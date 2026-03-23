Horoscop chinezesc, 23-29 martie 2026: O săptămână plină de provocări

Mercur retrograd s-a terminat, iar primăvara este în sfârșit aici. Energia Yang este încă disponibilă, iar noi suntem în Anul Calului, care pune accentul pe independență și libertate.

Luni este ziua pentru a începe un nou proiect. Cu toate acestea, marți și miercuri vor fi zilele în care lucrurile se vor simți puțin mai intense decât este confortabil. Va trebui să eliminați obstacolele. Veți simți nevoia să spuneți nu oportunităților care sunt frumoase, dar nu neapărat bune. Joi veți vedea cum da roade menținerea poziției. Viața va merge înainte așa cum sperai la începutul săptămânii, iar motivul pentru care nu a mers înainte va deveni clar. Încheierea tranzacțiilor și luarea deciziilor ți se vor părea naturale vineri. În weekend, sâmbăta este perfectă pentru a face atât de multe, dar planifică să te odihnești duminică. Te vei bucura de o zi doar pentru tine.

Șobolan

Pregătește-te pentru putere săptămâna aceasta. Vei ieși în evidență ca o persoană de cunoscut, iar pe 27 martie, cel mai bine este să porți negru pentru putere și încredere. Ai putea obține informații care te ajută să câștigi niște bani în plus. Nu trebuie să faci nimic drastic, deoarece energia ta atrage oportunități prin acțiuni mici și deliberate.

Numărul 4 îți este norocos toată săptămâna. Vei lucra cel mai bine cu un Dragon pentru grija sa. Vrei să te asiguri că ții legătura cu oamenii cu care promiți să te conectezi mai târziu. Nu da greș când vine vorba de îndeplinirea promisiunilor tale. Ceea ce spui, asigură-te că faci.

Bou

Pune ceva roșu lângă ușa din față pentru a-ți aminti toată săptămâna să aduci mai mulți bani în viața ta. Pentru a-ți face mintea să gândească ca un magnet de atracție, revizuiește-ți finanțele, inclusiv ce urmează și ce trebuie să plătești. Chiar dacă în prezent trăiești de la un salariu la altul, cel mai bine este să ai o idee clară despre ce lucrezi.

Cea mai bună zi a săptămânii este 28 martie și există șansa să dai peste un șarpe. Șerpii aduc noroc în viața ta și observi că lucrurile par să se miște într-o direcție mai bună cam în aceeași perioadă.

Tigru

Aceasta este săptămâna ta, și faci lucruri care contează. Ai stat o vreme, nesigur care ar trebui să fie următoarea ta decizie cu privire la viața ta. Dar acum, odată cu începutul primăverii, ești pregătit să faci schimbări importante. Cea mai bună zi pentru inovație și schimbare este 26 martie.

Acordă atenție numărului 9, extrem de spiritual, pentru că te ajută să-ți amintești cât de multe ai de așteptat cu nerăbdare. Un lucru pe care îl poți face săptămâna aceasta este să strângi orice dezordine, cărți vechi pe care nu le vei citi niciodată sau hârtii de pe noptieră. Oriunde există obiecte vechi, îndepărtează-le pentru a invoca claritate și a te ajuta să gândești fără distragere. Vei renunța la comportamentul perfecționist săptămâna aceasta și vei dori să faci echipă cu un Cal pentru energia și determinarea sa ridicată.

Iepure

Marchează 26 martie, cea mai bună zi a săptămânii tale, în roșu atât pentru noroc, cât și pentru scop. Ceva bun intră în viața ta. De fapt, dacă vremea permite, aerisește-ți locuința deschizând ferestrele. Aerul proaspăt te ajută să-ți amintești că energia curge mereu și că tu controlezi ce permiți să intre și ce reții afară.

Aliatului tău în semnele zodiacale este Porcul, iar numărul tău norocos din această săptămână este 7, pentru semnificația sa liniștită și spirituală. Păstrează lucruri verzi moi prin casă, cum ar fi plante, pături sau o pernă. Când ești întrebat ce vrei sau ce ai nevoie, fii sincer și direct. De fapt, sinceritatea te ajută să găsești rapid ceea ce cauți. Este greu pentru alții să încerce să-și dea seama, așa că, în loc să fii rezervat, împărtășește din inimă.

Dragon

Aceasta este săptămâna în care te simți recunoscut pentru cine ești și ceea ce oferi lumii. Devii din ce în ce mai popular printre grupurile de prieteni și vei observa o legătură tot mai mare care se formează între tine și Maimuță. Numărul tău norocos în această săptămână este 8, ceea ce sugerează trecerea de la greutăți la succes.

Aminește-ți de curajul și puterea ta, pune o oglindă reflectorizantă pe birou. Când îți vezi reflexia, amintește-ți cine ești ca persoană. Fii dispus să accepți complimente atunci când ți se fac și nu te grăbi să respingi recunoașterea realizărilor tale.

Șarpe

Aceasta este o săptămână în care tăcerea este cu adevărat de aur. A învăța să-ți păstrezi cele mai bune secrete pentru tine până când momentul este perfect este ideal. Vrei să lucrezi în liniște până când succesul tău strălucește atât de puternic încât vorbește de la sine.

În această săptămână, în special pe 27 martie, planurile încep să prindă rădăcini și arată semne promițătoare de succes. O culoare puternică pe care o poți purta pentru putere este negrul. Este posibil să experimentați schimbări semnificative care vă vor perturba, iar dacă vedeți numărul 5 într-o secvență, notați ce faceți. Un prieten care este Cocoș vă poate oferi sprijinul de care aveți nevoie și vă poate reaminti de ce trebuie să terminați ceea ce ați început.

Cal

Ascultă melodia preferată. Ești gata să vă sporiți încrederea și să intrați în dispoziția necesară pentru momente excelente. Deschideți fereastra casei pentru a lăsa aerul proaspăt să intre și veți simți cum energia negativă se evaporă! O schimbare are loc săptămâna aceasta odată cu începutul Solstițiului de Primăvară și, din moment ce acesta este anul dvs., este ca și cum ați lua un nou început.

Dacă aveți nevoie de o schimbare de ritm, gândiți-vă unde doriți să vă concentrați timpul și atenția. Poate ești gata să te muți sau să te implici într-un nou grup de prieteni. Poartă roșu pentru a te inspira și pentru a accesa energia Yang a acestei săptămâni. Cel mai bun număr al tău este 34, care implică ordine și creativitate.

Stabilește-ți programul într-un mod care îți place și funcționează pentru tine. Rezistând tentației de a-ți umple timpul cu lucruri pentru alții, te simți mai încrezător. Petrece timp cu sau cercetează semnul zodiacal Tigru. Energia lor ambițioasă te va inspira mai mult decât îți dai seama toată săptămâna.

Oaie

Aceasta este săptămâna perfectă pentru a îndeplini un obiectiv de pe lista ta de lucruri de făcut. Alege acțiunea pe care ai evitat-o ​​și nu te lăsa să amâni. Odată cu venirea primăverii, este timpul să nu mai aștepți ca viața să se întâmple. Tu ești cel care trebuie să înceapă. Stabilește un termen limită, cum ar fi 26 martie, care este ziua ta norocoasă din această săptămână.

Poți purta bej, o culoare care reprezintă confortul. Gândește-te cât de bine te vei simți știind că ai făcut lucruri pe care le-ai amânat atât de mult timp și că viața ta merge mai departe într-un mod pe care l-ai planificat. Vrei să te conectezi cu un Iepure datorită vigilenței sale. Amintește-ți că munca interioară este primul pas către schimbarea exterioară. Așadar, atunci când te simți inconfortabil, întreabă-te de ce și lucrează la asta.

Maimuță

Ai atât de multe lucruri minunate de oferit lumii, iar unul dintre ele este versatilitatea ta. Acesta ar putea fi motivul pentru care este probabil să rezolvi o problemă foarte mare și, odată ce o faci, vei rupe un ciclu care nu mai este sănătos pentru tine să continui. Încearcă să faci un lucru care să-ți schimbe viața într-un mod mic pe 23 martie și, când o faci, poartă argint. Vrei să emulezi calitățile unui metal puternic, iar argintul este mai perfect decât aurul.

Cel mai bun număr al tău din această săptămână este 11, un număr maestru care îți amintește să ai încredere în intuiția ta. Un semn zodiacal în preajma căruia îți place să fii va fi un Șobolan, deoarece este atât de ager și spiritual ca tine. Cu un prieten pe apelare rapidă, îți vei aminti să te gândești înainte de a-ți face treaba, ceea ce te ajută să eviți pierderea timpului. Concluzia este să-ți simplifici viața și să eviți să te gândești că a face acest lucru trebuie să fie complicat.

Cocoș

Toată lumea are nevoie de puțină resetare și ești pregătit pentru schimbare în atât de multe feluri. Cea mai bună zi pentru a începe un nou regim este 26 martie. Poți alege orice domeniu al vieții tale, dar ideea principală este să faci un lucru care te face să te simți în control. Poți începe prin a-ți curăța și organiza spațiul personal.

Nu vrei să ignori micile mizerii despre care știi că te deranjează. În schimb, te poți concentra pe îngrijirea de sine

re, ceea ce explică parțial de ce numărul tău norocos din această săptămână este 6. E bine să-ți amintești că și tu ai nevoie de dragoste. Poți purta alb sau chiar să pui ceva alb într-o cameră pentru a admira și a reflecta asupra acestuia.

Acordă o atenție deosebită momentului în care un semn zodiacal Șarpe intră în viața ta. De obicei, acestea apar atunci când viața ta este pe cale să se îmbunătățească.

Câine

Începe săptămâna cu un buchet floral cu flori albastre. 10 este numărul tău norocos pentru această săptămână, așa că ia în considerare să alegi 10 flori proaspăt tăiate dintr-un buchet și să le oferi cuiva pe restul. Acest act îți amintește să fii generos și să acționezi cu bunătate. Începând de luni, starea ta de spirit contează mai mult decât îți dai seama, deoarece dă tonul modului în care ceilalți te acceptă.

Scopul tău pentru această săptămână este să fii înconjurat de oameni și situații care te fac să te simți ca acasă. Evită situațiile sau scenariile în care ești invalidat sau pus la îndoială fără motiv. Una e să fii provocat, pentru că prietenii buni fac asta, dar alta e să simți că ești umilit. În schimb, investește în relațiile pe care vrei să le dezvolți, mai ales dacă cunoști un Cal.

Energia norocoasă pentru acest an poate fi super inspiratoare pentru tine. De fapt, planifică o discuție la cafea pe 27 martie, cu oameni care sunt pozitivi și înălțători, pentru a-ți aminti de tipul de prieten pe care vrei să fii acum și în viitor.

Mistreț

Verdele este culoarea ta pentru întreaga săptămână, și asta pentru că te afli în acest spațiu unic, în care viața ta este pe cale să se îmbunătățească. La început s-ar putea să te simți descurajat de diverse circumstanțe care fac să pară că situația ta nu se îmbunătățește. Dar nu renunța. Dacă ai așteptat ceva special, aceasta este o săptămână cu energie Yang. Așa că ia măsuri care au cel mai mult sens pentru nevoile tale.

Înainte de a face orice, presupune că da este răspunsul, în loc să presupui că nu este ceea ce vei auzi. Pentru a-ți aminti că creșterea necesită timp, pune o plantă verde lângă ușa din față. De fiecare dată când intri sau ieși din casă, spune-ți că crești și, cu mediul potrivit, vei produce fructe noi.

Pentru a rămâne în armonie cu tine însuți, fă lucrurile în 2. 2 este numărul tău norocos săptămâna aceasta datorită naturii sale echilibrate. Un prieten bun sau o persoană cu care să vorbești este un Iepure. Dacă ai ceva de programat, țintește spre 26 martie, potrivit yourtango.com.

