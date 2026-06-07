Un bărbat a deschis focul în Lupeni. Patru persoane au ajuns la spital

IPJ Hunedoara anunță că politiștii au fost sesizați, duminică, despre faptul că un bărbat ar fi tras focuri de armă spre mai multe persoane din municipiul Lupeni.

La fața locului intervin echipaje de poliție, echipaje SMURD și ale altor structuri specializate, care au contribuit la acordarea asistenței medicale și la securizarea zonei.

S-a intervenit cu două ambulanțe SMURD și cu o autospecială pentru transport victime multiple.

Din primele informații, patru victime au fost transportate la spital.

Intervenția este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)