Jurnalul.ro Horoscop Horoscop chinezesc săptămânal, 4 – 9 Noiembrie 2025: Zile favorabile și culori norocoase

Horoscop chinezesc săptămânal, 4 – 9 Noiembrie 2025: Zile favorabile și culori norocoase

de Andreea Tiron    |    04 Noi 2025   •   19:00
Horoscop chinezesc săptămânal, 4 – 9 Noiembrie 2025: Zile favorabile și culori norocoase

Soarele se află în Scorpion, iar pe 6 noiembrie ne pregătim de o Lună Plină în Taur – un moment cu greutate, considerat în astrologia chineză una dintre cele două „Zile de Inițiere” din această săptămână. Cu alte cuvinte, e un moment excelent pentru a începe proiecte sau a face progrese semnificative în planurile tale.

Ce aduce această săptămână pentru fiecare semn zodiacal chinezesc?

Luni – energia este intensă și cere atenție la detalii. Este „Ziua Șobolanului” și aduce un val de foc interior.
Marți – caută echilibrul între muncă și viața personală.
Miercuri – „Zi Stabilă”: nu schimba direcția.
Joi & Vineri – zile potrivite pentru începuturi sau activități noi.
Sâmbătă – concentrează-te pe eliminarea obstacolelor.
Duminică – singura zi cu „steag roșu”: evită conflictele și tensiunile.

Hai să vedem în detaliu ce urmează pentru fiecare semn zodiacal:

Câine

Săptămâna îți testează integritatea și modul în care gestionezi finanțele. Evită metodele de îmbogățire rapidă și înconjoară-te de oameni cu experiență în economie și investiții. Se pot crea conflicte cu nativii Dragon – mai ales duminică.
Zi norocoasă: Marți
Culoare-purtătoare de energie: Verde
Număr norocos: 9

Dragon

Creștere personală și colaborări productive. Ai parte de mici revelații în relații. Evită impulsivitatea – mai ales în fața oportunităților de moment.
Compatibilitate optimă: Maimuță
Zi importantă: Miercuri
Culoare: Auriu
Număr norocos: 7

Capră

E o săptămână excelentă pentru planuri financiare și echilibru emoțional. Prudență în relațiile cu Tigrii – pot apărea tensiuni.
Zi norocoasă: Joi
Culoare: Albastru-gri
Număr norocos: 2

Cal

Libertate, socializare și energie creativă. Ai grijă la cheltuieli și pregătește din timp finalul de an.
Compatibilitate bună: Câine
Zi activă: Sâmbătă
Culoare: Portocaliu
Număr norocos: 3

Maimuță

Reorganizare financiară și focus pe stabilitate. E bine să colaborezi cu un Dragon – împărtășiți ambiții asemănătoare.
Zi norocoasă: Luni
Culoare: Argintiu
Număr norocos: 4

Porc

Începi să cauți sensul propriei vieți și vei aprecia conversațiile profunde cu oameni visători ca tine. Ai răbdare cu ideile tale înainte de a le împărtăși.
Zi norocoasă: Vineri
Culoare: Bleu
Număr norocos: 6

Iepure

O săptămână eficientă, cu accent pe dezvoltare personală și noi descoperiri interioare. Evită suprasolicitarea.
Zi recomandată pentru reușite: Sâmbătă
Culoare: Portocaliu
Număr norocos: 3

Șobolan

E timpul pentru un audit personal: resurse, strategii, planuri. Ține cont de intuiție – te va ghida către relații valoroase.
Zi norocoasă: Miercuri
Culoare: Negru
Număr norocos: 2

Cocoș

Ieși în față: ți se recunosc talentul și autenticitatea. Ai grijă la perfecționism – uneori călătoria e mai importantă decât rezultatul.
Zi norocoasă: Marți
Culoare: Alb
Număr norocos: 5

Șarpe

O săptămână de clarificări și stabilire de scopuri concrete. Fii atent la detalii și la timpul potrivit pentru acțiune.
Zi dificilă, dar cu potențial: Duminică
Culoare: Burgund
Număr norocos: 9

Tigru

Îți folosești curajul în mod constructiv. Te implici în cauze care ți se potrivesc și îți susții valorile.
Zi norocoasă: Luni
Culoare: Galben
Număr norocos: 1

Bou

Energie intuitivă, lecții în prietenie și echilibru între material și spiritual. Ține picioarele pe pământ – imaginația poate devia în direcții neclare.
Zi de introspecție: Duminică
Culoare: Verde închis
Număr norocos: 8

