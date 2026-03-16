Horoscop chinezesc săptămânal, 16 - 22 martie 2026: Lasă noutatea să intre în viața ta

Prima zi de primăvară, 20 martie, semnalează un nou început. Acordă-ți timp săptămâna aceasta pentru o curățenie profundă și o debarasare. Luni, începe săptămâna deschizându-ți viața către ceva nou. Marți, redirecționează-ți atenția de la ceea ce nu funcționează și schimbă-ți direcția, astfel încât să poți stabili restul programului până miercuri. Apoi, joi, este mai ușor să fii productiv.

Solstițiul de primăvară sosește vineri. Privește noul an astrologic ca pe o șansă de a te gândi la lucrurile pe care vrei să te concentrezi cel mai mult. În weekend, bucură-te de timpul petrecut cu familia și pregătește-te mental pentru săptămâna următoare.

Șobolan

Aceasta este săptămâna în care începi să te pui acolo unde îți sunt oportunitățile. Când ai șansa să spui ceea ce îți dorești, nu fi timid. Poartă gri cărbune pentru a-ți spori încrederea. Asigură-te că le spui celorlalți că ești serios și deschis la lucruri noi, mai ales când vorbești cu un Dragon.

Numărul tău norocos este 4 săptămâna aceasta, așa că concentrează-te pe echilibru și structură. Așează un obiect metalic, cum ar fi o monedă, în zona de nord a spațiului tău de lucru pentru noroc. Noul an astrologic recompensează șobolanii pentru că fac un pas înainte și își asumă oportunități de carieră. Nu vrei să aștepți ca cineva să te invite undeva, mai ales dacă știi că vrei să mergi. Pe 18 martie, vezi cum te poți implica inițiind o conversație sau poziționându-te după cum este necesar.

Bou

În timpul săptămânii noului an astrologic, este momentul perfect pentru a-ți strânge finanțele și a lucra la crearea unui buget. Discutați cu un șarpe pentru sfaturi financiare și luați în considerare să vă revizuiți cheltuielile. Pe 16 martie, vedeți cum puteți face lucrurile diferit pentru a vă ajuta să evitați cheltuielile excesive atunci când puteți fi cumpătat. Orice mică îmbunătățire financiară pe care o faceți în această săptămână poate duce la o schimbare semnificativă pe viitor.

Poartă roșu intens pentru a-ți spori sentimentul de putere în această săptămână. Când este posibil, fă lucrurile în sesiuni de trei pentru a-ți aminti că perseverența este întotdeauna un lucru bun. Nu ignorați problemele, mai ales dacă acestea implică lăsarea de mesaje oamenilor sau trimiterea de mesaje text. Uneori trebuie să încerci de mai multe ori pentru a obține o conexiune.

Tigru

Preia controlul asupra propriilor decizii în această săptămână. Dacă ceva din viața ta stagnează, nu mai aștepta permisiunea. Acum este momentul să vezi ce ar funcționa pentru tine. Fă apeluri și începe să te miști. Cea mai bună zi a săptămânii este 20 martie, prima zi de primăvară. Pentru a întruchipa ideea de începuturi noi, poartă auriu și gândește-te la numărul 9 pentru energia sa umanitară.

Dacă ești prieten cu un cal, vorbește cu el săptămâna aceasta pentru a te gândi la deciziile pe care trebuie să le iei. Ia în considerare utilizarea metalului în loc de hârtie sau plastic atunci când lucrezi pentru a-ți aminti de propria forță interioară.

Iepure

Poartă verde jad pentru noroc săptămâna aceasta. Dacă ai ceva de făcut, dar vrei să colaborezi cu un prieten bun pentru a-ți ușura lucrurile, acum este momentul să ceri. Atragi oamenii potriviți în viața ta, mai ales pe 20 martie, iar vestea bună este că acest lucru te poziționează puternic pentru a încerca ceva nou. În loc să simți că trebuie să faci totul singur, vei vedea cât de susținut ești în viață, mai ales de un Porc.

Alege niște flori proaspete sau o plantă verde frumoasă pentru a o plasa în zona de est a casei tale. Vezi cum cade lumina pe florile proaspete, amintindu-ți că aceasta este o săptămână a bucuriei și speranței.

Dragon

Numărul tău norocos pentru săptămână este 8, numit și centrul puterii în numerologie. Vestea bună este că te afli într-o poziție de putere toată săptămâna, așa că nu-ți minimaliza succesele atunci când vorbești cu alții. Este potrivit să le împărtășești. Lauda umilă poate fi un lucru grozav de făcut săptămâna aceasta, Dragonule, chiar dacă preferi să nu-ți împărtășești cu voce tare realizările. Vrei să le spui oamenilor potriviți, în special Maimuței, de ce ești capabil și, de asemenea, să arăți cum pot fi abilitățile tale pline de succes în alte domenii.

Împărtășește-ți programul și disponibilitatea pentru restul lunii pe 21 martie. Chiar dacă cineva cu care vrei să lucrezi nu are nevoie de ajutorul tău acum, poate sădi o sămânță pentru o colaborare ulterioară.

Șarpe

Vei afla cine sunt prietenii tăi săptămâna aceasta. Tema acestei săptămâni este să-ți găsești aliații și să-ți alegi tribul cu înțelepciune. Pe 18 martie, succesul vine din a fi într-o mulțime și a face lucrurile pe care vrei să le faci.

Poartă negru când ieși în oraș. Vrei să lucrezi la construirea conexiunilor sociale, mai ales dacă ești invitat să ieși cu un Cocoș. Exersează-ți zâmbetul. Vei cunoaște oameni din comunitatea ta prin evenimente sau alăturându-te unui grup online.

Cal

E timpul să te desprinzi de rutina ta obișnuită și dacă ai nevoie de o culoare îndrăzneață pentru a te simți încrezător săptămâna aceasta, poartă roșu purpuriu. Activitățile de călătorie sunt favorabile pentru zodia ta zodiacală săptămâna aceasta, așa că planifică să ieși în oraș sau să vizitezi un prieten care se află într-un alt oraș, mai ales dacă este un Tigru. Pe 20 martie, acceptarea unei întâlniri romantice cu prietenii poate fi o modalitate minunată de a te pune într-o nouă stare de spirit, care te ajută să devii mai optimist.

Îmbunătățește energia melodică a mediului tău. Pune ceva muzical afară, cum ar fi un clopoțel de vânt, pentru a capta sunetul vântului. Schimbă puțin peisajul mergând la un restaurant nou sau undeva unde nu ai mai fost până acum, cum ar fi un parc, o librărie sau un centru comercial.

Capră

Odată cu Solstițiul de Primăvară care sosește săptămâna aceasta ste momentul perfect să te organizezi și să pui lucrurile la punct. Pe 22 martie, strânge hârtiile sau pune deoparte obiectele de care nu mai ai nevoie acum că iarna s-a terminat.

Poartă tonuri pământii, în special maro, pentru a rămâne cu picioarele pe pământ și concentrat. Dacă lucrezi cu un Iepure sau trebuie să faci planuri cu unul, planifică-l din timp. Verifică-ți programul și stabilește lucrurile pe care vrei să te concentrezi pentru restul acestei luni. Refuzați invitațiile la care știți că nu doriți să participați.

Maimuță

Ai o minte ageră, așa că ceea ce te ajută să profiți la maximum de această săptămână este să găsești o modalitate de a face lucrurile mai inteligent și mai rapid. Cea mai creativă zi a ta este pe 20 martie și îți place să porți bijuterii care îți sporesc curajul interior; alege argintul.

Un Dragon te poate ajuta să găsești modalități noi și îmbunătățite de a gestiona viața. Ascultați sfaturile lor dacă aveți ocazia. Numărul tău norocos este 11, care este, de asemenea, un număr maestru. Așa că, atunci când îl vezi în mod repetat în anumite locuri, oprește-te și gândește-te la ceea ce faci. Vezi dacă îți vin în minte vreo temă.

Cocoș

Dezordinea poate fi o distragere a atenției pentru tine pe parcursul acestei săptămâni, așa că permite-ți să te lași pradă unei frenezii de curățenie. Pentru a adăuga elementul de curățenie și un nou început, poartă alb ca o culoare norocoasă. Întrucât 6 este numărul tău norocos săptămâna aceasta, ia în considerare plasarea a șase flori în centrul camerei tale într-o vază cu apă pentru un noroc suplimentar.

Nu uita să faci și curățenie în jurul biroului, dormitorului sau băii pentru a încuraja claritatea și concentrarea. Când este posibil, planifică-ți săptămâna din timp, mai ales când lucrezi sau petreci timp cu un șarpe. S-ar putea să fie nevoie să fii puțin flexibil pe 18 martie, dar păstrează o atitudine pozitivă.

Câine

Odată cu Soarele intrând în Berbec și începutul unui nou an astrologic, de ce să nu lucrezi la îmbunătățirea relațiilor în această săptămână? Numărul tău norocos este 10, așa că fă lucruri care te ajută să emulezi energia acestui număr. Conectează-te cu 10 prieteni sau postează de 10 ori pe rețelele tale sociale în timpul săptămânii.

Timpul petrecut cu prietenii este benefic, iar dacă iubești albastrul, ia în considerare purtarea bleumarinului, deoarece simbolizează încrederea. Cel mai mult te vei bucura de parteneriatele voastre. Loialitatea și încrederea sunt importante, așa că fii prezent și permite celorlalți să se implice mai activ în propria viață.

Mistreț

Încetineala și constanța câștigă cursa, iar aceasta nu este săptămâna pentru grăbire, chiar dacă veți dori. În schimb, concentrați-vă pe acțiuni lente și metodice care vă ajută să rămâneți pe deplin prezent emoțional și intenționat fizic.

În timp ce sunteți la magazinul alimentar sau la piața de produse agricole, luați o plantă verde pentru a o pune la ușă. A vedea ceva verde și primitor toată săptămâna vă poate stimula sentimentele de căldură și optimism.

Pe 20 martie, va conta ceea ce vă dedicați timpul și atenția toată săptămâna. Verdele este o culoare grozavă pe care o puteți purta pentru calmul său, iar dacă aveți nevoie de un prieten bun cu care să vorbiți, luați în considerare o întâlnire la cafea cu un Iepure, notează yourtango.com.

