Horoscop tarot, 20–26 aprilie 2026: NU mai ignora semnele!

Energia generală a acestei perioade este marcată de nevoia de a rezolva lucruri neterminate și de a merge mai departe.

Cartea colectivă a săptămânii, Șase de Săbii în poziție inversată, arată că există blocaje sau situații din trecut care ne țin pe loc. Este momentul ideal să identificăm ce ne împiedică să evoluăm și să facem pașii necesari pentru a avansa.

Faza de Lună în creștere (20–23 aprilie) indică dificultăți în a renunța la planuri vechi, însă pe 24 aprilie, odată cu Primul Pătrar de Lună în Leu, suntem împinși să luăm decizii importante care ne repun pe drumul corect.

♈ Berbec

Cărți tarot: Regele de Bâte (invers), Îndrăgostiții (invers)

Ai standarde foarte ridicate și îți este greu să renunți la ele. Totuși, rigiditatea te poate bloca. Este momentul să găsești echilibrul între valorile tale și flexibilitate.

♉ Taur

Carte tarot: Asul de Monede

O săptămână excelentă din punct de vedere financiar. Noi oportunități apar, dar trebuie să ai curajul să renunți la ceea ce te ține pe loc. Acțiunea este cheia succesului.

♊ Gemeni

Cărți tarot: Nouă de Săbii, Șapte de Bâte

Deși există temeri, nu le lași să te controleze. Ești puternic și determinat. Această atitudine te ajută să mergi mai departe și să îți urmezi destinul.

♋ Rac

Carte tarot: Nouă de Bâte

Săptămâna vine cu provocări, dar acestea te ajută să crești. Este o etapă de evoluție, iar răbdarea îți va aduce rezultate.

♌ Leu

Carte tarot: Regina de Săbii (invers)

Devii mai ferm și mai hotărât. Poți părea dur, dar îți protejezi interesele. Este important să îți susții planurile cu încredere.

♍ Fecioară

Carte tarot: Regina de Bâte

Ai încredere în tine și radiezi energie pozitivă. Este o perioadă excelentă pentru a-ți pune în valoare talentele și pentru a inspira pe cei din jur.

♎ Balanță

Carte tarot: Regele de Bâte (invers)

Ai așteptări mari, dar simți nevoia de sprijin. Nu vrei să faci totul singur. Este momentul să stabilești limite clare și să ceri ceea ce ai nevoie.

♏ Scorpion

Carte tarot: Turnul

Urmează o schimbare majoră, neașteptată, dar necesară. Chiar dacă pare dificil, această transformare îți va aduce un nou început.

♐ Săgetător

Carte tarot: Cinci de Bâte

Conflictele ies la suprafață și trebuie rezolvate. Este momentul să clarifici situațiile tensionate și să readuci echilibrul.

♑ Capricorn

Carte tarot: Șapte de Bâte

Ești admirat, dar și provocat. Protejează-ți realizările și nu te lăsa intimidat de competiție.

♒ Vărsător

Cărți tarot: Asul de Săbii, Trei de Bâte

Ai parte de revelații importante și oportunități noi. Este o săptămână a progresului și a deciziilor inspirate.

♓ Pești

Carte tarot: Cavalerul de Săbii

Ești extrem de motivat și pregătit să acționezi. Energia ta este la cote maxime, iar inițiativele tale pot aduce rezultate spectaculoase.