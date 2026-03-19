Ghid de grădinărit: Ce lucrări să faci în luna martie pentru a te bucura de o vară bogată

Specialiștii de la Barnsdale Gardens atrag atenția asupra celor mai importante lucrări de efectuat în această perioadă, dar și asupra greșelilor pe care grădinarii ar trebui să le evite.

Pe măsură ce temperaturile cresc treptat, solul se trezește la viață, iar intervențiile timpurii pot stimula dezvoltarea plantelor. „Martie este unul dintre cele mai importante momente pentru grădinărit, o etapă de pregătire înainte de sezonul de creștere”, spun experții.

Fertilizarea sparanghelului

Pentru cei care cultivă sparanghel, începutul primăverii este momentul ideal pentru a aplica un strat subțire de compost peste plante, înainte de apariția lăstarilor. Această intervenție simplă poate asigura o recoltă bogată și sănătoasă în sezonul cald.

Controlul arbuștilor invazivi

Plantele decorative precum rhus pot deveni rapid invazive dacă nu sunt controlate. Specialiștii recomandă îndepărtarea regulată a lăstarilor, cât mai aproape de planta-mamă, pentru a preveni extinderea necontrolată în grădină.

Tăierea pomilor fructiferi

Martie este și momentul potrivit pentru lucrări de întreținere la pomii fructiferi, precum cireșii, prunii, piersicii sau caișii. Îndepărtarea lăstarilor în această perioadă, când arborii sunt în creștere activă, reduce riscul apariției bolilor și contribuie la o dezvoltare sănătoasă.

Îngrijirea ghioceilor

După înflorire, ghioceii pot fi scoși, divizați și replantați pentru a asigura o înflorire abundentă în anul următor. Grădinarii recomandă manipularea lor „în verde”, pentru a evita uscarea bulbilor. Dacă nu pot fi replantați imediat, aceștia pot fi depozitați temporar în sol, într-un șanț, până la plantarea finală, potrivit dailymail.uk.