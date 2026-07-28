Horoscop zilnic, 29 iulie 2026: Leii sunt vedetele zilei, cu Soarele și Jupiter aliniați în zodia lor

Berbec - Luna Plină aduce căldură și culoare în viața ta socială - poate apare o recunoaștere sau o nevoie de ajutor, fie din partea ta, fie către tine. Soarele se aliniază cu Jupiter în sectorul bucuriei și creativității tale, deci e o zi bună pentru pasiuni, romantism și talente redescoperite.

Taur - Atenție sporită la muncă și reputație - poți primi recunoaștere sau responsabilitate suplimentară. Un proiect legat de casă ajunge la un punct de cotitură. Soarele-Jupiter îți amplifică dorința de a-ți îmbunătăți viața personală și relațiile de familie - simți nevoia să te eliberezi de o povară.

Gemeni - Luna Plină te împinge spre extindere - vești neașteptate de la o rudă sau probleme/oportunități legate de călătorii. O idee la care lucrezi poate „decola" azi. Curiozitatea și dorința de a învăța sunt în prim-plan, iar alții îți apreciază scrisul, sfaturile sau perspectiva.

Rac - Emoții puternice azi, cu progrese posibile în viața intimă. Poți observa ceva ce ai ignorat legat de bani, sau simți o înflorire în dragoste. Soarele-Jupiter îți întărește încrederea în abilitățile tale - un talent uitat sau o resursă nefolosită iese la iveală. Fii generos și cu suflet larg pentru rezultate mai bune.

Leu - Una dintre cele mai bune zile ale lunii pentru tine: Soarele și Jupiter se aliniază chiar în zodia ta, aproape de Luna Plină, deci efectul ține mai mult. Te simți optimist, încrezător și capabil să-i convingi pe alții să ți se alăture în proiecte. Ideile pentru viitor pot fi de aur azi - fii atent la ele.

Citește și: De ce ești încă singur? Ce spune luna nașterii despre felul în care iubești

Fecioară - Luna Plină trezește nevoia de rutine mai bune și de sănătate. Motivația de a schimba ceva vine din interior, deci evită exagerările și mizează pe echilibru. Jupiter, aflat în sectorul tău spiritual, te ajută să te conectezi mai profund cu intuiția și cu tine însuți.

Balanță - Revelație romantică sau dorință puternică de a crea ceva unic - Luna Plină cade în sectorul tău de bucurie și creativitate. Emoții ascunse ies la suprafață, iar eliberarea lor te va face să te simți bine. Soarele-Jupiter aduce oportunități prin prieteni, grupuri și rețele de contacte.

Scorpion - Atenție sporită spre casă, familie și nevoia de siguranță și confort. Rămâi, totuși, cu ochii deschiși - pot apărea oportunități de creștere personală sau extindere. Ai mai multă influență personală ca de obicei, iar ceilalți te susțin - poate apărea un impuls spre un obiectiv sau scop pe termen lung.

Săgetător - Luna Plină aduce termene limită, treburi și hârtii care cer atenție - dacă ai amânat lucrurile, e momentul echilibrului. Emoții puse deoparte pot ieși la suprafață. Soarele-Jupiter îți amplifică visurile mari - ai grijă să nu promiți mai mult decât poți duce la capăt, dar ai o ocazie bună să înveți ceva nou.

Capricorn - Sentimente adânci legate de posesiuni, valoare personală și bani ies la suprafață. Poate apărea o rezolvare financiară sau o datorie de achitat. Soarele-Jupiter poate aduce un cadou, un sprijin sau o conexiune mai profundă cu cineva important - posibil chiar un noroc financiar neașteptat.

Vărsător - Luna Plină cade chiar în zodia ta - emoțiile ies puternic la suprafață, mai ales dacă te-ai concentrat prea mult pe alții. O relație poate ajunge la un moment de claritate. Soarele-Jupiter binecuvântează totodată sectorul parteneriatelor - cineva te poate influența neobișnuit de pozitiv azi.

Pești - Luna Plină îți trezește emoții ținute la distanță și intuiția puternică. Poate apărea o revelație legată de muncă sau sănătate. Dacă ai ignorat nevoia de odihnă și singurătate, azi lucrurile se pot impune singure. Soarele-Jupiter aduce, totuși, un val real de optimism și încredere pentru auto-îngrijire.