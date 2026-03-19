Horoscopul Echinocțiului de primăvară, 2026: Noile începuturi sunt îmbelșugate și abundente

Acesta este un moment de introspecție. Pe măsură ce zăpada se topește și Soarele strălucește, ne amintim cum natura poate transcende și vindeca, un sentiment pe care trebuie să-l aducem în viața noastră de zi cu zi.

Pe măsură ce înaintăm, sărbătorirea primăverii ne încurajează să ne recalibrăm, să ne bucurăm de aerul proaspăt și să găsim frumusețe în flori. Mișcarea Soarelui în semnul zodiacal Berbec și începutul noului an astrologic adaugă mai multă importanță zilei. Noile începuturi sunt îmbelșugate și abundente.

Berbec

Trezirea ta de primăvară a sosit! Acum este momentul să înflorești și să reușești în tot ceea ce faci. Luminile reflectoarelor strălucesc puternic asupra ta; îți va spori încrederea și dorințele. Drept urmare, orice și totul va fi la îndemâna ta, așa că încearcă să creezi uimire pentru tine.

Taur

Eliberarea dramei și a emoțiilor din timpul iernii te va ajuta să fii împăcat în această primăvară. Nu da înapoi și nu te întoarce acolo unde erai înainte. Mergi înainte în primăvară și concentrează-te pe viitor, nu pe trecut. Există o lume de posibilități de care să te bucuri.â

Gemeni

Când ai nevoie de ajutor sau vrei să discuți despre bârfe bune, cel mai bun loc la care să apelezi este vecinul tău. În timp, vei avea sprijinul comunității tale, care te va proteja de bârfe nedorite și îți va sta de partea ta. Nu vei fi niciodată singur, nici măcar în momentele întunecate.

Rac

Concentrarea energiei tale pe ridicarea statutului tău va fi esențială, deoarece avansările în carieră te duc la noi culmi profesionale. Cel mai probabil vei primi mărirea de salariu și promovarea pe care le-ai urmărit în ultimele luni, cu promisiunea unor oportunități și mai uimitoare în viitor.

Leu

Dacă ești obsedat de moștenirea ta, să știi că, indiferent ce faci, contribuția pe care o aduci este valoroasă. Toate eforturile tale vor da roade, așa că respiră aer curat și bucură-te de sezon fără regrete. Trăiește clipa pentru a te bucura de speranța și optimismul actual.

Fecioară

Deși tu ești cel care vrea să renunțe și să o ia de la capăt, alții încă vor să se țină. Primăvara este momentul pentru a reînvia relațiile la care ești dispus să lucrezi și pentru a merge mai departe fără oamenii pe care i-ai depășit. Împrietenirea cu cineva îți va face mai ușor să ai încredere în anumite ființe.

Balanță

Relațiile sunt întotdeauna în prim-planul gândurilor tale, dar acum își iau locul cu adevărat. Vei dori să te angajezi la nivelul următor, să ai o aventură de primăvară sau să te conectezi cu cineva special. Atâta timp cât inima ta este deschisă și plină de pasiune, poți face acest lucru să se întâmple.

Scorpion

Dacă există cineva care poate depăși orice obstacol care îi stau în cale, acela ești tu. Cu cât îți pasă mai puțin de rezultat, cu atât îți va fi mai ușor să câștigi tot ce întreprinzi. Trăind clipa și concentrându-ți energia pe ceea ce este important pentru tine, îți vei scoate în evidență puterea.

Săgetător

Chiar dacă primăvara aduce un fler pentru teatralitate și dramă, vei fi fericit că te poți exprima așa cum îți dorești față de persoana/persoana ta dragă. Parteneriatele te vor aduce pe tine și pe cei dragi în centrul atenției, deoarece toți cei din grupul tău de prieteni își exprimă entuziasmul față de relația ta.

Capricorn

Prioritizezi intimitatea în viața ta, ceea ce înseamnă că vei renunța la postările pe rețelele de socializare și vei distribui fotografii doar cu cei din orbita ta interioară. Nu este vorba că ești paranoic în legătură cu ceea ce spun alții, dar vrei doar să nu necesiți prea multă atenție și să trăiești în bula ta.

Vărsător

Ești o persoană ocupată în primăvara aceasta, ceea ce face ca programul tău să fie non-stop. Este important să iei o pauză de la aceste activități din când în când pentru a avea grijă de tine. Îngrijirea personală poate să nu fie un punct central, dar ar trebui să fie. Vărsător: Fă-o înainte de a-ți oferi gratuit timpul și energia.

Pești

În sfârșit poți deschide contul de economii despre care ai discutat în ultimul sezon. Pe măsură ce pui bani deoparte ești inspirat de potențialul pe care îl oferă în lunile următoare. Planifică cu înțelepciune cerând sfaturi de investiții unui prieten de încredere sau unui consilier. Te va ajuta să-ți răsplătești portofelul, potrivit refinery29.com.

