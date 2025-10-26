x close
Horoscopul chinezesc al săptămânii 27 Octombrie – 2 Noiembrie 2025: Două zile norocoase, o zi periculoasă și lecții karmice pentru fiecare zodie

Horoscopul chinezesc al săptămânii 27 Octombrie – 2 Noiembrie 2025: Două zile norocoase, o zi periculoasă și lecții karmice pentru fiecare zodie

de Andreea Tiron    |    26 Oct 2025
Horoscopul chinezesc al săptămânii 27 Octombrie – 2 Noiembrie 2025: Două zile norocoase, o zi periculoasă și lecții karmice pentru fiecare zodie

Săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025 aduce o schimbare subtilă, dar profundă, în energia cosmică: trecem de la Monkey – Rooster la Rooster – Dog, o tranziție de la metal la lemn, de la rațiune rece la creștere organică.

Este momentul perfect pentru a rafina ceea ce am construit în octombrie, dar și pentru a ne detașa emoțional. Luna călătorește prin Capricorn și Berbec, menținând un echilibru între disciplină și impuls.

Ziua de luni, 27 octombrie, este una de pericol — evită conflictele, deciziile pripite și riscurile inutile.
Marți este cea mai norocoasă zi a săptămânii, iar miercuri aduce recunoaștere și recompense.
 Spre finalul săptămânii, energia devine productivă, iar weekendul e perfect pentru curățenie spirituală și încheiere de cicluri.

TIGRU

Echilibru emoțional și autocontrol
Ai nevoie de calm și stăpânire de sine, mai ales înainte de sărbători. Evită impulsivitatea și graba — ascultarea celorlalți îți va aduce mai mult respect.
 Compatibil: Calul  |  Conflict: Maimuța 
Câștiguri prin colaborare, troc sau proiecte de echipă.
Culoare norocoasă: portocaliu |  Număr: 1 |  Zi favorabilă: Marți, 28 octombrie

ȘARPE

Claritate mentală și intuiție sporită
Ai o săptămână plină de revelații. Cultivă liniștea și înțelepciunea, nu te grăbi cu decizii. Ai încredere în procesul tău interior.
 Compatibil: Boul  |  Conflict: Porcul 
 Fii atent la investiții și planuri pe termen lung.
Culoare norocoasă: vișiniu |  Număr: 7 |  Zi favorabilă: Luni, 27 octombrie

COCOȘ

Ordine și rezultate concrete
Finalizează tot ce ai început — succesul vine din detalii și disciplină. Evită controlul excesiv asupra celorlalți.
Compatibil: Boul  |  Conflict: Iepurele 
Reorganizează-ți bugetul și scapă de cheltuieli inutile.
Culoare norocoasă: alb |  Număr: 6 |  Zi favorabilă: Vineri, 31 octombrie

ȘOBOLAN

Networking și strategii inspirate
Ești în formă maximă pentru idei, comunicare și conexiuni. Nu reține informații — generozitatea intelectuală îți deschide uși.
Compatibil: Calul  |  Conflict: Maimuța 
Negociază inteligent, dar evită riscurile mari.
Culoare norocoasă: negru |  Număr: 8 |  Zi favorabilă: Joi, 30 octombrie

IEPURE

Creativitate și parteneriate favorabile
O săptămână de creștere interioară. Fii blând cu tine și cere sprijin când ai nevoie.
Compatibil: Porcul  |  Conflict: Cocoșul 
Succes în colaborări și proiecte artistice.
Culoare norocoasă: verde |  Număr: 4 |  Zi favorabilă: Duminică, 2 noiembrie

PORC

Vindecare emoțională și armonie
E timpul pentru liniște și reconectare cu oamenii dragi. Evită excesele și cheltuielile impulsive.
Compatibil: Iepurele  |  Conflict: Șarpele
Economisește și planifică pe termen lung.
Culoare norocoasă: roz |  Număr: 3 |  Zi favorabilă: Duminică, 2 noiembrie

BOU

Răbdare și stabilitate
Dovedești consecvență și seriozitate. Fii însă mai flexibil cu cei din jur.
Compatibil: Șarpele  |  Conflict: Capra 
Investiții sigure și rezultate lente, dar constante.
Culoare norocoasă: maro |  Număr: 2 |  Zi favorabilă: Miercuri, 29 octombrie

MAIMUȚĂ

Adaptare și claritate mentală
Lecția săptămânii: să spui „nu” fără vinovăție. Nu te lăsa copleșit de cerințele altora.
Compatibil: Șobolanul  |  Conflict: Tigrul 
Posibil câștig prin networking sau colaborare.
Culoare norocoasă: argintiu |  Număr: 5 |  Zi favorabilă: Joi, 30 octombrie

CAL

Ambiție și finalizări de succes
Te concentrezi pe obiective și atragi recunoaștere. Rămâi disciplinat și nu risipi resursele.
Compatibil: Tigrul  |  Conflict: Șobolanul 
Recompense pentru munca în echipă.
Culoare norocoasă: roșu |  Număr: 9 |  Zi favorabilă: Marți, 28 octombrie

CAPRĂ

Îngrijire personală și echilibru interior
Ai nevoie de calm și odihnă. Nu promite mai mult decât poți duce.
Compatibil: Iepurele  |  Conflict: Boul 
Păstrează stabilitatea, evită cheltuielile mari.
Culoare norocoasă: crem |  Număr: 2 |  Zi favorabilă: Miercuri, 29 octombrie

DRAGON

Reflecție și transformare interioară
Ai de reevaluat prioritățile. Nu te lăsa antrenat în conflicte sau decizii impulsive.
Compatibil: Cocoșul  |  Conflict: Câinele 
Evită să discuți despre bani sau planuri financiare cu alții.
Culoare norocoasă: auriu |  Număr: 8 |  Zi favorabilă: Marți, 28 octombrie

CÂINE

Integritate și sinceritate
Este o săptămână de test pentru loialitate și valori personale. Nu accepta compromisuri morale.
Compatibil: Iepurele  |  Conflict: Dragonul 
Fii prudent, nu te aventura în cheltuieli riscante.
Culoare norocoasă: albastru |  Număr: 5 |  Zi favorabilă: Sâmbătă, 1 noiembrie

