Horoscop tarot, iulie 2026: O singură carte poate schimba complet destinul zodiei tale

În același timp, retrogradarea lui Mercur până pe 22 iulie, Luna Nouă în Rac și Luna Plină în Vărsător aduc schimbări în relații, familie și carieră.

Iată ce îți rezervă cărțile de Tarot în funcție de zodia ta.

Berbec – Regele de Spade

Iulie îți aduce claritate mentală și puterea de a lua decizii importante. Înveți să spui „nu” fără să te simți vinovat și nu mai accepți compromisuri doar pentru a-i mulțumi pe ceilalți.

Intuiția și logica încep să lucreze împreună, iar la finalul lunii vei realiza că ai făcut alegerile corecte.

Taur – Regele de Cupe

Maturitatea emoțională este marele tău atu în această lună.

Relațiile cu partenerul, familia și prietenii devin mai stabile, iar oamenii observă cât de echilibrat ai devenit. Vei descoperi cine îți este cu adevărat alături și vei construi un cerc de persoane pe care te poți baza.

Gemeni – Șapte de Monede (inversată)

Retrogradarea lui Mercur îți cere răbdare.

Primele săptămâni din iulie sunt ideale pentru a analiza greșelile trecutului și pentru a schimba strategia înainte de a merge mai departe. Chiar dacă ai impresia că lucrurile avansează greu, fiecare pas construit acum va aduce stabilitate în viitor.

Rac – Trei de Cupe (inversată)

Iulie îți arată cine îți este cu adevărat prieten.

Vei înțelege că succesul atrage atât oameni sinceri, cât și persoane invidioase. Luna Nouă din 14 iulie te ajută să elimini relațiile toxice și să îți recapeți încrederea în propriile forțe.

După 22 iulie, apar oportunități financiare și profesionale importante.

Leu – Soarele

Este una dintre cele mai bune luni ale anului pentru tine.

Cartea Soarele simbolizează succesul, recunoașterea și încrederea în sine. Odată cu intrarea Soarelui în zodia ta, pe 22 iulie, vei simți că totul începe să se așeze.

Ai energie, inspirație și șansa de a ieși în evidență atât profesional, cât și în viața personală.

Fecioară – Diavolul

Luna iulie te provoacă să fii sincer cu tine însuți.

Cartea Diavolul vorbește despre obiceiuri toxice, frici sau tipare care îți consumă energia. Acum este momentul să le identifici și să începi să le elimini.

Schimbarea începe din interior.

Balanță – Regele de Spade (inversat)

Volumul mare de muncă te poate obosi mai mult decât de obicei.

Nu lua decizii importante atunci când ești stresat sau confuz. Evită conflictele și replicile impulsive. Spre finalul lunii vei avea imaginea completă și vei ști exact ce ai de făcut.

Scorpion – Opt de Bâte

Totul începe să se miște foarte repede.

Proiectele blocate avansează, apar oportunități noi și vei avea impresia că timpul nu îți mai ajunge. Este o lună excelentă pentru carieră și dezvoltare profesională.

Profită de ritmul alert.

Săgetător – Regele de Cupe

În iulie demonstrezi că maturitatea emoțională este cea mai mare forță a ta.

Reușești să gestionezi situațiile tensionate cu calm și înțelepciune, iar oamenii vor avea și mai multă încredere în tine.

Experiențele din ultimele luni încep să dea roade.

Capricorn – Opt de Bâte

Iulie este luna deciziilor rapide.

Evenimentele se succed într-un ritm alert și va trebui să reacționezi fără prea mult timp de gândire. Totuși, ai grijă să nu neglijezi odihna.

Organizarea și disciplina îți vor aduce cele mai mari beneficii.