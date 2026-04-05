Horoscop chinezesc, 6–12 aprilie 2026: o săptămână care poate schimba multe lucruri

Ne aflăm în Anul Calului de Foc, o perioadă cu multă energie, acțiune și schimbări, însă luna aprilie este guvernată de Dragonul de Apă, o energie care temperează ritmul și ne ajută să gândim mai clar înainte de a lua decizii.

Chiar dacă apare dorința de a face totul rapid, este important să verifici detaliile și să nu te grăbești. În această săptămână, oamenii sunt mai sinceri și mai deschiși emoțional, astfel că este o perioadă bună pentru discuții importante.

Horoscop chinezesc săptămânal pentru fiecare zodie

Șobolan

Inteligența și ideile tale sunt apreciate în această săptămână. Este un moment bun să vorbești despre planurile tale și să începi proiecte pe care le-ai amânat. Vei avea mai multă încredere în tine, dar ai grijă la deciziile luate în grabă.

Bivol

Munca depusă începe să dea rezultate. Chiar dacă lucrurile par că se mișcă lent, progresul este sigur. Ai răbdare și nu te grăbi, pentru că succesul vine pas cu pas. În weekend, încearcă să te odihnești.

Tigru

Este o săptămână bună pentru colaborări și proiecte noi. Oamenii sunt atrași de energia ta și pot apărea oportunități importante. Ai grijă să nu devii iritat dacă lucrurile nu se mișcă la fel de repede cum îți dorești.

Iepure

Pentru tine, liniștea și confortul sunt cele mai importante în această săptămână. Dacă ai grijă de tine și de echilibrul tău emoțional, vei reuși să faci mai multe lucruri decât crezi.

Dragon

Este o săptămână foarte bună pentru tine, pentru că energia lunii Dragonului de Apă te ajută. Pot apărea vești bune la locul de muncă sau motive de sărbătoare. Este momentul tău să strălucești.

Șarpe

Intuiția te ajută să iei decizii bune. Poți avea o revelație sau o soluție la o problemă mai veche. Nu te grăbi și mergi în ritmul tău.

Cal

Este o săptămână norocoasă, mai ales spre final. Chiar dacă lucrurile nu se mișcă rapid la început, până în weekend apar vești bune sau reușite.

Capră

Energia acestei săptămâni te ajută să rămâi calm și echilibrat. Nu accepta mai multe responsabilități decât poți duce și nu te simți vinovat dacă refuzi anumite planuri.

Maimuță

Ai capacitatea de a te adapta rapid la schimbări, iar acest lucru te ajută mult. În jurul datei de 8 aprilie pot apărea oportunități sau reușite importante.

Cocoș

Săptămâna începe cu tensiuni, dar lucrurile se îmbunătățesc pe parcurs. Este un moment bun să îți organizezi planurile și să faci ordine în viața ta.

Câine

Este o săptămână în care trebuie să renunți la lucrurile care nu mai funcționează în viața ta. Spre finalul săptămânii vei simți ușurare și satisfacție.

Mistreț

Munca ta începe să fie observată, iar rezultatele apar treptat. Un gest făcut în trecut se poate întoarce acum în favoarea ta.