Horoscop chinezesc săptămânal, 4 – 9 Noiembrie 2025: Zile favorabile și culori norocoase

Ce aduce această săptămână pentru fiecare semn zodiacal chinezesc?
Luni – energia este intensă și cere atenție la detalii. Este „Ziua Șobolanului” și aduce un val de foc interior.
Marți – caută echilibrul între muncă și viața personală.
Miercuri – „Zi Stabilă”: nu schimba direcția.
Joi & Vineri – zile potrivite pentru începuturi sau activități noi.
Sâmbătă – concentrează-te pe eliminarea obstacolelor.
Duminică – singura zi cu „steag roșu”: evită conflictele și tensiunile.
Hai să vedem în detaliu ce urmează pentru fiecare semn zodiacal:
Câine
Săptămâna îți testează integritatea și modul în care gestionezi finanțele. Evită metodele de îmbogățire rapidă și înconjoară-te de oameni cu experiență în economie și investiții. Se pot crea conflicte cu nativii Dragon – mai ales duminică.
Zi norocoasă: Marți
Culoare-purtătoare de energie: Verde
Număr norocos: 9
Dragon
Creștere personală și colaborări productive. Ai parte de mici revelații în relații. Evită impulsivitatea – mai ales în fața oportunităților de moment.
Compatibilitate optimă: Maimuță
Zi importantă: Miercuri
Culoare: Auriu
Număr norocos: 7
Capră
E o săptămână excelentă pentru planuri financiare și echilibru emoțional. Prudență în relațiile cu Tigrii – pot apărea tensiuni.
Zi norocoasă: Joi
Culoare: Albastru-gri
Număr norocos: 2
Cal
Libertate, socializare și energie creativă. Ai grijă la cheltuieli și pregătește din timp finalul de an.
Compatibilitate bună: Câine
Zi activă: Sâmbătă
Culoare: Portocaliu
Număr norocos: 3
Maimuță
Reorganizare financiară și focus pe stabilitate. E bine să colaborezi cu un Dragon – împărtășiți ambiții asemănătoare.
Zi norocoasă: Luni
Culoare: Argintiu
Număr norocos: 4
Porc
Începi să cauți sensul propriei vieți și vei aprecia conversațiile profunde cu oameni visători ca tine. Ai răbdare cu ideile tale înainte de a le împărtăși.
Zi norocoasă: Vineri
Culoare: Bleu
Număr norocos: 6
Iepure
O săptămână eficientă, cu accent pe dezvoltare personală și noi descoperiri interioare. Evită suprasolicitarea.
Zi recomandată pentru reușite: Sâmbătă
Culoare: Portocaliu
Număr norocos: 3
Șobolan
E timpul pentru un audit personal: resurse, strategii, planuri. Ține cont de intuiție – te va ghida către relații valoroase.
Zi norocoasă: Miercuri
Culoare: Negru
Număr norocos: 2
Cocoș
Ieși în față: ți se recunosc talentul și autenticitatea. Ai grijă la perfecționism – uneori călătoria e mai importantă decât rezultatul.
Zi norocoasă: Marți
Culoare: Alb
Număr norocos: 5
Șarpe
O săptămână de clarificări și stabilire de scopuri concrete. Fii atent la detalii și la timpul potrivit pentru acțiune.
Zi dificilă, dar cu potențial: Duminică
Culoare: Burgund
Număr norocos: 9
Tigru
Îți folosești curajul în mod constructiv. Te implici în cauze care ți se potrivesc și îți susții valorile.
Zi norocoasă: Luni
Culoare: Galben
Număr norocos: 1
Bou
Energie intuitivă, lecții în prietenie și echilibru între material și spiritual. Ține picioarele pe pământ – imaginația poate devia în direcții neclare.
Zi de introspecție: Duminică
Culoare: Verde închis
Număr norocos: 8