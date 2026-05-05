Horoscop tarot 5–10 mai 2026: Schimbări inevitabile pentru toate zodiile

Sub influența cărții Regele de Cupe, lecția principală este echilibrul emoțional: deși suntem conștienți de ceea ce simțim, nu lăsăm emoțiile să ne controleze deciziile.
Energia acestei perioade ne învață să acceptăm lucrurile așa cum sunt și să ne adaptăm situațiilor cu maturitate. Luna în descreștere (4 – 8 mai) aduce recunoștință și reflecție, iar ultimul pătrar în Vărsător (9 – 10 mai) ne îndeamnă să închidem capitolele care nu ne mai servesc.
Berbec
Carte: Forța
Berbecii își afirmă puterea și încrederea în sine. Este o perioadă în care își recunosc meritele și pășesc înainte cu mai mult curaj.
Taur
Carte: 8 de Spade
Taurii se simt blocați, dar își dau seama că soluția este chiar în mâinile lor. Finalul săptămânii aduce claritate și decizii importante.
Gemeni
Cărți: Cavalerul de Cupe (inversat) & 10 de Monede
Gemenii sunt provocați să acționeze. După o perioadă de stagnare, inițiativa lor poate aduce rezultate rapide și benefice.
Rac
Carte: 5 de Cupe
Racii trebuie să gestioneze o dezamăgire, dar karma aduce echilibru. Relațiile sunt în centrul schimbărilor din această săptămână.
Leu
Carte: Roata Norocului (inversată)
Leii scapă de o perioadă dificilă. Universul corectează situații din trecut, iar iertarea devine o lecție importantă.
Fecioară
Carte: Valetul de Spade
Fecioarele sunt încurajate să se exprime și să își împărtășească ideile. Curajul de a vorbi deschis aduce progres.
Balanță
Cărți: Roata Norocului & 6 de Cupe
Balanțele au parte de revelații importante. Un moment de claritate le ajută să înțeleagă lucruri esențiale și să se bucure mai mult de viață.
Scorpion
Cărți: Soarele & 3 de Spade (inversat)
Scorpionii depășesc o perioadă dificilă și ies mai puternici. Munca interioară îi pregătește pentru un nou început.
Săgetător
Cărți: 9 de Monede & 4 de Monede
Săgetătorii se bucură de rezultate financiare, dar devin mai atenți la modul în care își gestionează resursele.
Capricorn
Carte: 8 de Monede
Capricornii simt că repetă aceleași situații, dar lecția este despre perfecționare și aplicarea experienței acumulate.
Vărsător
Carte: 10 de Monede
Vărsătorii au parte de stabilitate financiară. Apar oportunități sau soluții care le îmbunătățesc situația materială.
Pești
Carte: 8 de Cupe
Peștii trebuie să renunțe la ceva din trecut. Este o săptămână a schimbărilor, iar stagnarea nu mai este o opțiune.