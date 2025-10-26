Horoscopul chinezesc al săptămânii 27 Octombrie – 2 Noiembrie 2025: Două zile norocoase, o zi periculoasă și lecții karmice pentru fiecare zodie

Este momentul perfect pentru a rafina ceea ce am construit în octombrie, dar și pentru a ne detașa emoțional. Luna călătorește prin Capricorn și Berbec, menținând un echilibru între disciplină și impuls.
Ziua de luni, 27 octombrie, este una de pericol — evită conflictele, deciziile pripite și riscurile inutile.
Marți este cea mai norocoasă zi a săptămânii, iar miercuri aduce recunoaștere și recompense.
Spre finalul săptămânii, energia devine productivă, iar weekendul e perfect pentru curățenie spirituală și încheiere de cicluri.
TIGRU
Echilibru emoțional și autocontrol
Ai nevoie de calm și stăpânire de sine, mai ales înainte de sărbători. Evită impulsivitatea și graba — ascultarea celorlalți îți va aduce mai mult respect.
Compatibil: Calul | Conflict: Maimuța
Câștiguri prin colaborare, troc sau proiecte de echipă.
Culoare norocoasă: portocaliu | Număr: 1 | Zi favorabilă: Marți, 28 octombrie
ȘARPE
Claritate mentală și intuiție sporită
Ai o săptămână plină de revelații. Cultivă liniștea și înțelepciunea, nu te grăbi cu decizii. Ai încredere în procesul tău interior.
Compatibil: Boul | Conflict: Porcul
Fii atent la investiții și planuri pe termen lung.
Culoare norocoasă: vișiniu | Număr: 7 | Zi favorabilă: Luni, 27 octombrie
COCOȘ
Ordine și rezultate concrete
Finalizează tot ce ai început — succesul vine din detalii și disciplină. Evită controlul excesiv asupra celorlalți.
Compatibil: Boul | Conflict: Iepurele
Reorganizează-ți bugetul și scapă de cheltuieli inutile.
Culoare norocoasă: alb | Număr: 6 | Zi favorabilă: Vineri, 31 octombrie
ȘOBOLAN
Networking și strategii inspirate
Ești în formă maximă pentru idei, comunicare și conexiuni. Nu reține informații — generozitatea intelectuală îți deschide uși.
Compatibil: Calul | Conflict: Maimuța
Negociază inteligent, dar evită riscurile mari.
Culoare norocoasă: negru | Număr: 8 | Zi favorabilă: Joi, 30 octombrie
IEPURE
Creativitate și parteneriate favorabile
O săptămână de creștere interioară. Fii blând cu tine și cere sprijin când ai nevoie.
Compatibil: Porcul | Conflict: Cocoșul
Succes în colaborări și proiecte artistice.
Culoare norocoasă: verde | Număr: 4 | Zi favorabilă: Duminică, 2 noiembrie
PORC
Vindecare emoțională și armonie
E timpul pentru liniște și reconectare cu oamenii dragi. Evită excesele și cheltuielile impulsive.
Compatibil: Iepurele | Conflict: Șarpele
Economisește și planifică pe termen lung.
Culoare norocoasă: roz | Număr: 3 | Zi favorabilă: Duminică, 2 noiembrie
BOU
Răbdare și stabilitate
Dovedești consecvență și seriozitate. Fii însă mai flexibil cu cei din jur.
Compatibil: Șarpele | Conflict: Capra
Investiții sigure și rezultate lente, dar constante.
Culoare norocoasă: maro | Număr: 2 | Zi favorabilă: Miercuri, 29 octombrie
MAIMUȚĂ
Adaptare și claritate mentală
Lecția săptămânii: să spui „nu” fără vinovăție. Nu te lăsa copleșit de cerințele altora.
Compatibil: Șobolanul | Conflict: Tigrul
Posibil câștig prin networking sau colaborare.
Culoare norocoasă: argintiu | Număr: 5 | Zi favorabilă: Joi, 30 octombrie
CAL
Ambiție și finalizări de succes
Te concentrezi pe obiective și atragi recunoaștere. Rămâi disciplinat și nu risipi resursele.
Compatibil: Tigrul | Conflict: Șobolanul
Recompense pentru munca în echipă.
Culoare norocoasă: roșu | Număr: 9 | Zi favorabilă: Marți, 28 octombrie
CAPRĂ
Îngrijire personală și echilibru interior
Ai nevoie de calm și odihnă. Nu promite mai mult decât poți duce.
Compatibil: Iepurele | Conflict: Boul
Păstrează stabilitatea, evită cheltuielile mari.
Culoare norocoasă: crem | Număr: 2 | Zi favorabilă: Miercuri, 29 octombrie
DRAGON
Reflecție și transformare interioară
Ai de reevaluat prioritățile. Nu te lăsa antrenat în conflicte sau decizii impulsive.
Compatibil: Cocoșul | Conflict: Câinele
Evită să discuți despre bani sau planuri financiare cu alții.
Culoare norocoasă: auriu | Număr: 8 | Zi favorabilă: Marți, 28 octombrie
CÂINE
Integritate și sinceritate
Este o săptămână de test pentru loialitate și valori personale. Nu accepta compromisuri morale.
Compatibil: Iepurele | Conflict: Dragonul
Fii prudent, nu te aventura în cheltuieli riscante.
Culoare norocoasă: albastru | Număr: 5 | Zi favorabilă: Sâmbătă, 1 noiembrie