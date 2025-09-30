Trei zodii care riscă să întâlnească un „fals suflet pereche” narcisist în această toamnă

Scorpion – desprinderea de tiparele toxice

Ca semn al transformării și renașterii, Scorpionii trec adesea prin cicluri de vindecare și eliberare. Toamna aduce pentru ei un moment de purificare: relațiile care nu le mai servesc vor ieși la suprafață. În drumul spre sufletul pereche, Scorpionii pot atrage parteneri narcisici, care le apasă rănile cele mai adânci și îi forțează să aleagă, în final, propria liniște. Lecția acestui sezon? Să distingă între conexiunile sănătoase și cele toxice și să își păstreze puterea prin limite clare.

Capricorn – între sacrificiu și auto-valorizare

Capricornii pot întâlni în această toamnă o persoană care le va testa stima de sine. Deși tind să se închidă în fața iubirii și să rămână reci, un posibil „fals suflet pereche” le poate reaprinde dorința de conexiune. Totuși, dacă partenerul aduce confuzie, nesiguranță și consum emoțional, Capricornul trebuie să se întrebe dacă merită să continue. Alegerea esențială: să repete tiparele vechi și toxice sau să își acorde, în sfârșit, prioritate.

Gemeni – între farmecul iluzoriu și adevărata iubire

Pentru Gemeni, tentația de a găsi rapid sufletul pereche poate fi mare. Însă graba îi expune riscului de a se lăsa cuceriți de farmecul unui fals partener. Toamna aceasta, ei pot întâlni o persoană „prea bună ca să fie adevărată”, care folosește la început seducția și chiar love-bombing-ul. Lecția Gemenilor este să asculte de intuiție și să nu se autoiluzioneze. Renunțarea la un astfel de partener îi va ajuta să își ridice standardele și să caute iubirea autentică, potrivit Collective World.