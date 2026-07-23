Avertizare METEO imediată de ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 23-07-2026 ora 17:55 până la : 23-07-2026 ora 18:50

In zona : Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Ulmi, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Grădinari, Joița, Săbăreni, Cosoba;

Județul Ilfov: Ciorogârla, Dragomirești-Vale;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelie cu viteze de 50...70 km/h, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

