonate. Disciplina ta te ajută să finalizezi ce ai început. Feedback-ul primit acum este valoros.

♒ Vărsător

Gestionarea timpului și a valorilor personale devine prioritară. După eclipsă, înțelegi că trebuie să fii propriul tău susținător. Revizuiește obiceiurile financiare și obiectivele.

♓ Pești

Cu Mercur în semnul tău, perioada este una de bilanț și reflecție. Lecțiile ultimilor ani se sedimentează. Nu te suprasolicita și lasă lucrurile să se așeze. Disciplina scoate la lumină daruri neașteptate.