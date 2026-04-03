Horoscop săptămânal, 6 - 12 aprilie 2026: Te simți din nou viu prin dorințele tale

Marte în Berbec este o permisiune divină pentru a te reconecta cu modul în care dorințele tale sunt o expresie a liberului tău arbitru. Nimeni nu ne poate constrânge sau forța să dorim, deoarece este atât de profund personal și conectat la simțul nostru de Sine. Așadar, cu Marte în Berbec până pe 18 mai, acesta este un moment pentru a ne vedea dorințele ca fiind divine.

Această oportunitate va fi deosebit de pronunțată pe 12 aprilie, când vom avea prima noastră conjuncție Marte-Neptun în semnul Berbecului. Pentru context, avem o conjuncție Marte-Neptun la fiecare doi ani, dar nu am mai avut una în semnul Berbecului din anul 1874, deoarece Neptun nu a tranzitat Berbecul de la sfârșitul anilor 1800. Neptun este planeta care ne ajută să ne reconectam la spiritualitatea noastră, aducând puțină confuzie și mister în amestec. Așadar, cu o conjuncție Marte-Neptun în Berbec, s-ar putea să existe o oarecare confuzie în jurul dorințelor și identității tale și acesta este un moment pentru a încerca să renunți la control și certitudine cu această întrebare.

Marte în Berbec vrea să te ajute să te simți din nou pe deplin viu prin dorințele tale, iar Neptun în Berbec îți amintește cum vitalitatea se găsește adesea în incontrolabilul, incertul „vidul”. Așadar, îndreaptă-te spre mister cu curajul pe care îl ai și, în acest spațiu riscant, vei întâlni o versiune a ta care este mai puternică și mai vie ca niciodată.

Berbec

Marte intră în Berbec pe 9 aprilie: Ești pregătit pentru rebrandingul tău?

Conjuncție Marte-Neptun pe 12 aprilie: Iartă-te.

La mulți ani! Planeta ta guvernatoare Marte reintră în zodia ta pe 9 aprilie până pe 18 mai, oferindu-ți vieții o actualizare marțiană majoră exact la timp pentru noul an. Vei dori să fii foarte clar în ceea ce privește cine încerci să devii, ce comportament susține această nouă ființă și cum dorințele tale te conduc. Apoi, prima conjuncție Marte-Neptun din zodia ta din această viață, pe 12 aprilie, ar putea cere puțină compasiune față de tine însuți și iertare față de sine. Te schimbi rapid, astfel încât ajungi să fii atât demn de iubire și apartenență așa cum ești, cât și o lucrare în desfășurare.

Taur

Marte intră în Berbec pe 9 aprilie: Ce are nevoie de atenția ta liniștită?

Conjuncția Marte-Neptun pe 12 aprilie: Poți avea încredere în ceea ce simți?

Ceva în interior începe să se miște. Marte intră în Berbec pe 9 aprilie și îți activează lumea interioară, aducând energie reflecției, eliberării și părților din viața ta care încă prind contur în culise. Acordă atenție la ceea ce îți dezvăluie instinctele fără să te grăbești să acționezi. Apoi, conjuncția Marte-Neptun din 12 aprilie te invită să stai cu incertitudine în jurul dorințelor și peisajului tău emoțional. Nu totul trebuie definit chiar acum. Lasă intuiția să te conducă. Claritatea crește atunci când îți permiți să te descurci pipăind, în loc să forțezi un răspuns.

Gemeni

Marte intră în Berbec pe 9 aprilie: Cine îți energizează viitorul?

Conjuncția Marte-Neptun pe 12 aprilie: Poți avea încredere în viziunea ta?

Impulsul se construiește prin conexiune. Marte intră în Berbec pe 9 aprilie și activează prieteniile, colaborările și obiectivele tale pe termen lung, aducând energie oamenilor și ideilor care îți modelează viitorul. Observă unde crește entuziasmul tău în comunitate. Apoi, conjuncția Marte-Neptun din 12 aprilie introduce un strat de incertitudine în jurul direcției sau planurilor comune. Lasă curiozitatea să te ghideze în loc să forțeze claritatea. Viziunea ta nu trebuie să fie complet formată pentru a fi semnificativă. Rămâi deschis la inspirație.

Rac

Marte intră în Berbec pe 9 aprilie: Ce ești pregătit să urmezi?

Conjuncție Marte-Neptun pe 12 aprilie: Poți avea încredere în direcția ta?

Ambiția începe să se simtă mai personală, Rac. Marte intră în Berbec pe 9 aprilie și îți activează cariera și calea de leadership, aducând energie obiectivelor care te cheamă înainte. Lasă dorința să-ți modeleze direcția în loc să aștepți certitudinea. Apoi, conjuncția Marte-Neptun din 12 aprilie introduce un sentiment de mister în jurul direcției în care te îndrepți. Nu totul trebuie să fie clar definit pentru a avea sens. Rămâi conectat la ceea ce pare adevărat și lasă-ți calea să se dezvăluie pe măsură ce avansezi.

Leu

Marte intră în Berbec pe 9 aprilie: Ce te cheamă să înaintezi?

Conjuncția Marte-Neptun pe 12 aprilie: Poți avea încredere în ceea ce crezi?

Un nou sens al direcției începe să se formeze, Leu. Marte intră în Berbec pe 9 aprilie și îți energizează dorința de creștere, explorare și sens. Urmează ceea ce îți extinde perspectiva și te invită în ceva mai mare decât realitatea ta actuală. Apoi, conjuncția Marte-Neptun din 12 aprilie introduce incertitudine în jurul credințelor sau viziunii tale pe termen lung. Lasă această incertitudine să te deschidă, mai degrabă decât să te închidă. Nu ai nevoie de toate răspunsurile pentru a merge mai departe. Ai încredere în ceea ce te inspiră și permite înțelegerii tale să evolueze.

Fecioară

Marte intră în Berbec pe 9 aprilie: La ce ești pregătit să te confrunți?

Conjuncția Marte-Neptun pe 12 aprilie: Poți să-ți atenuezi controlul?

Intensitatea crește într-un mod care invită la onestitate, Fecioară. Marte intră în Berbec pe 9 aprilie și aduce energie încrederii, vulnerabilității și schimburilor emoționale mai profunde care îți modelează viața. Lasă dorințele tale să te ghideze spre ceea ce se simte real, chiar și atunci când se simte expus. Apoi, conjuncția Marte-Neptun din 12 aprilie introduce incertitudine în ceea ce privește controlul, limitele sau dinamica comună. Nu trebuie să ai totul clarificat pentru a merge mai departe. Relaxează-te. Încrederea se construiește atunci când lași loc necunoscutului în loc să încerci să-l gestionezi.

Balanță

Marte intră în Berbec pe 9 aprilie: Ce vrei într-o relație?

Conjuncția Marte-Neptun pe 12 aprilie: Poți avea încredere în ceea ce simți față de ceilalți?

Dinamica relațiilor ocupă un loc central, Balanță. Marte intră în Berbec pe 9 aprilie și îți aduce dorințele în centrul atenției, cerându-ți să numești ceea ce îți dorești, rămânând în același timp conectat cu persoana din fața ta. Apropierea și independența sunt ambele nevoi reale. La fel și claritatea și misterul. Permite-ți să ai mai mult de un adevăr simultan. Apoi, conjuncția Marte-Neptun din 12 aprilie introduce o oarecare incertitudine în parteneriat. Nu totul va fi clar sau liniar. Rămâi prezent cu ceea ce simți fără să te grăbești să rezolvi problema. Conexiunea crește atunci când echilibrezi tensiunea în loc să încerci să o colapsezi.

Scorpion

Marte intră în Berbec pe 9 aprilie: Ce obiectiv mic te duce înainte?

Conjuncția Marte-Neptun pe 12 aprilie: Poți avea încredere în obiceiuri simple?

Progresul se construiește prin acțiuni mici, Scorpion. Marte intră în Berbec pe 9 aprilie și aduce energie rutinelor tale, invitându-te să te concentrezi pe unul sau două obiceiuri care îți duc cu adevărat viața înainte. Păstrează-l simplu și repetabil. Progresul vine din consecvență, nu din intensitate. Atunci, conjuncția Marte-Neptun din 12 aprilie ți-ar putea estompa simțul direcției sau motivației. E în regulă. Nu ai nevoie de o claritate perfectă pentru a rămâne pe drumul cel bun. Revino la obicei. Lasă sistemul să te poarte. Obiectivele mici, practicate constant, creează rezultatele pe care le cauți.

Săgetător

Marte intră în Berbec pe 9 aprilie: Ce vrei să exprimi?

Conjuncție Marte-Neptun pe 12 aprilie: Poți avea încredere în dorința ta?

Energia creativă revine puternic, Săgetător. Marte intră în Berbec pe 9 aprilie și te reconectează cu plăcerea, romantismul și exprimarea de sine, cerându-ți să te îndrepți spre ceea ce se simte incitant și viu. Lasă dorința să te conducă fără să te gândești prea mult la ea. Apoi, conjuncția Marte-Neptun din 12 aprilie introduce o oarecare incertitudine în jurul a ceea ce îți dorești sau a modului în care să urmărești acel lucru. Nu totul se va simți clar sau definit. Rămâi conectat la ceea ce se simte semnificativ în momentul respectiv. Exprimarea nu necesită perfecțiune. Necesită voință.

Capricorn

Marte intră în Berbec pe 9 aprilie: Ce are nevoie de atenția ta acasă?

Conjuncția Marte-Neptun din 12 aprilie: Poți avea încredere în ceea ce simți?

Concentrarea se îndreaptă spre interior, Capricorn. Marte intră în Berbec pe 9 aprilie și aduce energie în casa, familia și fundația ta emoțională, cerându-ți să acționezi acolo unde stabilitatea contează cel mai mult. Lasă dorințele tale să te ghideze în modul în care creezi un sentiment de securitate. Apoi, conjuncția Marte-Neptun din 12 aprilie introduce o oarecare incertitudine în jurul dinamicii emoționale sau al tiparelor familiale. Este posibil să nu ai încă o claritate deplină. Rămâi prezent cu ceea ce simți fără a forța o rezoluție. Înțelegerea crește atunci când acorzi spațiu complexității.

Vărsător

Marte intră în Berbec pe 9 aprilie: Ce trebuie spus?

Conjuncția Marte-Neptun pe 12 aprilie: Poți avea încredere în vocea ta?

Energia se mută în comunicarea ta, Vărsător. Marte intră în Berbec pe 9 aprilie și aduce impuls conversațiilor, ideilor și modului în care exprimi ceea ce îți dorești. Spune-o direct. Lasă-ți dorințele să-ți modeleze cuvintele. Apoi, conjuncția Marte-Neptun din 12 aprilie introduce o oarecare incertitudine în ceea ce privește mesajul sau sensul. Nu totul va fi clar. Rămâi la intenția din spatele a ceea ce spui. Claritatea se dezvoltă prin exprimare continuă. Vocea ta devine mai puternică cu cât o folosești mai mult.

Pești

Marte intră în Berbec pe 9 aprilie: Ce vrei să construiești?

Conjuncția Marte-Neptun pe 12 aprilie: Poți avea încredere în dorința ta?

Concentrarea se îndreaptă către valoare și direcție, Pești. Marte intră în Berbec pe 9 aprilie și aduce energie priorităților, resurselor și alegerilor tale care îți modelează sentimentul de securitate. Lasă-ți dorințele să ghideze ceea ce îți investești timp, talent și energie. Apoi, conjuncția Marte-Neptun din 12 aprilie introduce o oarecare incertitudine în ceea ce privește valoarea sau direcția. Este posibil să nu ai încă o claritate deplină. Rămâi conectat la ceea ce ți se pare semnificativ. Dorința te poate ghida chiar și atunci când calea este încă în desfășurare, potrivit them.us.

