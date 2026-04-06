Horoscop de tarot, 6 - 12 aprilie 2026: Recunoștință, încheiere și dorința de a merge mai departe

Patru de Pentagrame, simbolizând reflecția conștientă, se potrivește perfect cu Luna în descreștere din 6 până în 9 aprilie, care este despre recunoștința câștigată prin introspecție.

Cartea Lumii inversată indică faptul că ceva este neterminat și dorim o încheiere care pare să-și ia timpul prețios. Deși această carte întruchipează toate cele patru elemente în aliniere cu numărul îngeresc 4, semnificația sa coincide cu Luna în al treilea pătrar în Capricorn pe 10 aprilie, încurajându-ne să renunțăm la ceva.

Cavalerul de Spade inversat susținefaptul că am depășit situația și suntem gata să mergem mai departe, dar asta nu este tot ce reprezintă această carte de încheiere. Nu numai graba noastră de a ne mișca reflectă energia impulsivă pe care o vom simți odată ce Marte se va transforma în Berbec pe 9 aprilie, dar energia Vărsător a cărții se potrivește cu luna în descreștere din același semn la sfârșitul săptămânii, pe 12.

Berbec

Spânzuratul și Steaua inversate

Cu aceste două cărți ca horoscop de tarot, te confrunți cu o mică provocare săptămâna aceasta. Partea bună este că câștigi claritate. Partea proastă este că nu va fi exact ceea ce vrei să auzi.

Totul ajunge la un punct culminant în Ziua 4/8 a Numărului Îngeresc, când echilibrul este restabilit universal. Spânzuratul te cheamă să vezi o situație într-o lumină diferită, deoarece Steaua inversată te avertizează că ceva ce credeai că ești destinat este de fapt binecuvântarea altcuiva.

Nu te descuraja. Ai propria ta binecuvântare. Fii atent la asta.

Taur

2 de Cupe

Datorită faptului că 2 de Cupe apare și pentru această săptămână, ai motive să sărbătorești. Un parteneriat sau o uniune mult așteptată se concretizează în sfârșit. Ura!

Dragostea este peste tot, iar soarta v-a adus împreună. Mai ales pe 6 și 7, când luna în descreștere din Săgetător te face să te simți și mai recunoscător pentru momentele predestinate.

După marți, orice îndoieli ai avut înainte nu vor mai fi o preocupare. Vei ști sigur că acest lucru nu este menit doar să fie, ci este menit să fie pentru tine.

Gemeni

Îndrăgostiții

Cartea Îndrăgostiților reprezintă energia Gemenilor! Aceasta înseamnă că ești destinat să-ți întâlnești perechea săptămâna aceasta.

Fie că este vorba de dragoste sau carieră, există cineva pentru fiecare. Și datorită lunii în descreștere în Săgetător, luni și marți, începi săptămâna întâlnind persoana care se potrivește cu energia ta.

Prea mult timp, ți s-a făcut să crezi că ceri prea mult, dar acum știi că pur și simplu ceri persoanei sau persoanelor greșite. Felicitări!

Rac

7 de Spade

Nu este nevoie să te strecori în cuvinte, deoarece această carte apare pentru tine. Horoscopul tău săptămânal de tarot este clar: Ai încredere în instinctele tale, indiferent de situație.

Această energie este bine aliniată cu două evenimente astrologice din această săptămână. În primul rând, călătoria lunii în descreștere de la Săgetător la Capricorn pe 8 îți oferă motive să fii recunoscător pentru avertismentul cu care ai fost binecuvântat. În al doilea rând, 8 este Ziua Numărului Îngeresc 4/8, care promite o porție copioasă de karma, în concordanță cu orice fel de mâncare ai servit.

Dacă se simte bine și se potrivește cu energia ta, știi să rămâi. Dacă nu este pentru tine, știi deja că nu este, așa că nu va exista niciun motiv de îngrijorare.

Leu

Turnul inversat și Cavalerul Pentagramelor

Ești în pragul unei transformări personale. Știai că asta va veni, așa că nu este o surpriză pentru tine. Dar intri în această săptămână temându-te de ceea ce te așteaptă. De ce? Îți voi spune eu de ce.

Datorită energiei karmice asociate cu Ziua 4/8 a Numărului Îngeresc, știi că schimbarea care urmează este o zi exemplară de echilibrare a balanței.

Iată ceva care să te liniștească, ceva promis de Cavalerul Pentagramelor. Ești protejat divin. Și, din nou, pentru că știi ce pui în lume, știi ce se întoarce la tine de zece ori.

Fecioară

Pajul Cupelor

Pajul Cupelor încearcă să-ți spună ceva. Ești deja în ton și sensibilă la mediul tău. Dar săptămâna aceasta, intuiția ta este la maxim.

Nu este momentul să ignori semnele sau mesajele ghidate divin. Există un motiv pentru ele. Ca să nu mai vorbim de faptul că ușile către oportunități creative ți se deschid, mai ales în Ziua 4/8 a Numărului Îngeresc. Deși ești înzestrată cu o stabilitate care este echivalentul energiei pe care ai investit-o, luna giboasă în descreștere care dansează prin Săgetător și Capricorn în acea zi îți amintește că știai că asta va veni. Totuși, nu te va face mai puțin entuziasmată, așa că bucură-te!

Balanță

8 de Pentagrame și Cavalerul de Pentagrame

Faptul că ai aceste două cărți de pentagrame ca horoscop săptămânal de tarot te binecuvântează cu multă protecție și stabilitate în această săptămână. În plus, ți se acordă spațiul pe care dorești să faci ceea ce trebuie să faci.

Datorită semilunei în descreștere care stă în Vărsător timp de două zile, sâmbătă și duminică, știi că este în regulă să fii sinceră cu tine însuți și cu ceea ce crezi.

În acest weekend, ești gata să te predai acelor gânduri și adevărului tău interior. Și nici nu vei simți că datorezi cuiva o explicație. Dar poți totuși să riști să faci asta dacă crezi că te va face să te simți mai bine.

Scorpion

Luna inversată

Luna care iese inversată indică faptul că te-ai abținut. Ce altceva este nou? Preferi să păstrezi lucrurile pentru tine, mai ales dacă sunt importante pentru tine. Dar săptămâna aceasta, acest lucru îți dă dureri de cap. Eliberează-te!

Luna în al treilea pătrar în Capricorn pe 10 va amplifica presiunea, făcându-te să simți mai multă presiune să renunți la ele. Trebuie să ierți pe cineva ca să poți renunța la resentimente? Trebuie să spui ce ai în minte ca să nu-ți mai întunece judecata sau să-ți blocheze inima ca o arteră înfundată?

Fă ce trebuie să faci. Indiferent ce ai evitat, nu merită să te îmbolnăvești.

Săgetător

Regele Baghetelor inversat

Pe de o parte, a avea o carte cu energia ta ca horoscop tarot săptămânal este un semn frumos. Pe de altă parte, Regele Baghetelor inversat simbolizează faptul că vei fi frustrat de modul în care lucrurile se mișcă săptămâna aceasta. Sau ar trebui să spun, cum lucrurile nu se mișcă?

Acest sentiment de neliniște îți este adus de Marte care intră în Berbec. De ce este o problemă? Nu se întâmplă până joi, pe 9. Așadar, de luni, 6, până miercuri, 8, cât timp Marte este încă în Pești, ți se va cere să aștepți înainte de a face o mișcare către noul lucru pe care ești atât de nerăbdător să-l începi.

Capricorn

Cavalerul de Pentagrame, 10 de Pentagrame și 10 de Spade

Cu aceste trei cărți ca horoscop săptămânal de tarot, te așteaptă o săptămână epică! Una pe care nu o vei uita niciodată, deoarece lucrurile nu vor mai fi la fel după aceasta.

Protecție divină. Noroc. Securitate financiară. Succes pe termen lung. Toate acestea pot și vor fi ale tale! Există însă o problemă. Pentru ca ceva nou să apară, ceva vechi trebuie să dispară, dar ai prevăzut deja acest lucru.

În timp ce Luna în descreștere care trece prin Săgetător și Capricorn miercuri te vor face recunoscător că ești pregătit pentru această mișcare, luna de vineri în al treilea pătrar în Capricorn, imediat după trecerea lui Marte în Berbec, joi, te va chema să iei măsurile necesare pentru a elibera ceea ce este necesar pentru succesul tău.

Vărsător

Pajul Săbiilor

Conform Pajului Săbiilor, aceasta este o săptămână în care ești plin de idei noi, Vărsător. Acest lucru nu este anormal pentru tine. Dar dorința ta de a împărtăși și cu cine alegi să împărtășești va fi destul de surprinzătoare.

Semiluna în descreștere în semnul tău pe 11 și 12 te face să te simți suficient de confortabil pentru a fi tu însuți cel mai adevărat. Nu vei vedea niciun motiv să reții ceea ce ai în minte sau în visele tale, abandonându-te în cele din urmă teoriei lui William Shakespeare: „Fii sincer cu tine însuți”.

Pești

Pustnicul inversat și Spânzuratul

Având aceste două cărți ca horoscop tarot, nu numai că energia ta este aici (Pești), ci și energia semnului tău opus (Fecioară). Permite-mi să explic de ce contează acest lucru.

Adevărat, Pustnicul inversat înseamnă că vei fi mai retras în această săptămână. Dar în combinație cu Spânzuratul, te conectezi la tine însuți, valorificându-ți energia pentru o utilizare mai bună.

Și nu va trebui să aștepți mult. Faza lunii giboase în descreștere, care încurajează introspecția, trece prin Săgetător și Capricorn între 6 și 9, potrivit yourtango.com.

