Horoscop tarot 13–19 aprilie 2026: Mesajele cărților pentru toate zodiile

Cărțile de tarot indică momente de transformare, decizii curajoase și noi începuturi, mai ales sub influența Lunii Noi în Berbec din 17 aprilie.

Energia acestei perioade ne învață să acceptăm schimbările și să ne lăsăm ghidați de intuiție. Finalul săptămânii marchează începutul unui nou capitol, odată cu intrarea în sezonul Taurului.

♈ Berbec

Cartea: Cavalerul de Monede (inversat)

Ai tendința să fii prea critic cu tine. Este important să găsești echilibrul între disciplină și relaxare. Începând cu 19 aprilie, intri într-o etapă în care alegi doar ceea ce contează cu adevărat pentru tine.

♉ Taur

Cartea: Regina de Cupe

Trăiești emoțiile intens în această săptămână. Provocarea este să nu te lași copleșit. Posibile tensiuni în cercul de prieteni pot ieși la suprafață, dar vei găsi soluții dacă rămâi calm.

♊ Gemeni

Cartea: Șapte de Bâte

Ai parte de o săptămână plină de provocări și decizii importante. Rezultatele vor veni dacă ai încredere în ceea ce vezi și simți. Luna Nouă îți aduce confirmări importante.

♋ Rac

Cartea: Cinci de Săbii (inversat)

O persoană din trecut ar putea reveni pentru a repara o situație. Este momentul să decizi dacă merită o a doua șansă. Energia săptămânii favorizează noi începuturi.

♌ Leu

Cartea: Asul de Cupe

Dragostea și relațiile sunt în prim-plan. Se anunță un nou început emoțional sau o conexiune specială. Este o perioadă excelentă pentru iubire și deschidere.

♍ Fecioară

Cărți: Patru de Monede & Patru de Cupe

Stabilitatea este cuvântul cheie. Este momentul să îți regândești strategiile și să îți construiești un plan solid. După 18 aprilie, lucrurile încep să se așeze.

♎ Balanță

Cartea: Cavalerul de Cupe

În sfârșit apare echilibrul pe care îl căutai. Vei simți o ușurare emoțională și vei avea parte de un moment important de claritate în jurul datei de 16 aprilie.

♏ Scorpion

Cărți: Șapte de Cupe & Forța

Descoperi adevăruri importante despre tine. Ai puterea să depășești orice provocare și să îți afirmi poziția. Comunicarea va juca un rol esențial.

♐ Săgetător

Cartea: Regina de Săbii

Ești pus în situația de a spune adevărul, chiar dacă este incomod. Curajul de a te exprima îți va aduce rezultate pozitive.

♑ Capricorn

Cărți: Nouă de Bâte & Zece de Bâte

Progresul este evident. Munca ta începe să dea roade, iar eforturile depuse nu au fost în zadar. Este o săptămână de creștere și consolidare.

♒ Vărsător

Cartea: Trei de Săbii

Schimbările pot fi dificile, dar sunt necesare. Chiar dacă nu toată lumea este de acord cu tine, trebuie să îți urmezi drumul.

♓ Pești

Cartea: Trei de Cupe

Ai motive de sărbătoare! Colaborările și relațiile îți aduc bucurie și succes. Este o perioadă favorabilă pentru conexiuni și realizări comune.