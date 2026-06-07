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Un bărbat a deschis focul în Lupeni. Patru persoane au ajuns la spital

de Redacția Jurnalul    |    07 Iun 2026   •   19:51
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Un bărbat a deschis focul în Lupeni. Patru persoane au ajuns la spital
Alertă în Lupeni după un incident armat

Polițiștii și angajații ISU din județul Hunedoara intervin, duminică seara, în orașul Lupeni, unde un bărbat ar fi tras cu arma spre mai multe persoane.

IPJ Hunedoara anunță că politiștii au fost sesizați, duminică, despre faptul că un bărbat ar fi tras focuri de armă spre mai multe persoane din municipiul Lupeni.

La fața locului intervin echipaje de poliție, echipaje SMURD și ale altor structuri specializate, care au contribuit la acordarea asistenței medicale și la securizarea zonei.

S-a intervenit cu două ambulanțe SMURD și cu o autospecială pentru transport victime multiple.

Din primele informații, patru victime au fost transportate la spital.

Intervenția este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: atac armat lupeni
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