Ponta, despre formarea Cabinetului Tomac: O comedie politică cum nu s-a mai văzut

Ponta a declarant la Marius Tucă Show că așteaptă anunțarea oficială a miniștrilor și a apreciat că unele dintre numele vehiculate în spațiul public sunt mai bine pregătite decât actualii membri ai Cabinetului. „Dacă sunt numele alea din presă, ne propune niște oameni mult mai bine pregătiți decât cei care sunt acum”, a spus fostul premier.

Ponta a susținut însă că problema principală nu este reprezentată de persoanele nominalizate, ci de modul în care sunt luate deciziile politice. „Ce ne propune? Să stabilim un lucru. Că chiar nu mai are rost să votăm”, a afirmat acesta.

Fostul lider PSD a susținut că rolul Parlamentului este diminuat și că puterea se concentrează la nivelul președinției. „Că la prezidențiale le-am anulat, acum, practic, se anulează și parlamentarele. Dom'le, uite, avem un președinte care conduce el”, a declarat Ponta.

Acesta a adăugat că nu a mai întâlnit o situație similară în timpul mandatelor foștilor șefi de stat. „N-am văzut nici la Iliescu, nici la Băsescu așa ceva”, a spus el.

Victor Ponta a comparat situația actuală cu încercările unor foști președinți de a-și construi majorități și guverne favorabile. El a amintit de mandatul lui Klaus Iohannis și de formula politică promovată de acesta. „Iohannis a încercat să facă «guvernul meu». Nu i-a ținut”, a afirmat fostul premier.

Ponta a susținut că, în cele din urmă, atât Traian Băsescu, cât și Klaus Iohannis au ajuns să colaboreze cu PSD pentru asigurarea stabilității guvernamentale. Fostul premier a remarcat ceea ce a numit o repetiție a scenei politice din ultimii ani. Potrivit acestuia, candidații care câștigă alegerile prezidențiale cu un discurs critic la adresa PSD ajung ulterior să guverneze împreună cu social-democrații.

Declarațiile fostului premier vin în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern și al discuțiilor privind componența viitorului Cabinet.

De ce consideră că viitorul Executiv anulează votul românilor

Fostul premier Victor Ponta a criticat formula viitorului guvern aflat în negocieri, susținând că România se îndreaptă către un „guvern prezidențial”, în care Parlamentul va avea un rol tot mai redus. El susține că, în aceste condiții, rezultatul alegerilor parlamentare nu mai contează.

Ponta a declarat că așteaptă anunțarea oficială a componenței noului Cabinet, dar a apreciat că numele vehiculate în spațiul public sunt mai bine pregătite decât actualii membri ai Guvernului.

„Mâine (marți n.r.) aștept să ne spună și numele. Dacă sunt numele alea din presă, ne propune niște oameni de 100 de ori mai bine pregătiți și mai deștepți decât ăștia pe care îi are acum Bolojan. La Externe, la Apărare, la Agricultură, la Mediu...”, a afirmat fostul premier luni, invitat la emisiunea Marius Tucă Show.

Victor Ponta spune că influența președintelui asupra viitorului Executiv este fără precedent și a comparat situația cu o republică prezidențială. „N-am văzut așa ceva. Nici la Iliescu, nici la Băsescu. Nici la Iohannis. Adică să fie un guvern prezidențial, efectiv. O republică prezidențială, de la un cap la altul”, a afirmat el.

De asemenea, Ponta susține că președintele își impune propria formulă guvernamentală, iar rolul Parlamentului devine unul marginal. „Să stabilim un lucru. Chiar nu mai are rost să votăm. N-are rost. Prezidențialele le-am anulat, acum, practic, se anulează și parlamentarele. Uite, avem un președinte care conduce el”, a declarat politicianul.

Potrivit fostului premier, influența Parlamentului în procesul de guvernare din România este în scădere. „Parlamentul devine o paranteză. Iar acum punem definitiv Parlamentul în paranteză. Pentru că nu mai contează”, a afirmat el.

Ponta a comparat situația actuală cu proiectul „guvernul meu”, asociat fostului președinte Klaus Iohannis. „Iohannis a încercat să facă «guvernul meu». Nu i-a ținut. Până la urmă a adus PSD-ul la guvernare”, a declarat Ponta.

Acesta a apreciat însă că actualul context politic este diferit deoarece următoarele alegeri sunt programate abia în 2028.

(sursa: Mediafax)