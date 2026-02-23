Horoscopul dragostei, 23 februarie – 1 martie 2026: S-a activat portalul eclipselor

Suntem încă sub influența eclipsei solare în Vărsător din 17 februarie, iar următorul eveniment important este eclipsa totală de Lună din 3 martie.

Această perioadă, cunoscută drept portalul eclipselor, este una imprevizibilă, în care relațiile sunt testate, adevărurile ies la suprafață, iar legăturile fragile pot ajunge la un punct de cotitură.

Context astral important

Marte în cuadratură cu Uranus (27 februarie) – aspect tensionat, asociat cu certuri, rupturi bruște sau revelații incomode

Mercur conjunct cu Venus (27 februarie) – oferă momente de claritate, reconciliere și tandrețe

Mercur retrograd (25 februarie – 20 martie) – perioadă de reevaluare, reveniri din trecut, confuzie în comunicare

Recomandare generală: nu este momentul ideal pentru logodne, căsătorii sau angajamente noi. Dragostea cere răbdare și luciditate.

♈ Berbec

Săptămâna este mai introspectivă decât de obicei. Mercur retrograd în casa a 12-a te face să-ți analizezi emoțiile profunde. Pot ieși la suprafață frustrări vechi, mai ales în relațiile de prietenie sau în familie. Evită reacțiile impulsive.

♉ Taur

Comunicarea poate fi dificilă, mai ales cu prietenii sau cu cineva față de care ai sentimente. La mijlocul săptămânii, nervozitatea crește, iar o problemă profesională poate afecta viața personală. Calmul este esențial.

♊ Gemeni

Este o săptămână de reanalizare a relației sau a unei conexiuni recente. Spre final, pot apărea conflicte de viziune sau valori. Evită să-ți impui punctul de vedere cu forța.

♋ Rac

Cauți sinceritate și deschidere emoțională. Pot apărea tensiuni sau evenimente neașteptate, dar conjuncția Mercur–Venus aduce, spre finalul săptămânii, claritate și speranță.

♌ Leu

Relațiile sunt în prim-plan. Cauți siguranță emoțională și intimitate profundă. Evită discuțiile tensionate sau subiectele sensibile în a doua parte a săptămânii.

♍ Fecioară

Mercur retrograd în casa relațiilor poate readuce o persoană din trecut sau amintiri nerezolvate. Venus te ajută să îmbunătățești atmosfera într-un cuplu existent.

♎ Balanță

Relațiile pot ajunge la un punct culminant. Dacă există probleme vechi, ele pot ieși acum la suprafață. Dacă o relație se încheie, este pentru că nu mai servește evoluției tale.

♏ Scorpion

Perioadă de reflecție profundă asupra iubirii. Există șanse mari de reconectare cu cineva din trecut. Dacă relația actuală nu te mai împlinește, vei simți clar nevoia unei schimbări.

♐ Săgetător

Trecutul revine în prim-plan. Comunicarea este mai dificilă, iar o relație poate ajunge la un punct de cotitură. Ascultă-ți intuiția înainte de a lua decizii.

♑ Capricorn

Ai nevoie de atenție sporită în comunicare. Felul în care spui lucrurile contează enorm. Venus te ajută să îndulcești dialogul, iar o călătorie scurtă în doi este posibilă.

♒ Vărsător

Mercur retrograd îți poate afecta temporar stima de sine. Este un moment bun pentru corectare și maturizare emoțională. O provocare apărută vineri va testa soliditatea unei relații.

♓ Pești

Mercur retrograd în semnul tău te face mai sensibil și introspectiv. Pot apărea reîntâlniri sau amintiri din trecut. Venus te ajută să atragi atenția și afecțiunea celor din jur. Probleme vechi pot fi vindecate.