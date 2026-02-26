Horoscop martie 2026: 3 zodii au parte de transformări geniale

Totuși, veștile bune nu întârzie să apară: pentru trei zodii, viața se schimbă radical în bine până la finalul lunii. Tranzitele astrale majore din a doua jumătate a lunii aduc claritate, curaj, direcție și noi începuturi.

Eclipsa din 3 martie poate tulbura perspectivele și accentua reacțiile emoționale, mai ales că Mercur guvernează acest eveniment astral. Pe 6 martie, intrarea lui Venus în Berbec rupe energia apăsătoare de apă și reaprinde dorința de acțiune. Un moment-cheie are loc pe 10 martie, când Jupiter revine la mers direct, oferind ghidare și optimism.

Schimbările decisive apar după Luna Nouă din 18 martie, care ne ajută să corectăm greșelile și blocajele rămase din perioada lui Saturn în Pești. Pe 20 martie, Soarele intră în Berbec, iar Mercur devine direct în aceeași zi, marcând un adevărat restart energetic. Finalul lunii aduce un plus de stabilitate și iubire, odată cu intrarea lui Venus în Taur, pe 30 martie.

Berbec

Dacă te-ai simțit blocat sau lipsit de energie, viața începe să se îmbunătățească vizibil pentru tine spre finalul lunii martie, odată cu intrarea Soarelui în semnul tău. Influența lui Saturn te-a făcut poate mai pesimist sau mai rigid, dar sezonul Berbecului îți reamintește că tu ești cel care controlează direcția.

Sezonul Peștilor, combinat cu Mercur retrograd, a adus confuzie și întârzieri. Odată ce Mercur își reia mersul direct, blocajele de comunicare dispar, iar tu îți recapătă claritatea. Este o perioadă excelentă pentru a-ți reevalua obiectivele și pentru a-ți recâștiga încrederea.

Martie reaprinde focul interior al Berbecului. Nu este însă o lună a conflictelor, ci a strategiei și colaborării. Ascultă sfaturile mentorilor, lucrează în echipă și canalizează-ți energia în mod constructiv.

Gemeni

Pentru tine, momentul-cheie este 20 martie, când Mercur – planeta ta guvernatoare – revine la mers direct, simultan cu intrarea Soarelui în Berbec. După provocările aduse de Mercur retrograd, simți o adevărată trezire mentală.

Această schimbare astrală îți aduce claritate profesională și un impuls puternic în carieră. Sarcinile care păreau copleșitoare devin mai ușor de gestionat, iar motivația crește. Este o perioadă excelentă pentru afirmare, performanță și recunoaștere.

Relațiile de prietenie se consolidează, iar cercul tău social se extinde. Venus în Berbec sprijină creativitatea, mai ales dacă revii la proiecte începute anterior. Martie te încurajează să ieși în față și să îți valorifici inteligența și ideile fără rețineri.

Săgetător

Energia Peștilor te-a ținut mai ancorat decât de obicei, iar eclipsa din Fecioară a adus îndoieli, mai ales pe plan profesional. La începutul lunii, Mercur retrograd a favorizat neînțelegeri și confuzie, însă lucrurile se schimbă radical în bine până la finalul lui martie.

Odată cu intrarea Soarelui în Berbec și revenirea lui Mercur la mers direct, îți recapeți încrederea și capacitatea de a te exprima clar. Luna Nouă din 18 martie deschide un nou capitol, mai ales în ceea ce privește cariera și statutul tău.

Spre finalul lunii, cei din jur îți recunosc forța și te caută pentru sfaturi. Ai grijă însă la impulsivitatea verbală – cuvintele tale au o putere mai mare decât de obicei. Venus în Berbec îți scoate la iveală latura protectoare și empatică, transformându-te într-un lider respectat și apreciat.