Horoscop tarot 5–10 mai 2026: Schimbări inevitabile pentru toate zodiile

Sub influența cărții Regele de Cupe, lecția principală este echilibrul emoțional: deși suntem conștienți de ceea ce simțim, nu lăsăm emoțiile să ne controleze deciziile.

Energia acestei perioade ne învață să acceptăm lucrurile așa cum sunt și să ne adaptăm situațiilor cu maturitate. Luna în descreștere (4 – 8 mai) aduce recunoștință și reflecție, iar ultimul pătrar în Vărsător (9 – 10 mai) ne îndeamnă să închidem capitolele care nu ne mai servesc.

Berbec

Carte: Forța

Berbecii își afirmă puterea și încrederea în sine. Este o perioadă în care își recunosc meritele și pășesc înainte cu mai mult curaj.

Taur

Carte: 8 de Spade

Taurii se simt blocați, dar își dau seama că soluția este chiar în mâinile lor. Finalul săptămânii aduce claritate și decizii importante.

Gemeni

Cărți: Cavalerul de Cupe (inversat) & 10 de Monede

Gemenii sunt provocați să acționeze. După o perioadă de stagnare, inițiativa lor poate aduce rezultate rapide și benefice.

Rac

Carte: 5 de Cupe

Racii trebuie să gestioneze o dezamăgire, dar karma aduce echilibru. Relațiile sunt în centrul schimbărilor din această săptămână.

Leu

Carte: Roata Norocului (inversată)

Leii scapă de o perioadă dificilă. Universul corectează situații din trecut, iar iertarea devine o lecție importantă.

Fecioară

Carte: Valetul de Spade

Fecioarele sunt încurajate să se exprime și să își împărtășească ideile. Curajul de a vorbi deschis aduce progres.

Balanță

Cărți: Roata Norocului & 6 de Cupe

Balanțele au parte de revelații importante. Un moment de claritate le ajută să înțeleagă lucruri esențiale și să se bucure mai mult de viață.

Scorpion

Cărți: Soarele & 3 de Spade (inversat)

Scorpionii depășesc o perioadă dificilă și ies mai puternici. Munca interioară îi pregătește pentru un nou început.

Săgetător

Cărți: 9 de Monede & 4 de Monede

Săgetătorii se bucură de rezultate financiare, dar devin mai atenți la modul în care își gestionează resursele.

Capricorn

Carte: 8 de Monede

Capricornii simt că repetă aceleași situații, dar lecția este despre perfecționare și aplicarea experienței acumulate.

Vărsător

Carte: 10 de Monede

Vărsătorii au parte de stabilitate financiară. Apar oportunități sau soluții care le îmbunătățesc situația materială.

Pești

Carte: 8 de Cupe

Peștii trebuie să renunțe la ceva din trecut. Este o săptămână a schimbărilor, iar stagnarea nu mai este o opțiune.