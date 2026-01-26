Horoscop săptămânal Tarot, 26 ianuarie – 1 februarie 2026: Luna Plină în Leu aduce revelații și schimbări

Soarele se află în Vărsător, iar Luna tranzitează de la Taur la Leu, unde duminică, 1 februarie, are loc Luna Plină. Tot pe 26 ianuarie, Neptun își schimbă zodia și intră în Berbec, marcând o trecere colectivă de la visare la acțiune concretă.

Nodurile Lunare se află în Fecioară și Pești și sunt retrograde, ceea ce readuce în prim-plan teme și lecții începute în aceeași perioadă a anului trecut. Săptămâna începe sub semnul demnității și se încheie cu accent pe responsabilitate: nu mai este suficient să știm ce avem nevoie, ci ce putem face efectiv pentru a obține acel lucru.

Cartea Tarot a săptămânii: Regele de Săbii (inversat) – putere, responsabilitate și adevăr

Regele de Săbii – inversat

Această carte indică un lider sau o figură de autoritate care își folosește puterea greșit. Poți simți că cineva din jur nu acționează corect sau că influența sa este nedreaptă. Tarotul te îndeamnă să te concentrezi pe responsabilitatea personală și pe modul în care îi poți susține pe ceilalți, chiar și atunci când pare că nu ai control.

♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Cartea săptămânii: Cinci de Bâte – inversat

Conflicte care se pot încheia prin compromis

Această săptămână aduce șansa de a rezolva tensiuni în relații. Cinci de Bâte inversat vorbește despre renunțarea la lupte inutile și despre dorința de pace.

Luna Plină în Leu te ajută să identifici ce îți blochează bucuria – iar certurile sunt printre primele lucruri de eliminat. Nu mai vrei doar să ai dreptate, ci să fii bine cu cei din jur.

♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)

Cartea săptămânii: Pustnicul

Răspunsurile vin din interior

Este o săptămână excelentă pentru introspecție. Pustnicul te invită să te retragi de la zgomotul exterior și să asculți vocea ta interioară.

Luna Plină în Leu te provoacă să renunți la confortele nesănătoase, inclusiv la distrageri. O pauză de la telefon, social media sau agitație te poate ajuta să te recentrezi.

♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Cartea săptămânii: Împăratul

Leadership, autoritate și responsabilitate

Săptămâna îți scoate la iveală curajul și spiritul de lider. Împăratul indică o posibilă poziție de autoritate sau un rol protector față de cineva mai tânăr.

Ai grijă însă la modul în care îți folosești influența. Ceea ce tu vezi ca fermitate poate fi perceput de alții drept intimidare. Blândețea îți va amplifica puterea.

♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)

Cartea săptămânii: Trei de Monede

Planuri de viitor și muncă în echipă

Este un moment ideal pentru planificare și colaborare. Trei de Monede arată că succesul vine din eforturi comune și organizare.

Luna Plină te ajută să renunți la direcții care nu se aliniază valorilor tale și să păstrezi doar ce funcționează cu adevărat.

♌ Leu (23 iulie – 22 august)

Cartea săptămânii: Regina de Săbii – inversat

Vindecare emoțională profundă

Cu Luna Plină în zodia ta, urmează o eliberare emoțională importantă. Regina de Săbii inversat indică răni vechi, răceală emoțională sau tendința de izolare.

Este o săptămână bună pentru vindecare, iertare și lucrul cu amintiri din trecut.

♍ Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Cartea săptămânii: Dreptatea – inversată

Adevăruri care ies la lumină

Intuiești când cineva ascunde sau distorsionează adevărul. Luna Plină activează sectorul lucrurilor ascunse, așa că ai încredere în instinct.

Scopul nu este pedeapsa, ci restabilirea echilibrului și asumarea responsabilității.

♎ Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Cartea săptămânii: Lumea – inversată

Lucruri neterminate cer închidere

Succesul este temporar blocat de situații nefinalizate, mai ales în relații. Luna Plină te ajută să identifici ce trebuie reparat sau încheiat.

Provocările nu sunt eșecuri, ci oportunități de maturizare.

♏ Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Cartea săptămânii: Trei de Bâte – inversat

Întârzieri care te motivează

Planurile pot avansa mai greu decât ți-ai dori, dar această pauză îți oferă timp pentru strategie.

Luna Plină te ajută să eliberezi anxietățile legate de carieră și să-ți regândești abordarea.

♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Cartea săptămânii: Opt de Monede – inversat

Lipsă de focus, dar claritate asupra scopului

Motivația poate fluctua. Luna Plină în Leu îți amintește de visurile tale și de motivul pentru care ai început un drum.

Identifică ce îți consumă energia inutil și reconectează-te cu sensul profund al muncii tale.

♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Cartea săptămânii: Patru de Cupe – inversat

Ieșirea din stagnare

Zona de confort începe să nu mai fie suficientă. Această carte arată trezire, deschidere și dorință de schimbare.

Luna Plină îți aduce revelații, informații ascunse și o înțelegere mai profundă a propriei evoluții.

♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Cartea săptămânii: Cavalerul de Săbii – inversat

Atenție la comunicare și impulsivitate

Ai nevoie de calm și autocontrol. Energia este intensă, mai ales în relații, iar cuvintele pot răni ușor.

Luna Plină aduce tensiuni în viața amoroasă, dar și șansa de a preveni conflicte prin claritate și răbdare.

♓ Pești (19 februarie – 20 martie)

Cartea săptămânii: Judecata

Trezire spirituală și eliberare

Judecata anunță o revelație importantă. Conștientizezi ce nu mai funcționează și ești pregătit să lași trecutul în urmă.

Luna Plină te ajută să renunți la obiceiuri vechi și să îmbrățișezi schimbarea ca pe un pas necesar spre evoluție.