Horoscop zilnic, 6 mai 2026: Pluto intră în retrogradare până pe 15 octombrie 2026

Ziua vine cu o energie intensă, marcată de intrarea lui Pluto în mișcare retrogradă. Acest tranzit important, care durează până pe 15 octombrie, aduce introspecție, reevaluări și schimbări profunde în viața fiecărei zodii.

Berbec

Simți nevoia să îți preiei controlul asupra vieții. Este un moment bun pentru a-ți analiza obiectivele pe termen lung. Retrogradarea lui Pluto te ajută să îți înțelegi mai bine emoțiile și să faci schimbări importante.

Taur

Ai nevoie de o pauză și de o reîmprospătare emoțională. Este o zi potrivită pentru creativitate și relaxare. Pe termen lung, vei reevalua direcția profesională și planurile de viitor.

Gemeni

Te retragi puțin pentru a analiza situațiile din viața ta. Este un moment ideal pentru introspecție și strategii pe termen lung. Reevaluezi convingeri, planuri și direcții importante.

Rac

Relațiile sunt în prim-plan, iar echilibrul devine esențial. Este o zi bună pentru a analiza dinamica relațiilor și pentru a înțelege mai bine nevoile tale.

Leu

Te concentrezi pe muncă și sănătate. Este momentul să rezolvi problemele mici înainte să devină mari. Retrogradarea lui Pluto scoate la suprafață aspecte legate de familie și relații.

Fecioară

Creativitatea și dorința de relaxare cresc. Totuși, vei simți nevoia să analizezi mai atent rutina zilnică și modul în care îți gestionezi responsabilitățile.

Balanță

Cauți liniște și stabilitate în familie. Este un moment bun pentru reflecție și pentru a-ți clarifica emoțiile înainte de a face pași importanți.

Scorpion

Comunicarea devine intensă și productivă. Retrogradarea lui Pluto îți oferă ocazia să îți regândești obiectivele și modul în care îți organizezi viața.

Săgetător

Te concentrezi pe stabilitate financiară și confort. Este o zi bună pentru a face planuri legate de bani și resurse.

Capricorn

Ești în centrul atenției și acționezi cu încredere. În același timp, reevaluezi modul în care îți gestionezi resursele și valorile personale.

Vărsător

Ai nevoie de retragere și liniște. Este un moment excelent pentru introspecție și pentru a-ți regăsi echilibrul interior.

Pești

Relațiile sociale sunt favorizate. În același timp, începi să înțelegi mai bine anumite temeri sau atașamente care te-au influențat.