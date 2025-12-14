Percheziții extinse în cazul vârstnicilor cazați ilegal la Cenad, jud. Timiș

În urma unui control comun făcut în 5 decembrie de polițiștii din cadrul IPJ Timiș și lucrătorii AJPIS Timiș la un cămin din Lenauheim cu privire la faptul că persoanele vârstnice ar fi ținute în condiții improprii, s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate în mod legal, aflat sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare.

Ulterior, în 10 decembrie 2025, polițiștii împreună cu reprezentanții AJPIS Timiș s-au deplasat la un imobil din Cenad, unde au găsit 78 de persoane, care erau cazate fără respectarea condițiilor legale, fapt pentru care s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

În 12 decembrie 2025, cauzele au fost preluate sub supraveghere de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, care a reunit dosarele întocmite urmând „a fi efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, ucidere din culpă și purtare abuzivă.

Având în vedere aceste aspecte, pentru administrarea probatoriului, la data de 13 decembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și cei ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au efectuat 13 percheziții domiciliare în județul Timiș, pentru ridicarea de documente referitoare la activitatea societății comerciale, precum și a întregului personal implicat. Întreaga activitate procedurală este în curs de desfășurare pentru administrarea întregului probatoriu, dispunerea măsurilor legale și tragerea la răspundere a persoanelor implicate”, transmite, duminică, Poliția Timiș:

