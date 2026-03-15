Unde merge Nicole Kidman înaintea premiilor Oscar? Nu te aștepți la asta

"Poate părea o nebunie, dar eu voi merge la biserică duminică dimineaţă", a declarat celebra actriţă sâmbătă seară, la cina organizată de Chanel şi Charles Finch la Polo Lounge, în cadrul hotelului Beverly Hills, înaintea ceremoniei din noaptea de duminică spre luni a premiilor Oscar. "Voi găsi timp pentru asta... Mă ajută să mă echilibrez. Asta fac eu duminica", a adăugat vedeta americano-australiană.



Nicole Kidman va înmâna un premiu la gala premiilor Oscar din acest an.



Deşi fiicele sale, Sunday şi Faith, au participat la cina organizată de Chanel, ele nu vor fi alături de mama lor la gala Oscarurilor şi nici la vreuna dintre petrecerile de după ceremonie. "Nu vor veni, gala e în noaptea de duminică. Ele sunt în vacanţa de primăvară, dar, în această seară, noi ne vom retrage, vom merge acasă, vom face o baie şi ne vom culca".



"S-ar putea totuşi ca eu să ies mâine (duminică seară - n.red.) şi să merg la o petrecere... Ar trebui să merg", a adăugat Nicole Kidman.



Prezentată de Conan O'Brien, gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 15 martie la Dolby Theatre din Hollywood şi va fi transmisă în direct de postul de televiziune ABC şi pe platforma de streaming Hulu. AGERPRES