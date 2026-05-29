Horoscop săptămânal, 1 - 7 iunie 2026: Călătorie spre Apus

Este important de menționat, totuși, că Mercur va intra în curând în pre-umbră, așa că aceasta este ultima săptămână pentru a lega lucrurile cu adevărat!

Profilul energetic al săptămânii

Mercur, planeta minții, se va aventura în mările puțin adânci ale Racului, începând cu 1 iunie. Mesagerul nostru cosmic este pregătit să înoate pe aici pentru o perioadă destul de lungă deoarece vom experimenta o fază retrogradă care începe la sfârșitul acestei luni, copleșește luna iulie și persistă până în august. Cu Mercur în Rac, emoțiile ne vor consuma gândurile, pe măsură ce suntem scufundați sub valurile sentimentelor noastre. Cel mai bun lucru de făcut este să vă concentrați mai mult pe echilibrarea intelectului cu emoțiile noastre și să încercați să nu fiți prea defensivi sau înțepători.

Jupiter, planeta expansiunii, părăsește în sfârșit post-umbra în mările Racului, începând cu 6 iunie. Aceasta înseamnă că marele benefic este din nou la viteză maximă și va zbura cât de repede poate! Pentru restul lunii, acesta este cel mai bun moment pentru a aborda cu adevărat orice are legătură cu casa, familia sau viața domestică.

În ceea ce privește vremea astrologică, Soarele se leagă în sextil cu Saturn, pe 2 iunie, ceea ce va aduce oportunități de a-ți asuma mai multe responsabilități și de a te ancora în pământ. Planifică pe termen lung și construiește încet, dar constant. Cu toate acestea, fii precaut în ziua de 3 iunie deoarece Mercur se ciocnește cu Neptun și vom simți cum confuzia și fantezia ne consumă mintea. Asigură-te că nu faci o promisiune sau semnezi un contract în această dată.

BERBEC

Recenta noastră lună plină răsună puternic în această săptămână. Cade într-un semn de foc similar, Săgetătorul, care guvernează sectorul tău de expansiune. Aceasta ar putea fi o perioadă fantastică pentru a te concentra asupra modului în care poți ieși din tipare - fie fizic, cum ar fi prin călătorii sau imigrare; fie mental, cum ar fi prin studii sau spiritualitate. Indiferent de situație, înalță-te!

TAUR

Puterea lunii pline este destul de puternică acum, și te vei concentra asupra modului în care te integrezi cu o altă persoană semnificativă în afaceri sau relații. Acest lucru ar putea spori intimitatea în acest moment, pe măsură ce te concentrezi pe încredere și uniune. Cu toate acestea, aceeași lunație ți-ar putea îndrepta atenția și către chestiuni financiare importante, cum ar fi o înțelegere, o datorie, o moștenire sau active sau investiții.

GEMENI

Pregătește-te pentru una dintre cele mai importante perioade ale anului, axată pe relații semnificative. Această săptămână ar putea atrage atenția asupra celui mai important parteneriat al tău în afaceri, colaborare sau dragoste. Acesta este un moment ideal pentru a reflecta asupra situației tale și a modului în care puteți crește mai strâns împreună. Dacă nu sunteți pe pagina potrivită, însă, puteți alege să vă despărțiți.

RAC

O săptămână foarte aglomerată te așteaptă deoarece trebuie să negociezi echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Aceasta poate fi o perioadă în care lucrezi cu greu la proiecte mari pentru angajatorul tău sau chiar treci de la un proiect sau loc de muncă la altul. Alternativ, s-ar putea să te concentrezi mai mult pe sănătatea ta fizică, cum ar fi să faci mișcări în ceea ce privește fitness-ul, dieta sau medicamentele.

LEU

Pregătește-te să fii destul de entuziasmat .Luna plină recentă te-ar putea face să râzi! Aceasta îți aprinde sectorul pasiunii și vei fi dornic să te exprimi și să cauți plăcerea. Aceasta este o săptămână crucială pentru persoanele singure să se amestece și să socializeze, deoarece ai putea să te aliniezi cu o conexiune autentică. Cuplurile pot valorifica această atmosferă pentru a îmbrățișa mai multă bucurie în relație. Dacă ești implicat în hobby-uri, artă sau sport, îți va plăcea și această săptămână.

FECIOARĂ

O săptămână importantă este în calea ta, să te concentrezi pe viața ta domestică. De exemplu, ai putea face o schimbare la reședința ta cu o renovare sau o redecorare sau te-ai putea muta, în schimb. Problemele familiale sunt și ele în centrul atenției acum și te-ai putea apropia de rudele tale dacă ești deschis să faci acest lucru. Contactează-le pentru a le spune ce simți.

BALANȚĂ

Mergeți pe drumul cel bun. Stimularea va fi peste tot! Aceasta este o săptămână excelentă pentru călătorii, declanșată de luna plină. Ați putea să vă aventurați în destinații apropiate sau să vă plimbați mai mult prin oraș. Pe de altă parte, preocupările intelectuale și abilitățile dvs. de comunicare ar putea atrage multă atenție acum.

SCORPION

Este timpul să vă verificați finanțele deoarece Luna plină din această săptămână vă dă puterea să faceți acest lucru. Banii vor intra și ieși probabil, așa că este important să fiți cu ochii pe conturile bancare și pe buget. De asemenea, puteți observa că fluxurile de venit se schimbă acum - cum ar fi unul care se termină pe măsură ce acceptați altul, sau unii dintre voi primiți o mărire de salariu sau o nouă ofertă de muncă.

SĂGETĂTOR

Una dintre cele mai importante săptămâni ale anului este aici pentru tine. Este timpul să fiți în centrul atenției! Cu luna plină recentă care cade în zodia dvs., sunteți evenimentul principal. Trebuie să te afirmi și să-ți urmărești obiectivele, deoarece ușile s-ar putea deschide foarte curând către ele. Relațiile ar putea fi, de asemenea, deosebit de importante acum.

CAPRICORN

Chiar dacă ești mereu în formă maximă, a venit momentul să-ți acorzi puțin timp pentru niște îngrijire atât de necesară. Luna plină recentă răsună destul de puternic acum și răsună în adâncurile sectorului tău de intimitate și odihnă. S-ar putea să te simți puțin epuizat și să ai nevoie să te reîncarci. Cu toate acestea, ai putea fi, de asemenea, dornic să te apuci de proiectele din culise pe care le dezvolți. S-ar putea să faci progrese mari în singurătate acum.

VĂRSĂTOR

Aprinde artificiile pentru că zburzi prin cer ca o stea. Cu luna plină recentă care zguduie sectorul tău de comunitate, s-ar putea să ai o săptămână foarte activă. Conectează-te cu prietenii, participă la evenimente sau gândește-te cum îți poți extinde rețeaua. Unii dintre voi ar putea constata, de asemenea, că a cere favoruri și sprijin de la oameni este mai ușor de acordat în această perioadă.

PEȘTI

O săptămână importantă este în calea voastră. Luna plină recentă răsună în culmile sectorului vostru profesional, încurajându-vă să vă evaluați ambițiile. Pentru cei dintre voi care sunteți pe banda bună, vi s-ar putea oferi o promovare, o recunoaștere sau o oportunitate importantă de angajare. Cu toate acestea, dacă nu sunteți pe calea care este chemarea voastră actuală, s-ar putea să constatați că sunteți redirecționați și trebuie să vă reevaluați strategia, potrivit astrology.com.

