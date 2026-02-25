Horoscop zilnic, 26 februarie 2026: Racii trebuie să amâne deciziile importante, iar Peștii se vor baza mult pe intuiție

Mercur retrograd aduce reevaluări, întârzieri și revelații importante pentru toate zodiile

Mercur intră în mișcare retrogradă joi, 26 februarie 2026, influențând comunicarea, deciziile și planurile pe termen scurt până pe 20 martie. Este o perioadă de revizuire, introspecție și corectare a lucrurilor începute recent, nu de lansare a unor proiecte noi. Intuiția și inteligența emoțională joacă un rol-cheie.

♈ Berbec

Mercur retrograd activează zona ta de intimitate și viață interioară. Decizii luate în ultimele săptămâni pot avea nevoie de revizuire, iar unele proiecte pot stagna temporar. Nu te baza exclusiv pe instinct acum, pentru că semnalele sunt amestecate. Este însă un moment excelent pentru reflecție, jurnal, vindecare emoțională și activități liniștite. Radiezi încredere și o energie calmă care atrage oamenii în jurul tău.

♉ Taur

Mercur retrograd îți influențează sectorul prietenilor și al planurilor de viitor. Pot reapărea persoane din trecut sau situații nerezolvate. Evită concluziile pripite și nu lua decizii bazate pe impuls. Colaborarea este mult mai eficientă decât competiția. Astăzi, sprijinul discret pe care îl oferi celorlalți îți aduce respect și apreciere.

♊ Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, intră în retrogradare și te îndeamnă să încetinești ritmul. Concentrează-te pe proiecte deja începute și fii flexibil cu programul, deoarece pot apărea încurcături. Este o perioadă excelentă pentru a analiza trecutul și pentru a înțelege mai bine responsabilitățile actuale. Relațiile se pot clarifica, iar o prietenie se poate aprofunda prin gesturi mici, dar sincere.

♋ Rac

Mercur retrograd îți afectează planurile de călătorie, studii sau direcția de viață. Amână deciziile importante și fii atent la modul în care comunici. Pot apărea confuzii sau întârzieri, însă ele te ajută să vezi lucrurile dintr-o perspectivă nouă. Relațiile unu-la-unu sunt favorizate astăzi, iar motivația poate veni din partea unei persoane dragi.

♌ Leu

Intrarea lui Mercur în retrogradare îți cere prudență în chestiuni financiare și intime. Informațiile pot fi incomplete, așa că este mai bine să revizuiești bugetul decât să faci cheltuieli mari. Tensiunile pot apărea în cuplu dacă nu vă înțelegeți valorile. Totuși, ai șansa de a câștiga claritate și mai multă încredere în drumul tău.

♍ Fecioară

Mercur retrograd influențează direct relațiile tale. Parteneriatele pot părea confuze, dar această perioadă te ajută să vezi adevărul dincolo de aparențe. Pot reveni persoane sau teme din trecut. Diplomația este esențială acum. Dorința de evoluție este puternică, iar atitudinea ta deschisă atrage răspunsuri pozitive.

♎ Balanță

Schimbarea de direcție a lui Mercur îți poate aduce o stare de neliniște, dar este un moment ideal pentru a-ți simplifica viața. Evită să începi lucruri noi și concentrează-te pe organizare, rutină și detalii. Ajustările făcute acum vor avea efecte benefice pe termen lung. Ordinea îți aduce liniște.

♏ Scorpion

Mercur retrograd te poate face să analizezi excesiv iubirea și creativitatea. În loc să urmezi un „scenariu”, ascultă-ți inima. Este o perioadă de recalibrare, nu de regres. Probleme sau persoane din trecut pot reveni în atenția ta. Chiar și așa, magnetismul personal este puternic, iar implicarea în muncă sau ajutorarea altora îți aduce satisfacție.

♐ Săgetător

Mercur retrograd îți influențează casa și familia. Pot apărea neclarități, probleme tehnice sau discuții tensionate cu cei apropiați. Folosește această perioadă pentru a repara, reorganiza și reevalua. Nurturarea unui proiect sau a unei persoane dragi îți aduce cea mai mare împlinire.

♑ Capricorn

Retrogradarea lui Mercur îți afectează comunicarea, studiile și deplasările. Pot apărea întârzieri sau informații lipsă, dar acestea te ajută să-ți rafinezi ideile. Este un moment excelent pentru revizuirea muncii deja începute. Integritatea și sprijinul oferit celorlalți te pun într-o lumină favorabilă.

♒ Vărsător

Mercur retrograd îți cere să fii atent la bani și resurse. Este momentul ideal pentru a-ți revizui bugetul și sursele de venit, nu pentru investiții majore. Evită comunicarea superficială și clarifică lucrurile înainte de a trage concluzii. Cuvintele pot fi ușor interpretate greșit.

♓ Pești

Mercur retrograd chiar în semnul tău te invită la introspecție profundă. Unele planuri personale pot stagna temporar, dar acest lucru îți permite să-ți aliniezi inima cu mintea. Intuiția devine mai puternică decât logica. Este un moment valoros pentru reflecție, reorganizare și revelații interioare care îți pot schimba direcția.