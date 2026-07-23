Avertizare METEO imediată de ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate

Unul dintre bebelușii care așteptau un loc la ATI, la Spitalul "Marie Curie", a murit. "Nu am putut să îl luăm"
COD : GALBEN
Valabil de la : 23-07-2026 ora 17:55 până la : 23-07-2026 ora 18:50
In zona : Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Ulmi, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Grădinari, Joița, Săbăreni, Cosoba;
Județul Ilfov: Ciorogârla, Dragomirești-Vale;
Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelie cu viteze de 50...70 km/h, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).
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