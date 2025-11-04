Horoscop chinezesc săptămânal, 4 – 9 Noiembrie 2025: Zile favorabile și culori norocoase

Ce aduce această săptămână pentru fiecare semn zodiacal chinezesc?

Luni – energia este intensă și cere atenție la detalii. Este „Ziua Șobolanului” și aduce un val de foc interior.

Marți – caută echilibrul între muncă și viața personală.

Miercuri – „Zi Stabilă”: nu schimba direcția.

Joi & Vineri – zile potrivite pentru începuturi sau activități noi.

Sâmbătă – concentrează-te pe eliminarea obstacolelor.

Duminică – singura zi cu „steag roșu”: evită conflictele și tensiunile.

Hai să vedem în detaliu ce urmează pentru fiecare semn zodiacal:

Câine

Săptămâna îți testează integritatea și modul în care gestionezi finanțele. Evită metodele de îmbogățire rapidă și înconjoară-te de oameni cu experiență în economie și investiții. Se pot crea conflicte cu nativii Dragon – mai ales duminică.

Zi norocoasă: Marți

Culoare-purtătoare de energie: Verde

Număr norocos: 9

Dragon

Creștere personală și colaborări productive. Ai parte de mici revelații în relații. Evită impulsivitatea – mai ales în fața oportunităților de moment.

Compatibilitate optimă: Maimuță

Zi importantă: Miercuri

Culoare: Auriu

Număr norocos: 7

Capră

E o săptămână excelentă pentru planuri financiare și echilibru emoțional. Prudență în relațiile cu Tigrii – pot apărea tensiuni.

Zi norocoasă: Joi

Culoare: Albastru-gri

Număr norocos: 2

Cal

Libertate, socializare și energie creativă. Ai grijă la cheltuieli și pregătește din timp finalul de an.

Compatibilitate bună: Câine

Zi activă: Sâmbătă

Culoare: Portocaliu

Număr norocos: 3

Maimuță

Reorganizare financiară și focus pe stabilitate. E bine să colaborezi cu un Dragon – împărtășiți ambiții asemănătoare.

Zi norocoasă: Luni

Culoare: Argintiu

Număr norocos: 4

Citește pe Antena3.ro Un preot din Italia a fost șocat când a văzut ce făceau doi tineri în biserică. A programat o slujbă de purificare

Porc

Începi să cauți sensul propriei vieți și vei aprecia conversațiile profunde cu oameni visători ca tine. Ai răbdare cu ideile tale înainte de a le împărtăși.

Zi norocoasă: Vineri

Culoare: Bleu

Număr norocos: 6

Iepure

O săptămână eficientă, cu accent pe dezvoltare personală și noi descoperiri interioare. Evită suprasolicitarea.

Zi recomandată pentru reușite: Sâmbătă

Culoare: Portocaliu

Număr norocos: 3

Șobolan

E timpul pentru un audit personal: resurse, strategii, planuri. Ține cont de intuiție – te va ghida către relații valoroase.

Zi norocoasă: Miercuri

Culoare: Negru

Număr norocos: 2

Cocoș

Ieși în față: ți se recunosc talentul și autenticitatea. Ai grijă la perfecționism – uneori călătoria e mai importantă decât rezultatul.

Zi norocoasă: Marți

Culoare: Alb

Număr norocos: 5

Șarpe

O săptămână de clarificări și stabilire de scopuri concrete. Fii atent la detalii și la timpul potrivit pentru acțiune.

Zi dificilă, dar cu potențial: Duminică

Culoare: Burgund

Număr norocos: 9

Tigru

Îți folosești curajul în mod constructiv. Te implici în cauze care ți se potrivesc și îți susții valorile.

Zi norocoasă: Luni

Culoare: Galben

Număr norocos: 1

Bou

Energie intuitivă, lecții în prietenie și echilibru între material și spiritual. Ține picioarele pe pământ – imaginația poate devia în direcții neclare.

Zi de introspecție: Duminică

Culoare: Verde închis

Număr norocos: 8