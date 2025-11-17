Destinul se schimbă pentru 5 zodii: urmează o săptămână FABULOASĂ

Se încheie sezonul Scorpionului, iar înainte ca Soarele să pășească în Săgetător, primim o ultimă doză de introspecție, transformare și magie emoțională.

Joi, 20 noiembrie, are loc Luna Nouă în Scorpion — un moment puternic, susținut de Soare, Lună și Venus aflate în același semn. Ne luminează dorințele, ne reîncarcă bateriile emoționale și ne ajută să reconectăm cu noi înșine. Tot ea ne încurajează să punem pe primul loc îngrijirea personală.

Către finalul săptămânii, energia Capricornului ne ajută să ne organizăm, să fim realiști și mai răbdători, mai ales că Mercur retrograd ne poate împinge spre impulsivitate. Per ansamblu? O perioadă intensă, dar frumoasă — cu începuturi, revelații și noi conexiuni.

Iată care sunt cele 5 zodii care strălucesc.

1. Scorpion

Luna Nouă chiar în semnul tău îți amplifică puterea interioară. Imediat după, Mercur reintră și el în Scorpion, ajutându-te să clarifici situații din trecut sau să revizuiești proiecte la care ai lucrat deja. Creativitatea atinge cote excelente, iar inspirația curge natural.

Venus în semnul tău îți dă farmec, magnetism și dorința de a te pune pe primul loc. Pe măsură ce Luna trece în Săgetător, ai nevoie de odihnă și autoîngrijire — nu te încărca peste măsură. Când Luna ajunge în Capricorn, te simți pregătit/-ă să explorezi locuri noi și să întâlnești oameni interesanți. Săptămâna aceasta îți lărgește orizonturile.

2. Săgetător

Începe sezonul tău, iar energia Soarelui îți aduce chef de viață, curaj și dorință de aventură. Relaxează-te cu prietenii, descoperă locuri noi sau planifică vacanța pe care o tot amâni.

Luna Nouă în Scorpion te ajută să te desprinzi de impulsivitate și să evoluezi într-un ritm sănătos. Ai parte de progres constant în proiecte și situații care păreau blocate. Mercur retrograd te invită să meditezi, să scrii, să petreci timp cu oamenii dragi și să-ți asculți inima.

Sezonul tău îți deschide uși și îți readuce în viață lucruri valoroase, pierdute sau neglijate.

3. Capricorn

Săptămâna aceasta este despre învățare, creștere și recunoaștere. Luna Nouă în Scorpion îți clarifică obiectivele și te face să-ți perfecționezi abilitățile. Munca ta din ultimele luni începe să fie observată și apreciată.

Odată ce Soarele ajunge în Săgetător, ai nevoie de relaxare și reîmprospătare. Fă-ți ordine în program, renunță la ce te epuizează și păstrează doar ce contează. Când Luna ajunge în semnul tău, energia se schimbă radical — simți determinare, claritate și dorință de resetare. Profită și optimizează tot ce poți.

4. Taur

Luna Nouă în Scorpion îți transformă relațiile, fie ele profesionale sau personale. Venus, planeta ta guvernatoare, se află în semnul opus, ceea ce face ca legăturile cu oamenii din jur să fie mai profunde și mai armonioase.

Este o perioadă excelentă pentru colaborări și proiecte de grup. Cere ajutor, lucrează în echipă și fii mai deschis/-ă la socializare — universul îți susține orice inițiativă. Când Soarele intră în Săgetător, mintea îți devine mai curioasă, iar când Luna trece în Capricorn, îți dorești să perfecționezi o abilitate. Mercur retrograd te ajută să ai răbdarea necesară pentru a reuși.

5. Gemeni

Odată cu începerea sezonului Săgetătorului, atenția se mută asupra relațiilor tale. Este mai ușor să întâlnești oameni noi, să legi prietenii sau să primești oportunități profesionale prin recomandări.

Luna Nouă în Scorpion îți activează ambiția și te ajută să avansezi în carieră. E nevoie de muncă, dar rezultatele apar. Pe măsură ce Soarele îți trimite energie susținătoare, vei avea mai multă încredere în direcția ta.

Mercur retrograd te obligă să fii mai strategic/-ă. Luna în Capricorn îți cere să-ți consolidezi fundația și să-ți faci un plan concret pentru lunile următoare.