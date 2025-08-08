Horoscop săptămânal, 11 - 17 august 2025. Ceața s-a ridicat! Toate zodiile reușesc să se exprime mai ușor

Cu Mercur în mers direct în Leu, vom fi invitați să ne simțim - să ne construim stima de sine, să ne împărtășim creativitateași apoi să arătăm cine suntem - nu doar prin contribuțiile noastre creative, ci și prin comunicările noastre.

Unul dintre cele mai pozitive tranzite ale anului este conjuncția Venus-Jupiter în Rac, pe 12 august. Dar ridică întrebarea: Pozitiv pentru cine? Ei bine, în primul rând, dacă înțelegem cu mintea și inima tot ce ține de Rac - protejarea căminului, a familiei și a ideilor pe care le prețuim cel mai mult - putem permite acestei perioade anuale de oportunități nu doar să ne binecuvânteze ci, sperăm, și pe alții care se confruntă cu lipsa de iubire, pericolul și deconectarea de sine.

Luna intră în Gemeni pe 16 august, până pe 18 august. Gemenii prețuiesc curiozitatea, lejeritatea și conexiunea prin conversație. Încearcă să nu te iei prea în serios și lasă weekendul să te poarte către noi moduri de a vedea și de a înțelege.

Berbec

Ești din nou nou-nouț!

Ți se va cere să clarifici cine este această nouă versiune a ta și să te asiguri că oamenii pe care îi iubești te înțeleg. Ai răbdare cu ei deoarece poate dura timp, dar rămâi ferm în autodefinirea ta.

Împărtășești ceea ce simți cu cei care contează cel mai mult. Atunci când nu eviți, nu te distanțezi și nu te blochezi în fața emoțiilor tale, ești ca acasă.

Îți amintești de puterea abilităților tale de comunicare și de cum acestea îți pot transforma cu adevărat lumea dacă le folosești cu sârguință!

Taur

Ce te face să te simți în siguranță?

Ești î ncurajat să-ți exprimi nevoile cu grijă și claritate. Spune ce ai nevoie pentru a te simți în siguranță - și spune-o din nou dacă trebuie.

Te adresezi celor care îți sărbătoresc victoriile. Spune-le. Lasă-i să-ți răspundă. Sărbătorirea ta cu voce tare construiește conexiune.

Privești banii dintr-o perspectivă sănătoasă. Urmărește-ți cheltuielile fără rușine, astfel încât să poți spune adevărul despre valorile tale - și să trăiești în conformitate cu ele.

Gemeni

Claritatea revine.

Spune ce vrei să spui, chiar dacă este dezordonat.

Îți este favorizată zona de venituri și stimă de sine, amintindu-ți că talentele tale merită recunoaștere și compensație. Vorbește bine despre tine. Valoarea creează valoare.

Te reconectezi cu bucuria, lejeritatea și mișcarea. Ieși din mintea ta și intră în lume. Mergi, scrie, vorbește, flirtează. Curiozitatea ta creează conexiune - și ți se permite să te bucuri de a fi văzut așa cum ești.

Rac

Ai voie să-ți afirmi valoarea.

Vei simți mai clar ceea ce oferi și meriți. Vorbește clar și cu bunătate. Te simți profund văzut și celebrat de ceilalți. Lasă acea iubire să aterizeze. Ai fost prezent. Ai depus eforturi. Lasă oamenii să reflecte asta înapoi la tine pentru că ești un semn care se poate chinui să primească deoareceești mult mai confortabil să dăruiești.

Fii atent la ce vise, amintiri și gânduri liniștite apar. Ceva din trecut ar putea avea nevoie de ascultarea ta. Nu trebuie să te grăbești să rezolvi problema - pur și simplu rămâi cu ea.

Leu

La mulți ani, Leu!

Ai crescut. Ai suferit. Ai strălucit. Spune cine ești acum cu un limbaj care vine din interiorul tău.

Beneficiezi de un val de claritate spirituală în zona ta de vindecare. Lasă o practică, o rugăciune sau un ritual să te ajute să jelești ceea ce nu are rezoluție. Așteaptă-te ca lucrurile să nu se încheie acum. Acceptă asta. Este o săptămână de expirare.

Amintește-ți: oamenii te privesc. Vorbește cu grijă. Cuvântul potrivit poate deschide ușa potrivită.

Fecioară

Presiunea scade puțin.

Liniștești zgomotul mental și ai încredere în ceea ce corpul tău știe deja. Acordă-ți spațiu pentru a încetini. A

Aminește-ți că îți pasă de comunitatea ta. Lasă pe cineva să aibă speranță.

Îți resetezi strategia privind obiceiurile care îți susțin succesul public. Alege doar un lucru și începe. Primul obiectiv mic duce la următorul. Și așa construiești o viață frumoasă.

Balanță

Unde ești pregătit să te reconectezi?

Împărtășești ceea ce ai pe inimă. Clarifică-ți așteptările, sună pe cineva sau vorbește despre o speranță pe care o ai de mult timp.

Beneficiezi de o explozie de sprijin - mai ales dacă ai lucrat în culise cu disciplină și grijă.

Găsești un mentor care să-ți oferr îndrumarea sau să începi un studiu care să-ți amintească de propria înțelepciune. Înveți pe măsură ce conduci - și conduci pe măsură ce înveți.

Scorpion

Ai lucrat în liniște.

Și acum este timpul să arăți ce a crescut.

Te autopromovezi cu precizie și mândrie. Spune povestea clar. Asumă-ți impactul.

Ai încredere în posibilitatea că și ceea ce te-a rănit începe să se vindece.

Ascultă cu blândețe.

Săgetător

Înțelepciunea ta s-a schimbat.

Reflectezi cu voce tare asupra a ceea ce a dezvăluit acest capitol de creștere. Cu cât împărtășești mai mult, cu atât înveți mai mult.

Faci un salt al încrederii - alegerea vulnerabilității chiar și fără certitudine. Lasă pe cineva să vadă ce este încă incomplet.

Ai grijă la menținerea a două adevăruri în tensiune, fără a grăbi rezolvarea. Întâlnirea la mijloc ar putea fi ceea ce adâncește cel mai mult conexiunea.

Capricorn

Îți sporești toleranța.

Îți crești toleranța pentru necunoscut. Uneori, conexiunea se adâncește atunci când răspunsul rămâne deschis. Relațiile sunt construite atât pe autonomie, cât și pe conexiune. Nu trebuie să sacrifici una pentru a o întări pe cealaltă.

Renunță la presiune. Concentrează-te pe câteva obiective mici care îți susțin sănătatea mintală și lasă restul să se așeze la locul lor.

Vărsător

Conversațiile se clarifică.

Dialogul devine calea către o înțelegere mai profundă. Micile ritualuri și rutinele constante pot repara ceea ce te-a epuizat.

O plimbare de dimineață, un bilet scris de mână, o masă hrănitoare - aceste momente sunt cele în care te reconectezi cu interiorul tău.

Lasă-ți curiozitatea să te conducă. Este cea mai directă cale înapoi către bucuria ta.

Pești

Ce obiceiuri te țin pe loc?

Ai parte de claritate în jurul a ceea ce îți susține energia - și ceea ce o drenează. Lasă această conștientizare să-ți modeleze următorii pași.

Te conectezi prin sinceritate și joacă. Uneori ești un semn care se cam teme de bucurie. Poți trece peste asta?

Îți îndrepți aenția spre casă. Conversația creează siguranța pe care o cauți. Pune întrebări. Împărtășește ceea ce simți. Dărâmă-ți zidurile cu cei care merită, potrivit them.us.