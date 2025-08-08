Horoscop final de vară 2025: Patru zodii care își vor găsi răspunsurile și claritatea până la sfârșitul anului

Rac – claritate în dragoste și decizii de viitor

Pentru Raci, finalul verii aduce răspunsuri legate de viața sentimentală. O relație începută în zilele călduroase este acum pusă la încercare de realitatea cotidiană. Apare întrebarea: „Este doar o aventură de vară sau un început solid?”

Frica de incompatibilitate și de necunoscut planează, dar astrele îi îndeamnă să își asculte inima. Dacă există dorința de a construi mai mult, merită să riște. Până la sfârșitul lunii, Racul va ști exact unde se află și încotro merge în plan amoros.

Balanță – redescoperirea pasiunilor pierdute

Balanțele au simțit în ultimele luni o lipsă de direcție, fiind adesea influențate de așteptările altora. Vara 2025 le-a pus în fața întrebării: „Ce îmi doresc cu adevărat în viață?”

Energia de „Back to School” din august le aduce ocazia să reia legătura cu dorințele autentice. Un gest simplu, precum cumpărarea unui caiet nou sau a unei perechi de pantofi, poate simboliza un nou început. Pentru a-și găsi „drumul”, Balanțele trebuie să accepte că totul pornește de la zero, potrivit Collective World.

Capricorn – înțelegerea trecutului pentru a construi viitorul

Capricornii vor intra într-o perioadă de introspecție profundă, în care vor căuta răspunsul la întrebarea: „De ce sunt așa cum sunt?”. Acest proces le va aduce claritate, vindecare și mândrie pentru obstacolele depășite.

Privind înapoi, vor reuși să conecteze punctele și să înțeleagă cum au ajuns în prezent. Rezultatul? Un plan de viitor mai clar, bazat pe experiență și înțelepciune.

Vărsător – acceptarea schimbării și puterea prezentului

Vărsătorii au trecut printr-o vară plină de emoții contradictorii. Lucruri odinioară iubite au devenit surse de nostalgie și durere, dar și de creștere personală.

Citește pe Antena3.ro Trupele Paraziţii şi Vama şi-au anulat concertele de la Festivalul Untold

Claritatea apare atunci când renunță să aleagă între fericire și tristețe, înțelegând că acestea pot coexista. Schimbarea este inevitabilă, iar acceptarea prezentului le va permite să creeze ceva frumos din această etapă de viață.