Transformare și introspecție: Zodiile care vor avea de înfruntat trecutul la sfârșitul lunii septembrie

♉ Taur – Eliberare de poveri emoționale

Încă de la începutul anului ai dus în spate un bagaj greu, însă luna septembrie îți oferă șansa de a-l lăsa jos. Este momentul să reflectezi la lunile trecute și să îți dai voie să renunți la relații sau situații care te împovărează. Poate fi vorba despre o poveste de dragoste care nu mai funcționează sau o prietenie care și-a pierdut sensul. Ai puterea de a-ți oferi liniștea de care ai nevoie.

♎ Balanță – Reîntâlniri cu oameni din trecut

Luna aceasta, universul îți trimite în cale persoane pe care nu le-ai mai văzut de ani de zile. Vei fi pus în fața unor alegeri legate de viața ta socială și sentimentală: îți dorești să intri din nou pe scena întâlnirilor sau să reiei legătura cu un fost partener? Dacă simți că prieteniile actuale nu te mai împlinesc, dă un telefon cuiva din trecut. Uneori, oamenii pe care i-am lăsat în urmă sunt exact cei de care avem nevoie pentru a ne regăsi.

♑ Capricorn – Revenire la priorități și proiecte personale

Ai tot amânat să rezolvi anumite probleme care te apasă – fie că e vorba de datorii, fie de proiecte creative abandonate. Septembrie te îndeamnă să le înfrunți și să faci ordine în viața ta. Încearcă să îți petreci mai mult timp acasă, alături de cei dragi, și să redescoperi pasiunea pentru proiectele care te entuziasmau la început. Ai energia necesară să-ți transformi visurile în realitate, dar este nevoie să faci primul pas acum, potrivit Collective World.