Horoscop Tarot 15–21 decembrie 2025: Finaluri și decizii importante

Dacă sezonul Săgetătorului a fost despre explorare și învățare, acum este momentul să te concentrezi, să rămâi ancorat în realitate și să construiești ceva durabil.

Luna tranzitează de la Pești la Gemeni, iar energia săptămânii pornește de la introspecție și se încheie cu socializare și comunicare.

Cartea colectivă a săptămânii este Lumea (The World), simbol al încheierii unui ciclu. Tot ce ai început în această lună trebuie dus la capăt acum, pentru a intra în 2026 mai liber și mai puternic.

Horoscop tarot săptămânal pentru fiecare zodie

♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Cartea săptămânii: Diavolul (întors)

Este timpul să te eliberezi de tipare nesănătoase. Tentațiile care altădată te atrăgeau nu mai au aceeași putere asupra ta. Ai mai multă claritate și disciplină în decizii. Direcționează-ți energia către obiective constructive și vei fi mai puțin reactiv.

♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)

Cartea săptămânii: Nouă de Bâte

Chiar dacă oboseala își spune cuvântul, nu renunța. Ești aproape de finalizarea unui obiectiv important. Protejează-ți timpul și limitele emoționale. Odihnește-te, dar nu abandona ceea ce ai început.

♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Cartea săptămânii: Șase de Monede (întors)

Este momentul să impui limite clare. Există dezechilibre în felul în care oferi sau primești. Săptămâna aceasta înveți că granițele sănătoase îți aduc liniște și îi învață pe ceilalți să te respecte.

♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)

Cartea săptămânii: Puterea (întoarsă)

Dacă te simți lipsit de energie, nu te forța. Ai nevoie de odihnă și blândețe față de tine. Productivitatea scade atunci când ignori semnalele corpului și ale sufletului. Ascultă-ți nevoile.

♌ Leu (23 iulie – 22 august)

Cartea săptămânii: Nebunul (întors)

Evită impulsivitatea. Tentația de a acționa fără să gândești poate duce la alegeri neinspirate. Analizează bine înainte de a te angaja într-o decizie importantă. Ce merită păstrat pe termen lung nu trebuie grăbit.

♍ Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Cartea săptămânii: Șapte de Cupe

Ai multe opțiuni, dar nu toate sunt realiste. Claritatea este esențială. Alege ceea ce se aliniază obiectivelor tale pe termen lung, nu ceea ce pare tentant doar pe moment.

♎ Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Cartea săptămânii: Regina de Bâte (întoarsă)

Nu-ți ceda puterea. Este momentul să recapeți încrederea în tine și să renunți la îndoială. Nu trăi după așteptările altora dacă acestea nu coincid cu dorințele tale reale.

♏ Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Cartea săptămânii: As de Cupe (întors)

Dacă simți un gol emoțional, nu-l ignora. Ai nevoie de sinceritate față de tine și de timp pentru refacere. Detașează-te de presiunea exterioară și reconectează-te cu inima ta.

♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Cartea săptămânii: Turnul

Apar schimbări neașteptate. Nu le evita. Deși pot fi inconfortabile, aceste evenimente aduc lecții valoroase. Rămâi prezent și învață din ceea ce se prăbușește pentru a construi mai bine.

♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Cartea săptămânii: Nouă de Monede (întors)

Ai nevoie de mai multă disciplină financiară. Tind să-ți legi valoarea personală de succes și bani. Analizează-ți obiceiurile de consum. Stabilitatea vine prin perseverență și autocontrol.

♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Cartea săptămânii: Patru de Monede

Protejează-ți resursele – timpul și energia sunt cele mai importante. Analizează-ți obiceiurile zilnice și vezi dacă îți susțin creșterea sau o blochează. Securitatea începe cu fundații solide.

♓ Pești (19 februarie – 20 martie)

Cartea săptămânii: Regele de Săbii (întors)

Observă cum unii oameni folosesc greșit puterea sau autoritatea. Nu trebuie să fii plăcut de cei pe care nu îi admiri. Distanțează-te de situații și persoane care îți creează disconfort și caută locurile în care te simți cu adevărat tu.