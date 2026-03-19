5 beneficii ale ceaiului de șofran. De ce este cel mai scump condiment din lume?

Obținut din planta Crocus sativus, acesta este apreciat pentru aroma sa distinctă, dar și pentru proprietățile atribuite consumului sub formă de ceai.

Cultivarea șofranului este strâns legată de regiuni precum Iran, India sau Grecia, unde condițiile climatice favorizează dezvoltarea plantei. Înflorește o perioadă scurtă, de numai câteva săptămâni, în lunile de toamnă, iar fiecare floare produce un număr redus de stigmate, cunoscute ca fire de șofran, recoltate manual și apoi uscate.

De ce este scump șofranul?

Prețul ridicat al șofranului este determinat în principal de procesul laborios de recoltare. Fiecare floare produce doar câteva stigmate, iar pentru obținerea unei cantități semnificative de condiment sunt necesare mii de flori culese manual.

În plus, planta are nevoie de câțiva ani pentru a începe să producă flori, ceea ce limitează producția și contribuie la costul final ridicat.

Utilizări tradiționale

Pe lângă adăugarea în preparatele culinare, pentru a le adăuga gust și savoare, de-a lungul timpului șofranul a fost asociat cu diverse utilizări tradiționale, fiind menționat în remedii pentru probleme digestive, afecțiuni oculare sau tulburări ale dispoziției.

Beneficiile ceaiului de șofran

Reducerea simptomelor depresive

Unele cercetări sugerează că șofranul ar putea avea efecte benefice asupra stării de spirit. Studii publicate în literatura de specialitate indică faptul că extractul de șofran ar putea ameliora simptomele depresiei ușoare și moderate, fiind comparat în anumite cazuri cu tratamente medicamentoase uzuale.

Sănătatea cardiovasculară

Anumite studii pe modele animale și unele cercetări pe oameni sugerează că șofranul ar putea contribui la reglarea tensiunii arteriale și la reducerea nivelului colesterolului. Proprietățile sale antioxidante sunt considerate un posibil factor protector pentru sistemul cardiovascular.

Simptomele sindromului premenstrual

Ceaiul de șofran este analizat ca posibil adjuvant în reducerea simptomelor asociate sindromului premenstrual (PMS), precum schimbările de dispoziție sau disconfortul fizic. Unele studii indică efecte pozitive în acest sens, în special în cazul administrării regulate.

Sănătatea creierului

Compuși, precum crocina și crocetina, prezenți în șofran, au fost asociați în studii experimentale cu îmbunătățirea memoriei și a proceselor de învățare. Aceste efecte sunt investigate în legătură cu afecțiuni neurodegenerative.

Antioxidant și prevenție

Datorită conținutului bogat în antioxidanți și flavonoide, șofranul este studiat pentru posibile efecte protectoare împotriva stresului oxidativ. Unele analize de laborator sugerează un potențial rol în prevenirea anumitor tipuri de cancer, însă cercetătorii subliniază necesitatea unor studii suplimentare pe subiecți umani.

Deși ceaiul de șofran este asociat cu numeroase beneficii potențiale, specialiștii recomandă consumul cu moderație și consultarea unui medic înainte de utilizarea sa în scopuri terapeutice, potrivit dcmedical.ro.