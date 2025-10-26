Horoscopul chinezesc al săptămânii 27 Octombrie – 2 Noiembrie 2025: Două zile norocoase, o zi periculoasă și lecții karmice pentru fiecare zodie

Este momentul perfect pentru a rafina ceea ce am construit în octombrie, dar și pentru a ne detașa emoțional. Luna călătorește prin Capricorn și Berbec, menținând un echilibru între disciplină și impuls.

Ziua de luni, 27 octombrie, este una de pericol — evită conflictele, deciziile pripite și riscurile inutile.

Marți este cea mai norocoasă zi a săptămânii, iar miercuri aduce recunoaștere și recompense.

Spre finalul săptămânii, energia devine productivă, iar weekendul e perfect pentru curățenie spirituală și încheiere de cicluri.

TIGRU

Echilibru emoțional și autocontrol

Ai nevoie de calm și stăpânire de sine, mai ales înainte de sărbători. Evită impulsivitatea și graba — ascultarea celorlalți îți va aduce mai mult respect.

Compatibil: Calul | Conflict: Maimuța

Câștiguri prin colaborare, troc sau proiecte de echipă.

Culoare norocoasă: portocaliu | Număr: 1 | Zi favorabilă: Marți, 28 octombrie

ȘARPE

Claritate mentală și intuiție sporită

Ai o săptămână plină de revelații. Cultivă liniștea și înțelepciunea, nu te grăbi cu decizii. Ai încredere în procesul tău interior.

Compatibil: Boul | Conflict: Porcul

Fii atent la investiții și planuri pe termen lung.

Culoare norocoasă: vișiniu | Număr: 7 | Zi favorabilă: Luni, 27 octombrie

COCOȘ

Ordine și rezultate concrete

Finalizează tot ce ai început — succesul vine din detalii și disciplină. Evită controlul excesiv asupra celorlalți.

Compatibil: Boul | Conflict: Iepurele

Reorganizează-ți bugetul și scapă de cheltuieli inutile.

Culoare norocoasă: alb | Număr: 6 | Zi favorabilă: Vineri, 31 octombrie

ȘOBOLAN

Networking și strategii inspirate

Ești în formă maximă pentru idei, comunicare și conexiuni. Nu reține informații — generozitatea intelectuală îți deschide uși.

Compatibil: Calul | Conflict: Maimuța

Negociază inteligent, dar evită riscurile mari.

Culoare norocoasă: negru | Număr: 8 | Zi favorabilă: Joi, 30 octombrie

IEPURE

Creativitate și parteneriate favorabile

O săptămână de creștere interioară. Fii blând cu tine și cere sprijin când ai nevoie.

Compatibil: Porcul | Conflict: Cocoșul

Succes în colaborări și proiecte artistice.

Culoare norocoasă: verde | Număr: 4 | Zi favorabilă: Duminică, 2 noiembrie

PORC

Vindecare emoțională și armonie

E timpul pentru liniște și reconectare cu oamenii dragi. Evită excesele și cheltuielile impulsive.

Compatibil: Iepurele | Conflict: Șarpele

Economisește și planifică pe termen lung.

Culoare norocoasă: roz | Număr: 3 | Zi favorabilă: Duminică, 2 noiembrie

BOU

Răbdare și stabilitate

Dovedești consecvență și seriozitate. Fii însă mai flexibil cu cei din jur.

Compatibil: Șarpele | Conflict: Capra

Investiții sigure și rezultate lente, dar constante.

Culoare norocoasă: maro | Număr: 2 | Zi favorabilă: Miercuri, 29 octombrie

MAIMUȚĂ

Adaptare și claritate mentală

Lecția săptămânii: să spui „nu” fără vinovăție. Nu te lăsa copleșit de cerințele altora.

Compatibil: Șobolanul | Conflict: Tigrul

Posibil câștig prin networking sau colaborare.

Culoare norocoasă: argintiu | Număr: 5 | Zi favorabilă: Joi, 30 octombrie

CAL

Ambiție și finalizări de succes

Te concentrezi pe obiective și atragi recunoaștere. Rămâi disciplinat și nu risipi resursele.

Compatibil: Tigrul | Conflict: Șobolanul

Recompense pentru munca în echipă.

Culoare norocoasă: roșu | Număr: 9 | Zi favorabilă: Marți, 28 octombrie

CAPRĂ

Îngrijire personală și echilibru interior

Ai nevoie de calm și odihnă. Nu promite mai mult decât poți duce.

Compatibil: Iepurele | Conflict: Boul

Păstrează stabilitatea, evită cheltuielile mari.

Culoare norocoasă: crem | Număr: 2 | Zi favorabilă: Miercuri, 29 octombrie

DRAGON

Reflecție și transformare interioară

Ai de reevaluat prioritățile. Nu te lăsa antrenat în conflicte sau decizii impulsive.

Compatibil: Cocoșul | Conflict: Câinele

Evită să discuți despre bani sau planuri financiare cu alții.

Culoare norocoasă: auriu | Număr: 8 | Zi favorabilă: Marți, 28 octombrie

CÂINE

Integritate și sinceritate

Este o săptămână de test pentru loialitate și valori personale. Nu accepta compromisuri morale.

Compatibil: Iepurele | Conflict: Dragonul

Fii prudent, nu te aventura în cheltuieli riscante.

Culoare norocoasă: albastru | Număr: 5 | Zi favorabilă: Sâmbătă, 1 noiembrie