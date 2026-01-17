Horoscop karmic, 19–25 ianuarie 2026: relațiile se rescriu pentru 5 zodii în a treia săptămână din an

Este o săptămână în care ești invitat(ă) să-ți urmezi inima, să ignori părerile celorlalți și să iubești exact așa cum simți tu.

Luni, 19 ianuarie, începe sezonul Vărsătorului, aducând o energie proaspătă, curajoasă și eliberatoare. Mercur intră în Vărsător pe 20 ianuarie, urmat de Marte pe 23 ianuarie, formând un stellium norocos care declanșează schimbări majore în relații.

Vărsătorul este semnul libertății, al autenticității și al iubirii neconvenționale. Nu se teme de angajament — doar refuză să trăiască o relație care îi limitează identitatea. În această săptămână, iubirea devine mai sinceră, mai vie și mai aliniată cu cine ești cu adevărat.

♌ Leu

Din 19 ianuarie, viața ta amoroasă intră într-o fază spectaculoasă. Dacă ești într-o relație, reaprindeți pasiunea, încercați lucruri noi și ieșiți din rutină.

Dacă ești singur(ă), intri într-una dintre cele mai sociale perioade ale anului — șansele să întâlnești pe cineva special cresc considerabil, chiar dacă nu se potrivește tiparului tău obișnuit.

♈ Berbec

Pe 20 ianuarie, Mercur intră în Vărsător și deschide canale profunde de comunicare. Spui ce simți, ce visezi și ce îți dorești cu adevărat.

Relațiile devin mai autentice, iar dacă ești singur(ă), apar invitații, flirturi și posibilitatea ca o prietenie să se transforme în ceva mai mult.

♎ Balanță

După un an de transformări emoționale, în sfârșit simți stabilitate. Pe 23 ianuarie, Marte îți dă curajul să faci un pas înainte în relație.

Dacă ești singur(ă), această energie te ajută să știi exact ce vrei și să nu mai faci compromisuri care te țin pe loc.

♍ Fecioară

Săptămâna 19–25 ianuarie aduce claritate și vindecare. Pe 24 ianuarie, intuiția ta îți spune exact ce trebuie să faci pentru a îmbunătăți relația sau pentru a începe una nouă.

Este momentul să lași logica deoparte și să îți asculți inima.

♏ Scorpion

Pe 25 ianuarie, Luna în primul pătrar în Taur aduce un nou început în dragoste.

Poate fi vorba despre o împăcare, o reconectare sau o iubire care începe într-un mod blând, dar profund. Lasă lucrurile să evolueze natural — ceea ce construiești acum poate dura.